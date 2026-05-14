EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 14 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar este jueves acerca de la renuncia del fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, tras presunta omisión en caso del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, donde habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Tras el diálogo que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con Evelyn Parra, gobernadora de Guerrero, con la comunidad desplazada por Los Ardillos y Los Tlacos, la presidenta podría hablar sobre los resultados o incluso la titular de SEGOB.

Asimismo, la alianza oficial entre Morena, PVEM y PT, anunciada por Ariadna Montiel Reyes rumbo a las elecciones 2027.

Sin embargo, cabe destacar que la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.

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