Santiago Creel acusa discriminación ‘inversa’: “AMLO me ataca por mi color de piel y ojos”

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel.

Al reclamar los “ataques” en su contra por el color de su piel, el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, se dijo víctima de discriminación “inversa” por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A decir del legislador panista, el primer mandatario tiene un “vicio de perversidad psicológica” que aguza la confrontación con sus adversarios políticos, agraviados una y otra vez durante las tradicionales conferencias matutinas en Palacio Nacional.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las ‘mañaneras’ he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques. No solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, declaró en conferencia de prensa.

El legislador panista vaticina más "campañas" en su contra desde Palacio Nacional; sostiene que AMLO tiene un vicio de "perversidad psicóloga"

Con reservas, Creel Miranda también se refirió a la acometida de Andrés Manuel López Obrador para descalificar a la senadora Xóchitl Gálvez, pues en el fondo tiene “pavor” de perder el poder ante la alianza opositora, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Al calificar la andana de embates como una “cobardía”, el panista también acusó violencia política en razón de género y un “ataque misógino” e ilegal, luego de que el tabasqueño violó el secreto fiscal tras publicar supuestos contratos privados de las empresas propiedad de Gálvez Ruiz.

“Demuestra una vez más el miedo, el pavor que tiene que gane el Frente Amplio por México porque quiere, inclusive, jugar en nuestra cancha, pero no se lo vamos a permitir. (...) Es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con odio, con venganza”, reprochó, y vaticinó más ataques desde Palacio Nacional.

... y analiza solicitar licencia

Por otra parte, tras reiterar que no dejaría “descabezada” a la Cámara de Diputados para perseguir sus aspiraciones presidenciales, Santiago Creel anticipó que pedirá licencia como presidente de la Mesa Directiva sólo por la vía parlamentaria y con un acuerdo avalado por la mayoría calificada.

En rueda de prensa desde San Lázaro, afirmó que no tiene inconveniente en dejar el cargo en las próximas 24 horas, pues ya tiene preparados los documentos que dan cuenta de su labor e incluso mandó a hacer una auditoría externa “por si las dudas”.