“Usted es blanco, pero de burlas”: diputada se mofa de Santiago Creel por ‘discriminación inversa’

Julieta Andrea Ramírez Padilla, diputada federal, satirizó la “discriminación inversa” de la que acusó ser víctima Santiago Creel Miranda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además de desestimar lo dicho por el panista, lo comparó con un popular programa de drama televisivo.

La legisladora, parte de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se refirió de manera sarcástica a la denuncia que hizo el también diputado sobre los pronunciamientos realizados por el mandatario federal que, han hecho de él, un objeto de ataques debido a su origen y a rasgos físicos en torno al color de sus ojos y piel.

“Llegó el segundo capítulo de La Rosa de Guadalupe (...) protagonizado por el actorazo Santiago Creel. Déjeme también le digo diputado, donde quiera que se encuentre, que la discriminación a la inversa no existe y como dice el periodista Álvaro Delgado, seguramente no debe ser nada fácil tener los ojos de color, ser blanco e ir a las mejores universidades del país y del mundo”, comentó Ramírez Padilla este 18 de julio.

La morenista sostuvo que las críticas vertidas sobre la persona de Creel Miranda responden meramente a su desempeño dentro de la vida política del país y a su papel como legislador, no a su físico.

No obstante, aprovechó su turno al estrado durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para señalar los supuestos privilegios de los que se beneficia de forma intrínseca al acumular ciertos rasgos físicos.

“Como usted está acostumbrado a eso (privilegios), se extraña ante cualquier crítica a su persona y dice ‘¿cómo se atreven a hacerme esto a mí? Si yo soy güero y privilegiado?’ (...) Cuando usted dice ser discriminado por los ojos azules y ser blanquito, lo que está afirmando automáticamente es que pertenece a los privilegiados”, agregó

“Usted es blanco, sí, nadie se lo niega, pero... un blanco de burlas”.

El legislador panista vaticina más "campañas" en su contra desde Palacio Nacional; sostiene que AMLO tiene un vicio de "perversidad psicóloga" Credito:TW@HNoticiasMX

El pasado 17 de julio durante una conferencia de prensa, el diputado y aspirante a convertirse en el candidato presidencial de la alianza Va por México, señaló que existe un campaña en su contra encabezada por López Obrador que, desde sus conferencias mañaneras, lo han puesto en el centro de las críticas debido a una “discriminación inversa”.

“He sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques. No solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, dijo Creel Miranda.

No obstante, apenas un día después el panista se volvió a pronunciar, pero esta vez para rectificar en sus declaraciones y reconocer que se trató de un lapsus, “un equívoco”. Sin embargo, reiteró que sí existe un trató diferencias por parte del presidente para con él.