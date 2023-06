Eduin Caz anunció el nacimiento de su tercer hijo: “Pedacito de cielo”

Eduin Caz confirmó el nacimiento de su tercer hijo (Foto: Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz confirmó el nacimiento de su tercer hijo con Daisy Anahy a través de sus redes sociales. El cantante compartió que, pese a que su bebé nació antes de lo esperado, todo estaban felices de finalmente darle la bienvenida.

En vocalista de Grupo Firme publicó una serie de fotografías dentro de un hospital, con su hijo en brazos. El cantante no mostró el rostro de su bebé ya que lo mantuvo envuelto en cobijas.

Sonriendo y besándolo, el cantante presentó a Christian Oswaldo, el tercer integrante de su familia:

“Bienvenido mi pedacito de cielo. Te me adelantaste poquitito pero qué bueno que ya te tengo en mis brazos”

En noviembre de 2022 la pareja informó que esperaban a su tercer hijo (Instagram/@eduincaz)

Cázares también agradeció a su exesposa por el nacimiento de su bebé. “Gracias por esta bendición @anahydpg”, escribió.

Cabe recordar que desde hace unos meses la pareja se encuentra separada, pero Eduin había estado al pendiente del embarazo de Daisy Anahy.

Algunos de los artistas que reaccionaron al nacimiento del hijo de Eduin fueron sus compañeros de Grupo Firme, así como los influencers Berth-Oh, Escorpión Dorado y Juan de Dios Pantoja. También los presentadores Capi Pérez, Cynthia Urias y los cantantes El Yaki, Mane de la Parra, Poncho Lizárraga, entre otros.

El nacimiento del bebé se dio en medio de la separación del cantante y la empresaria (Instagram/@eduincaz)

Ya que Eduin estaba de gira con Grupo Firme, el 17 de mayo anunció que cancelarían algunos conciertos ya que su hijo nacería en los primeros días de junio.

Los shows cancelados fueron el del 10 de junio, en Michoacán, el del 24 de junio que se llevaría a cabo en Veracruz y el de Cancún, que hubiera sido el 1 de julio.

El intérprete de Ya supérame pidió a sus fans comprender la situación ya que quería estar cerca de su exesposa cuando naciera Christian Oswaldo.

Eduin Caz y Daisy anunciaron el tercer embarazo con una sesión fotográfica de toda la familia (Instagram/@eduincaz)

Aunque en los últimos meses atrás ya se encontraban distanciados, Eduin y Daisy se reencontraron a mediados de mayo, aparentemente para estar juntos durante las últimas semanas del embarazo.

El 17 de mayo inclusive se les vio juntos durante el baby shower, esto después de que Daisy prefiriera mantenerse al margen de las declaraciones de su exesposo y no compartiera fotos con él.

Sin embargo, hace unos días la influencer compartió cómo arreglaron el cuarto de su tercer bebé y, nuevamente, no habló del cantante.

La pareja llevaba 13 años de matrimonio (Instagram/@anahydgp)

La separación de Eduin Caz y Daisy Anahy en espera de su tercer hijo

Fue en la entrega de Premio lo Nuestro que Eduin Caz dedicó los seis premios que se llevó Grupo Firme a Daisy Anahy, a quien llamó “mi exesposa”.

Sus palabras dieron de que hablas ya que tres meses antes habían anunciado la espera de su tercer hijo.

Algunos internautas criticaron al cantante porque pensaron que era una broma, pues no creían que la pareja se hubiera separado en medio del embarazo; no obstante, Eduin aseguró que él no necesitaba hacer ese tipo de revelaciones para llamar la atención del público y, además, era su forma de buscar una reconciliación.

La pareja se reunió por primera vez desde su separación (Instagram)

A principios de mayo, el intérprete de La tóxica habría confirmado que no lograron retomar su relación cuando, durante un concierto, mencionó que ya estaba divorciado.

Bromeando con una fan que le confesó que se acababa de divorciar, él le dijo que estaba en la misma situación y le recomendó no volver a casarse para disfrutar de la vida.

Por su parte, Daisy Anahy ha hecho pocas declaraciones respecto a su separación, pero durante un evento de Kenia Ontiveros en mayo reveló que Eduin no perdía la esperanza de arreglar las cosas y estaba al pendiente de ella y el embarazo.

No obstante, no quiso hablar más del tema ya que estaba en un evento que no era de ella.