Eduin Caz reapareció con su exesposa Daisy Anahy tras su separación; así se vivió su “baby shower”

Como dicen por ahí, cuando existen hijos de por medio ciertos esfuerzos están por delante y a la orden del día. Así les sucedió a Eduin Caz y Daisy Anahy, quienes pusieron una pausa a su separación como pareja para reencontrarse en el baby shower de su tercer hijo.

El pasado miércoles 17 de mayo la pareja se reunió para ser la anfitriona de un evento importante en sus vidas. A pesar de su reciente separación, después de casi una década de compartir una vida juntos, los dos se mostraron juntos durante el baby shower del hijo que están esperando.

El evento se llevó a cabo en México y el mundo fue testigo del festejo, gracias a las redes sociales de ambos. Tanto la próxima a ser madre, como el cantante de “Ya supérame” compartieron varios testigos en sus stories de Instagram.

Al parecer el intérprete de “La Tóxica” viajó en su avión privado hasta Sinaloa para celebrar el próximo nacimiento de su hija. Con un atuendo en tonos azul pastel y un adornado en jardín de muchos globos de color verde y azul, fue como Eduin Caz compartió el día con su ex esposa.

La pareja se reunió por primera vez desde su separación. Imagen: Instagram.

Lo anterior demuestra que, a pesar de la separación, la pareja se lleva bien. No solamente esperan por este nuevo bebé, sino que ya tienen otros dos, Eduin Gerardo y Geraldine. Su nuevo bebé “es una princesa” como anunciaron hace algunos meses por redes sociales cuando aún se encontraban juntos.

Preocupación por Eduin Caz

A pesar de los festejos y de la espera por su tercer bebé, todo parece indicar que Eduin Caz se encuentra en pleno estado de depresión. Sus seguidores están preocupados y ansiosamente han expresado esa preocupación a través de redes sociales.

Lo anterior surge porque el intérprete publicó algunos mensajes, ciertamente cripticos, en donde indicó abiertamente que no se sentía del todo bien.

“Así otro fin de semana en el cual sólo lucho por una tranquilidad emocional, pero sigo fallando”, escribió el famoso y polémico cantante.

De inmediato sus fanáticos comenzaron a teorizar que probablemente todo se trataba de la separación con su esposa Daisy Anahy, con quien compartió trece años de relación, pero con quien de igual forma no llegó a acuerdos.

Cancelación de conciertos

De igual forma, la depresión del cantante podría devenir desde otro lugar. Hace algunos días se reportó que Grupo Firme, la agrupación de donde proviene el artista, canceló dos conciertos que tenía programados para la siguientes semanas.

Eduin Caz ya no quiere que publiquen sobre él. Imagen: @eduincaz.

La razón desde luego, fue porque se presentó poca demanda para dichos eventos. Las víctimas fueron los fanáticos de Michoacán y Veracruz en donde se cancelaron las presentaciones. Michoacán recibiría a la banda en el estadio Morelos el próximo 10 de junio. Y Veracruz vería a la agrupación en el estadio de beisbol Beto Ávila, el 24 de junio.

Muchos fanáticos aseguran que la razón de estos sucesos es el descontento del público con Eduin Caz. El cantante se peleó con la gente en sus redes sociales y aseguró que no volvería a publicar cosas sobre su vida privada en sus canales oficiales.

Más tarde aseguró que no necesitaba, ni quería, ser amigo de ningún reportero. Le pidió a los medios que dejaran de publicar sobre él y sobre su vida, con un mensaje por demás contundente: “Si tú tienes tu página, si tú eres muy verg**s, deja de publicar cosas mías wey. ¿O no puedes? ¿Ocupas mis números? ¿No vea? Gracias, no me interesa su amistad, ni me interesa estar peleando. Simplemente ya no publiquen cosas mías”.

Sin embargo, son sus mismos seguidores los que han señalado que el cantante de cualquier forma ha seguido publicando cosas sobre su vida en redes. Para ejemplo, el reciente baby shower de su tercer bebé.