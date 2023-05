Así habría confirmado Eduin Caz su divorcio de Daisy Anahy

El vocalista de Grupo Firme finalmente confirmó que ya no está casado con Daisy Anahy

A más de dos meses de que Eduin Caz dio a entender que se había separado de su esposa, Daisy Anahy, durante un concierto en Estados Unidos (EEUU) compartió con su público que ya se divorció.

Aunque el líder de Grupo Firme ya no se ha mostrado en redes con Daisy Anahy desde que mencionó que se habían separado, no había hablado de un posible divorcio. Esto ha levando varios rumores al respecto, pues parte del público ha supuesto que no es real porque están esperando a su tercer hijo, pero el cantante habría confirmado que ya decidieron ya no estar unidos ni de forma legal.

Grupo Firme se encuentra en gira por EEUU con el tour Hay que conectarla y, en uno de sus conciertos, mientras hablaba con una de sus fans, le preguntó si se había divorciado recientemente.

Eduin Caz compartió con su fan que se divorció al igual que ella (Captura de pantalla/TikTok)

Ella respondió que sí, a lo que él comentó que también había tomado esa decisión.

“¿A poco te acabas de divorciar?, ¿en serio? Yo también”

Como están en la misma situación, le pidió su celular para tomarse una foto juntos y, después, dijo que esperaba que no volviera a casarse y que disfrutara de su soltería.

“Mi amor, que encuentres... no, no, que ya no te cases, disfruta de la vida, cóg*te a todos”

El cantante causó que el público gritara cuando les recomendó disfrutar de su vida (Captura de pantalla/TikTok)

Por su parte, Daisy Anahy durante el show de moda de Kenia Ontiveros fue cuestionada sobre una posible reconciliación con el vocalista de Grupo Firme.

Daisy evitó hablar de la actual relación que mantiene con el padre de sus hijos, pero sí dijo que Eduin “no pierde las esperanzas de arreglar las cosas” en su relación, pero no ahondó en el tema porque dijo que ese no era el lugar para hacerlo.

La empresaria aprovechó para comentar que, a pesar de su separación, él ha estado al tanto de cómo va su embarazo, así como el resto de su familia.

Eduin Caz había intentado reconciliarse con su exesposa, pero no habría servido su "luchita" (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

“Él y mi familia, y su familia, y yo y todos... toda nuestra familia, mis niños, todos hemos estado muy al pendiente de mi embarazo”, compartió Anahy.

La separación de Eduin Caz y los rumores de que siguen juntos

Fue en febrero, en Premio lo Nuestro, que Eduin Caz dijo que los premios que Grupo Firme había ganado esa noche él se los dedicaba a su exesposa, a agradecía su apoyo.

“Estos premios la verdad que se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella, gracias”, dijo en aquella ocasión.

El cantante confesó que está "haciendo su lucha", pero no confirmó su separación

El cantante fue muy criticado por hacer esta declaración ya que la mayoría pensó que se trataba de una broma con la cual buscaría promocionar su próxima canción.

A ello, Cázares señaló que sí lo había hecho en serio porque era su forma de comenzar a hacer su “luchita” por volver con Anahy y enfatizó que a él no le hacía falta hacerse promoción de esta forma.

A partir de entonces, la pareja se ha mostrado distante, principalmente porque ella ha estado viajando, mientras que él se ha enfocado en a nueva gira de Grupo Firme.

Eduin y Daisy tienen dos hijos, ambos menores de edad, y esperan un tercero (Instagram/@anahydgp)

El interprete de Ya supérame confesó en entrevista con Escorpión Dorado que errores que cometió en el pasado llevaron a que ambos tomaran la decisión de separarse a pesar de que están esperando a su tercer hijo. Asimismo, mencionó que llevaba semanas viviendo alejado de ella.

Sin embargo, él seguiría intentando volver a estar con Daisy porque no tiene la intención de buscar un nuevo amor.