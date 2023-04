Gerard Piqué reveló en una frase que tiene miedo a los mexicanos

Gerard Piqué declaró en un live de TikTok que a los mexicanos no los puede tocar por el enorme "hate" que puede generar.

Ya fuera dentro de la cancha, su rompimiento con Shakira o su nueva incursión dentro de la Kings League, Gerard Piqué da mucho de qué hablar.

El exfutbolista volvió a crear toda clase de comentarios durante un live en TikTok donde se conversaban temas sobre el torneo en el que Piqué ha reunido a streamers y exfutbolistas. En la transmisión, Piqué habló sobre su relación con el público mexicano, misma que ha sido muy complicada por diversas razones.

Gerard Piqué tiene miedo del público mexicano

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, mencionó Gerard entre las risas del equipo que lo acompañaba en la transmisión.

Los comentarios del ex defensa del Barcelona se refirieron a la experiencia que hubo durante el torneo Kings League, en específico, con el partido de los Aniquiladores vs Rayo de Barcelona. El equipo comandado por el streamer mexico-colombiano, Juan Garnizo, se vio afectado porque las reglas no se estaban respetando durante su encuentro contra el equipo presidido por el español Spursito.

El partido más polémico de la Kings League

La polémica inició cuando el partido se encontraba 1-0, favor Rayo de Barcelona y el partido cambió a su formato 1 vs 1, donde sólo queda un jugador de cada escuadra intentando sumar más goles. De lado del Rayo Barcelona quedó Mandi Sosa y de lado de Aniquiladores quedó Fran Hernández, marcando un gol y tres goles respectivamente.

Después de que Aniquiladores remontara, Spursito bajó al campo para reclamar a Piqué y al árbitro que los goles que hizo Hernández no contaban, puesto que el balón no podía correr si este ya había rebasado las líneas laterales y las de fondo. Después de considerarlo un momento, Piqué optó por repetir los dos últimos minutos de partido y el juego finalizó 3-2 favor Rayo Barcelona.

El partido celebrado el pasado febrero causó una enorme polémica, pues al parecer, “el mismo árbitro no sabía las reglas del juego”, y la molestia entre los presidentes de ambos equipos fue tal, que Piqué se salió del grupo de WhatsApp de las Kings League.

Piqué avisó que el quiera puede irse de la Kings League

En su momento, Juan Garnizo comentó evidentemente indignado:

“La c*gada es por parte de la liga, que le tengan que explicar una norma a un árbitro en medio del partido es una barbaridad y es terrible. Lo único que nos falta es que no pongan una sanción por decir que es una mi*rda, cuando es una mi*rda. El problema está es en como nos mama todos los lunes meter cuatro cartas nuevas, pues obviamente estas cosas van a pasar, péro como obviamente estamos jugando al Digimon y al Pokémon, no sabemos qué ch*ngados pasa, ni siquiera los árbitros lo saben”.

Por supuesto, la respuesta del público (sobre todo el mexicano) no tardó en llegar, calificando de robo lo que Piqué le hizo a Los Aniquiladores, además de considerar “incompetentes” a los organizadores de la liga por no explicar de manera explícita las reglas del juego.

Piqué y sus burlas contra la selección mexicana

Esta no sería la primera vez que Gerard Piqué se gana el odio de los fanáticos mexicanos. En diciembre de 2022, poco después de que el mundial de Qatar hubiese terminado, el defensa hizo una broma que no cayó muy bien entre los fanáticos del futbol mexicano:

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el ‘buen rendimiento’ de la selección mexicana en el Mundial”, comentó de forma irónica el futbolista a través de Twitch.

Tras sus comentarios contra la Selección Mexicana de Futbol, el español fue amenazado por los fans con "acusarlo" con "El Canelo" Álvarez. (REUTERS)

En aquella ocasión, el público de México comenzó a amenazarlo con “acusarlo” con Saúl “El Canelo” Álvarez, quien para entonces ya había despotricado contra Lionel Messi después de que un video de él dejando la playera de México en el piso se viralizara.