¿Quién es ‘El Güero Conta’? Esto dicen los corridos sobre el operador financiero del CJNG ligado a ‘El Jardinero’

Identificado como operador financiero clave, César Alejandro “N” fue arrestado tras meses de vigilancia, en un operativo sin violencia que coincide con otros eventos recientes que han impactado al CJNG. (SSPC)

La captura de César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, representó un golpe a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque se trataba de un operador clave y hombre de confianza de Audias Flores Silva, El Jardinero, su nombre no era ampliamente conocido fuera de los círculos de seguridad, pese a que ya había quedado registrado en corridos del regional mexicano.

Detenido el 27 de abril de 2026 en Zapopan, Jalisco, en un operativo simultáneo mientras su jefe caía en Nayarit, las autoridades siguieron durante meses sus movimientos en sus domicilios en Ahualulco de Mercado y Teuchitlán.

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El día del operativo, lo siguieron tras visitar a su familia y lograron detenerlo, decomisándole un arma larga, cartuchos, mil dosis de metanfetamina y 60 mil pesos en efectivo.

Qué dicen las autoridades de El Güero Conta

César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para las autoridades, César Alejandro “N” no es solo un personaje de corrido: es el principal operador financiero de una de las redes criminales más extensas del país y del mundo.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en conferencia de prensa que ‘El Guero Conta’ administraba y lavaba recursos ilícitos mediante empresas fachada, socios y familiares, y que su función era sostener la operatividad del CJNG a través de la compra de bienes y la inversión en sectores legales y logísticos.

El Güero Conta, mano derecha de El Jardinero, manejaba las fuentes de financiamiento de la organización que incluían el trasiego de cocaína desde Centroamérica por vía marítima y aérea, el tráfico de armas y la extorsión a transportistas.

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Según los reportes oficiales, ‘El Guero Conta’ era responsable de canalizar estos recursos hacia la adquisición de vehículos, aeronaves, propiedades y empresas, entre ellas una tequilera.

¿Quién es El Güero conta según los corridos?

En la cultura popular, ‘El Guero Conta’ transita por otros escenarios. El corrido interpretado por Chicho Castro y sus Alia2 lo presenta como un hombre que atribuye su ascenso al trabajo y a la protección de El Mencho: “Mi vida cambió, gracias al señor / Al de mero arriba, que andamos al millón / Pa’ delante voy, fuerte en mi labor / Contando billetes, qué contento estoy...”

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La letra lo muestra celebrando logros, estrenando carros y manteniendo un perfil supuestamente humilde: “Quizás no soy rico, pero hay pa’ gastar / Me ven celebrando, carros estrenando / Humilde ante todo, no ando charoleando”.

La letra misma subraya que le gustaba mantener un perfil bajo y evitaba la ostentación: “Soy ‘El Güero Conta’, con gusto me presento / No le temo a nada y de nadie me ando escondiendo / Porto perfil bajo, ¿pa’ qué andar presumiendo? / Pero a donde llego me he ganado mi respeto...”

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(Captura de pantalla)

El relato musical refuerza su imagen de respeto en la calle, su discreción y su cercanía con El Jardinero: “Con el jardinero, Poflo respetado / Somos cuatro letras, ahí chequen el dato”.

No faltan las referencias a la vida cotidiana y la normalidad de su figura, alternando entre “de marca o tal vez en huaraches” y subrayando: “Pero siempre el mismo, no me siento más que nadie”.

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Otro ángulo de su vida lo da el corrido homónimo interpretado por Javier Rosas. Aquí, ‘El Guero Conta’ aparece como parte de la vida diaria del narco en el occidente mexicano, moviéndose entre Jalisco y Nayarit con la protección y la estructura del cártel. “De Jalisco a Nayarit, la plebada anda equipada / Somos Cártel de Jalisco y las cuatro letras son respetadas...”

El corrido lo asocia directamente con el control territorial y además hace mención a su gusto por el tequila, ramo en donde edificó su propia empresa: “Por los medios reportaron, aquí todo está calmado / Los agaves tienen dueño, número dos, comandante Bravo. Le dicen ‘El Guero Conta’ y es muy alegre mi compa. Trae un cuernito dorado, pero no anda buscando la bronca. Por Tequila lo han mirado, con tequila anda enfiestado…”

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(Captura de pantalla)

La canción también habla de que su trabajo lo hace por su familia: “Aquí puro pa adelante, todo lo que hago es por mi Dieguito. Y a mi apá yo le agradezco su palabra y sus consejos…”

No faltan los nombres y apodos de la red: “El Macu, también el Alex, el Sangu y los talibanes… Compa Chapa, hombre fino, aquí tiene un buen amigo. Y el respeto a la plebada de Zacatecas y a mi padrino”.

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La detención de El Güero Conta, y la de Audias Flores Silva, El Jardinero, y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se suman a una serie de acciones contra el CJNG que en dos meses han buscado desestabilizar al grupo criminal.