EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de abril: El “pacto de acero” de Buenrostro, gobierno usará compras públicas para reactivar la industria

13:48 hsHoy
El “pacto de acero” de Buenrostro: Gobierno usará compras públicas para reactivar la industria
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero tiene como objetivo “desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleoy la industrialización de nuestro país”, en apego al Plan de Desarrollo.
El acuerdo consiste en tres ejes:
- Compras públicas
- Política industrial
- Financiamente
Compromisos del sector privado:
- Garantizar calidad en sus productos
- Asegurar abasto y entregas oportunas
- Ofrecer precios competitivos
- Incorporar más acero nacional en proyectos de infraestructura
13:42 hsHoy
Inicia la conferencia de prensa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará la firma de un acuerdo siderúrgico.
12:40 hsHoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.