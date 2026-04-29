EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de abril: El “pacto de acero” de Buenrostro, gobierno usará compras públicas para reactivar la industria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Raquel Buenrostro Sánchez , secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero tiene como objetivo “desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleoy la industrialización de nuestro país”, en apego al Plan de Desarrollo.

El “pacto de acero” de Buenrostro: Gobierno usará compras públicas para reactivar la industria

Últimas noticias

Agua de piña colada fresca: receta fácil para una bebida cremosa y refrescante Preparación tropical con textura suave y sabor equilibrado, ideal para disfrutar en climas cálidos sin complicaciones

Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas Te decimos cómo preparas desde casa y con pocos ingredientes

Adolescente de 14 años atacó a dos compañeras con un cuchillo en Durango, una de ellas no quiso ser su novia Al negarse a tener una relación sentimental con él, el joven atacó a la chica en el cuello, la cara y las manos, mientras que a su amiga que la acompañaba, la lesionó en la cabeza

Flautas de rajas con queso crujientes: receta casera fácil y deliciosa para cualquier ocasión Una opción sencilla con ingredientes accesibles que ofrece contraste entre exterior dorado y relleno suave con un toque vegetal