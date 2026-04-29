México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de abril: El “pacto de acero” de Buenrostro, gobierno usará compras públicas para reactivar la industria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar
13:48 hsHoy

El “pacto de acero” de Buenrostro: Gobierno usará compras públicas para reactivar la industria

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el acuerdo de colaboración entre el sector público y la industria del acero tiene como objetivo “desarrollar los mecanismos que garanticen el fortalecimiento del empleoy la industrialización de nuestro país”, en apego al Plan de Desarrollo.

El acuerdo consiste en tres ejes:

  • Compras públicas
  • Política industrial
  • Financiamente

Compromisos del sector privado:

  • Garantizar calidad en sus productos
  • Asegurar abasto y entregas oportunas
  • Ofrecer precios competitivos
  • Incorporar más acero nacional en proyectos de infraestructura
13:42 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará la firma de un acuerdo siderúrgico.

12:40 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Agua de piña colada fresca: receta fácil para una bebida cremosa y refrescante

Preparación tropical con textura suave y sabor equilibrado, ideal para disfrutar en climas cálidos sin complicaciones

Agua de piña colada fresca: receta fácil para una bebida cremosa y refrescante

Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas

Te decimos cómo preparas desde casa y con pocos ingredientes

Tortillas de avena: receta fácil, alta en fibra y sin harinas refinadas

Adolescente de 14 años atacó a dos compañeras con un cuchillo en Durango, una de ellas no quiso ser su novia

Al negarse a tener una relación sentimental con él, el joven atacó a la chica en el cuello, la cara y las manos, mientras que a su amiga que la acompañaba, la lesionó en la cabeza

Adolescente de 14 años atacó a dos compañeras con un cuchillo en Durango, una de ellas no quiso ser su novia

Flautas de rajas con queso crujientes: receta casera fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Una opción sencilla con ingredientes accesibles que ofrece contraste entre exterior dorado y relleno suave con un toque vegetal

Flautas de rajas con queso crujientes: receta casera fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Cuánto tiempo se tendría que dejar pasar después de tomar omeprazol y antes de beber una taza de café matutina

Su consumo en ayunas es sugerido antes de ingerir alimentos o bebidas

Cuánto tiempo se tendría que dejar pasar después de tomar omeprazol y antes de beber una taza de café matutina

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: comenzó la presentación del informe de gestión en el Congreso con Milei y todo el Gabinete

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: comenzó la presentación del informe de gestión en el Congreso con Milei y todo el Gabinete

Reiniciar el celular y buscar actualizaciones: dos soluciones a cualquier problema en Android

Carlos Maslatón apuntó contra Manuel Adorni: “Quedó como alguien que se apropia de fondos públicos”

Jorge Macri anticipó en Infobae que mañana nacerá su hijo Vito

La NASA permite escribir tu nombre con montañas, ríos y cráteres captados desde el espacio: así puedes hacerlo

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

Estados Unidos y Centroamérica dominan el destino de las exportaciones guatemaltecas

El universo en cuenta regresiva: nuevos cálculos apuntan a un final antes de lo previsto

La aerolínea Iberojet adelantará a septiembre de 2026 el inicio de vuelos regulares directos entre El Salvador y España

El Tribunal Electoral de Bolivia alista una reforma de la normativa tras concluir las elecciones autonómicas

Mariska Hargitay habló sobre el beso con Christopher Meloni que nunca salió al aire en “La ley y orden: UVE”

DEPORTES

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28