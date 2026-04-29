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Así hablaba Ángela Aguilar sobre Cazzu antes de antes de ser la esposa de Nodal: “La admiro muchísimo, la quiero mucho”

Antes de que su romance con Christian Nodal saliera a la luz, la cantante habló sobre Cazzu con admiración

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Collage con Angela Aguilar en primer plano con atuendo tradicional y Cazzu en un escenario con vestido negro, sobre un fondo oscuro y agrietado.
Antes de que su romance con Christian Nodal saliera a la luz, la cantante habló sobre Cazzu con admiración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente internautas rescataron fragmentos de entrevistas realizadas en 2023 a Ángela Aguilar por lo que volvieron a circular en redes sociales, y en ellos la cantante recordó su reencuentro con Christian Nodal durante el Foraji2 Tour del intérprete sonorense. El show tuvo lugar en el Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) de la Ciudad de México, donde Nodal se presentó ante más de 50 mil personas junto a artistas invitados como Ana Bárbara, Piso 21, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y la propia Aguilar.

Aquella noche, la hija de Pepe Aguilar y Nodal cantaron juntos por primera vez en vivo “Dime Cómo Quieres”, una balada que habían grabado en 2020 pero que, hasta ese momento, solo existía en versión de estudio. En el mismo espectáculo, el cantante invitó al escenario a Cazzu —Julieta Cazzuchelli—, su pareja en ese entonces, quien se encontraba en el quinto mes de embarazo, y le cantó “De los besos que te di”.

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Usuarios en redes sociales revivieron el momento (Los ángeles times/Youtube)

En dicha entrevista, la hija de Pepe Aguilar habló sobre Cazzu con admiración y afecto, al menos un año antes de que su relación con Nodal se hiciera pública.

El material audiovisual muestra a la cantante describir el reencuentro con el sonorense para el concierto mencionado. Aguilar recordó el momento con humor: “Imagínate después de tres años de no vernos, ni platicar, ni nada, él llegarlo a ver y él con su mujer embarazada. Y yo como... Me sentía como una tía, de que felicidades y yo le agarraba la panza”.

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Sobre la artista argentina, la menor de la dinastía Aguilar fue directa: “Cazzu, su nombre es Julieta, yo la admiro muchísimo, la quiero mucho. Es alguien que yo la veo y sé que le está haciendo bien a Christian”.

De igual manera anticipó su entusiasmo por la llegada de la bebé Inti —aún sin nacer en ese momento— y reveló que ya le había preparado un regalo: “Yo no sabía si iba a ser hombre o niña. Pero le mandé a hacer un traje de charro, la bebé va a tener una tía muy metida en la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”.

Nodal Cazzu Ángela Aguilar
La cantante describió a la rapera argentina como alguien que "le estaba haciendo bien" a Nodal y confesó que ya le había mandado a hacer un traje de charro a la bebé que aún no había nacido. (Foto: Archivo)

Otro episodio que retomaron los usuarios en redes fue el de la Feria de Texcoco, en abril de 2023, cuando Aguilar contó cómo se enteró del embarazo de Cazzuchelli. “Estaba viendo mi TikTok y, de repente... nada más veo que muestra la panza”, dijo. Al relatar ese instante, soltó la frase: “¡Voy a ser tía!”.

Sobre el concierto en el Foro Sol, Aguilar reflexionó sobre el tiempo que tardaron en cantar juntos la canción: “Creo que todas las cosas pasan cuando tienen que pasar y ahorita yo creo que los dos estamos listos para cantar una canción tan importante para nosotros”.

Los usuarios en plataformas como TikTok han reaccionado con críticas: “Ya me volví a enojar”, “Que nunca se nos olvide”, “No me sabia bien el chisme pero ya ahora sí me cae recontra mal“, ”Prohibido olvidar", se lee.

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