Registro a Pensiones del Bienestar 2026: a qué adultos mayores les toca hacer la inscripción hoy miércoles 29 de abril

Los registros a las Pensiones del Bienestar continuarán este miércoles 29 de abril y a continuación se detalla quiénes pueden inscribirse.
Cabe recordar que el lunes 27 de abril se dio inicio a un nuevo periodo de inscripciones para las Pensiones para Personas Adultas y Mujeres Bienestar, según informaron las autoridades.
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Estas políticas buscan que cada adulto mayor arriba de 60 años reciba un ingreso constante que le permita disfrutar de una vejez digna y plena.
¿A qué adultos mayores les toca registrarse hoy miércoles 29 de abril a las Pensiones del Bienestar?
De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 29 de abril podrán registrarse quienes tengan primer apellido que comience con las letras I, J, K, L o M. Actualmente, más de 13.4 millones de personas reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores y se estima que en 2026 los beneficiarios superen los 14 millones. Este apoyo ha ayudado a reducir brechas históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han contribuido al desarrollo de México.
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Calendario completo de registros
- Letras A, B, C | lunes 27 de abril
- Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril
- Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril
- Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril
- Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo
- Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo
¿Cómo es el registro a las Pensiones del Bienestar?
Quienes deseen realizar el trámite deben acudir personalmente a cualquiera de los módulos del Bienestar instalados en diversas regiones de la República Mexicana, portando la documentación requerida: identificación oficial vigente (que puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (aceptándose recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como proporcionar números telefónicos de contacto, tanto celular como fijo.
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- Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto celular y de casa
- Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos
Para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.
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