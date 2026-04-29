Registro a Pensiones del Bienestar 2026: a qué adultos mayores les toca hacer la inscripción hoy miércoles 29 de abril

Los registros a las Pensiones del Bienestar continuarán este martes 28 de abril y a continuación se detalla quiénes pueden inscribirse.

Los registros a las Pensiones del Bienestar continuarán este miércoles 29 de abril y a continuación se detalla quiénes pueden inscribirse.

Cabe recordar que el lunes 27 de abril se dio inicio a un nuevo periodo de inscripciones para las Pensiones para Personas Adultas y Mujeres Bienestar, según informaron las autoridades.

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Estas políticas buscan que cada adulto mayor arriba de 60 años reciba un ingreso constante que le permita disfrutar de una vejez digna y plena.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué adultos mayores les toca registrarse hoy miércoles 29 de abril a las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 29 de abril podrán registrarse quienes tengan primer apellido que comience con las letras I, J, K, L o M. Actualmente, más de 13.4 millones de personas reciben la Pensión de las Personas Adultas Mayores y se estima que en 2026 los beneficiarios superen los 14 millones. Este apoyo ha ayudado a reducir brechas históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han contribuido al desarrollo de México.

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Calendario completo de registros

Letras A, B, C | lunes 27 de abril

Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril

Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo

Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo es el registro a las Pensiones del Bienestar?

Quienes deseen realizar el trámite deben acudir personalmente a cualquiera de los módulos del Bienestar instalados en diversas regiones de la República Mexicana, portando la documentación requerida: identificación oficial vigente (que puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (aceptándose recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial), así como proporcionar números telefónicos de contacto, tanto celular como fijo.

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Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto celular y de casa

Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.