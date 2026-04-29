¿Es seguro usar bicarbonato de sodio como desodorante? Esto opinan los expertos

Una alternativa casera que despierta dudas y curiosidad en quienes buscan opciones diferentes para el cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por alternativas naturales en el cuidado personal ha impulsado el uso del bicarbonato de sodio como desodorante en muchos hogares.

Ante la preocupación por ciertos ingredientes sintéticos presentes en los antitranspirantes convencionales, aumenta la búsqueda de opciones con menor riesgo percibido para la salud.

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Esta tendencia ha colocado al bicarbonato en el centro de la conversación, gracias a su bajo costo y accesibilidad.

Sin embargo, es fundamental distinguir entre la percepción de seguridad de lo “natural” y la verdadera evidencia clínica sobre su tolerancia y eficacia.

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Qué es el bicarbonato de sodio y cómo actúa sobre el olor corporal

El bicarbonato de sodio es una sal alcalina que se utiliza tradicionalmente para neutralizar olores y absorber la humedad.

Su aplicación en las axilas se basa en su capacidad para modificar el entorno donde proliferan las bacterias responsables del mal olor.

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El sudor, por sí mismo, no tiene olor. Son las bacterias de la piel las que, al descomponer las secreciones de las glándulas sudoríparas, generan compuestos responsables del mal olor.

Al elevar el pH de la zona —de un entorno fisiológicamente ácido (pH ~5.5) a uno alcalino (pH ~9.0)—, el bicarbonato altera el ecosistema bacteriano, reduciendo temporalmente la producción de compuestos olorosos.

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El bicarbonato de sodio es una sal alcalina que se utiliza tradicionalmente para neutralizar olores y absorber la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias clave: desodorante y antitranspirante

Una distinción relevante que subrayan las instituciones de salud es que el bicarbonato de sodio no es un antitranspirante. Es decir, no bloquea la salida del sudor como sí lo hacen las sales de aluminio.

El bicarbonato actúa como desodorante, neutralizando olores, pero no reduce la cantidad de sudor liberado por las glándulas. Esta diferencia es fundamental para no generar falsas expectativas sobre su efecto.

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¿Es seguro el uso de bicarbonato de sodio como desodorante? Postura de las instituciones de salud

La seguridad del bicarbonato como desodorante es motivo de debate en la práctica dermatológica. Instituciones como la Cleveland Clinic reconocen su empleo como remedio casero puntual para reducir malos olores en las axilas.

Recomiendan, en esos casos, mezclar bicarbonato con agua para formar una pasta y aplicarla sobre la piel limpia y seca.

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Sin embargo, la misma Cleveland Clinic advierte que su uso frecuente puede provocar irritación, especialmente en personas con piel sensible o en zonas recién rasuradas.

La alteración del pH natural de la piel —de ácido a alcalino— puede dañar la barrera cutánea y desencadenar dermatitis de contacto irritativa.

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Por otro lado, la Mayo Clinic es más conservadora y pone el acento en la importancia de elegir productos hipoalergénicos y evitar ingredientes abrasivos en personas con antecedentes de sensibilidad cutánea.

También recomienda, como primera línea, ajustar el estilo de vida: ducharse regularmente, optar por ropa de fibras naturales y modificar la dieta antes de recurrir a compuestos químicos, incluso si son “naturales”.

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La práctica dermatológica observa que el uso reiterado de bicarbonato como desodorante puede desencadenar enrojecimiento, ardor, descamación y, en algunos casos, hiperpigmentación postinflamatoria. Este último efecto es especialmente común en fototipos de piel más oscuros.

Por ello, las instituciones de salud aconsejan evitar su uso en personas con enfermedades dermatológicas activas, piel lesionada o recién depilada.

Un gráfico informativo detalla los riesgos dermatológicos del bicarbonato de sodio como desodorante, incluyendo irritación, alteración del pH y hiperpigmentación, junto con recomendaciones médicas para un uso seguro o alternativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas y recomendaciones de expertos

Para quienes buscan alternativas a los desodorantes y antitranspirantes convencionales, los especialistas recomiendan priorizar cambios en la rutina diaria: ducharse con regularidad, usar ropa holgada y transpirable, y evitar alimentos que potencian el mal olor corporal.

En caso de elegir un desodorante natural, las recomendaciones incluyen optar por productos hipoalergénicos, sin alcohol ni fragancias, y realizar siempre una prueba en una pequeña zona de piel antes de un uso extendido.

Si se decide probar el bicarbonato, la Cleveland Clinic sugiere emplearlo de forma ocasional y en baja concentración, siempre sobre piel sana y nunca después del rasurado.

Ante cualquier signo de irritación, lo aconsejable es suspender su uso y consultar a un dermatólogo para preservar la salud de la piel y prevenir complicaciones.