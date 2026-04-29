Así le ganó la “Hormiga” González a Henry Martín un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)

En una de las decisiones qué generó asombro e ilusión rumbo al Mundial 2026, Armando La Hormiga González logró quedarse con un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana, lo que dejó fuera al delantero Henry Martín.

En el proceso selectivo rumbo a la Copa del Mundo, La Hormiga González se impuso sobre Henry Martín gracias a su constancia, capacidad para marcar goles y su papel protagónico con Chivas.

PUBLICIDAD

En contraste, el capitán americanista enfrentó un año de lesiones y escasa efectividad, situación que debilitó su posición en el conjunto nacional. El cuerpo técnico apostó por el rendimiento y la adaptación, decantándose por González en la contienda más competida de la Selección.

Los méritos de la “Hormiga” González para la convocatoria

Henry Martín vivió un año complicado dentro de su carrera (REUTERS/Henry Romero)

El ascenso de Armando González se explica por una combinación de factores deportivos y personales. Durante el último año futbolístico, el delantero tapatío no solo mantuvo un desempeño estable en la Liga MX, sino que también se consolidó como referente ofensivo en Chivas bajo la guía de Gabriel Milito.

PUBLICIDAD

En la temporada 2025-26 participó en 38 partidos en diferentes torneos —incluyendo Leagues Cup, Apertura 2025 y Clausura 2026—, por lo que sumó dos mil 585 minutos, con 25 goles y dos asistencias. Su promedio de participación frente al arco, con una acción de gol cada 95 minutos, lo distingue.

La Hormiga obtuvo el campeonato de goleo en el Apertura 2025 con 12 anotaciones, una cifra que igualó en el Clausura 2026, quedó en el segundo puesto de goleo este semestre. A esto se agrega su juventud, su polivalencia y madurez creciente en el área ofensiva; cualidades que han despertado el interés de clubes europeos como Feyenoord y Borussia Dortmund. En la actualidad, cuenta con una valuación de 15 millones de euros y ostenta el título de jugador más valioso de la Liga MX, convirtiéndose en un elemento fundamental para la ofensiva nacional.

PUBLICIDAD

(AP Foto/Marco Ugarte)

Entre los argumentos que inclinaron la balanza a su favor destacan:

Presencia constante como titular con Chivas durante el último año futbolístico

Promedio de gol superior al de otros atacantes nacionales

Llamado de atención de equipos internacionales por su progresión deportiva

Capacidad de adaptación a diversos esquemas tácticos y requerimientos del futbol contemporáneo

PUBLICIDAD

¿Por qué Henry Martín quedó fuera de la Selección Mexicana?

Por otro lado, Henry Martín vivió un año complicado dentro de su carrera. El atacante del América atravesó uno de sus peores periodos, marcado principalmente por las lesiones. En el Apertura 2025 y el Clausura 2026, de los 45 partidos disputados por las Águilas en diversas competencias, Martín solo vio acción en 14 juegos.

Su impacto goleador también se desvaneció. La última vez que marcó con América fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul. Desde entonces, acumula más de 345 días sin anotar un gol en partido oficial. La falta de ritmo competitivo y la prolongada inactividad provocaron que perdiera relevancia tanto en su club como en la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Respecto a sus convocatorias internacionales, Martín no ha sido llamado ni en 2025 ni en 2026. Si bien existieron rumores de desacuerdos con el cuerpo técnico, lo cierto es que las constantes lesiones han sido el principal obstáculo para su reincorporación tanto en América como en la Selección. Su última aparición con el equipo nacional fue en noviembre de 2024, en los Cuartos de Final de la Nations League frente a Honduras, donde ayudó con dos goles en la Vuelta para sellar la clasificación mexicana.