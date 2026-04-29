Festival Aleph 2026: fechas, actividades y sedes del encuentro de arte y ciencia en la UNAM

El festival festeja su décimo aniversario con más de 100 actividades que integran arte, ciencia y tecnología en diversas sedes de la UNAM, bajo el lema “Nuevas Narrativas”. (Mario Valencia / Festival Aleph)

Del 7 al 17 de mayo de 2026, Festival Aleph celebrará su décima edición en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Bajo el lema “Nuevas Narrativas”, el evento reunirá a especialistas y artistas de 14 países, con una programación que incluye 154 actividades entre conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro y artes visuales.

El festival, que desde 2017 explora la convergencia entre arte y ciencia, presentará en esta edición la nueva “Aldea Aleph” dentro del Centro Cultural Universitario. Este espacio funcionará como punto de encuentro para propuestas de divulgación científica, intervenciones multimedia y cabinas interactivas. Además, 180 invitados internacionales participarán en distintos formatos, entre ellos la divulgadora Emma Sanders, del CERN, y el periodista y escritor Pepe Gordon.

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Entre los temas centrales figuran la Inteligencia Artificial y la condición humana, la exploración espacial, la memoria, la longevidad y el cruce entre música y ciencia. El festival ofrecerá también talleres sobre sostenibilidad y medio ambiente, así como conferencias magistrales de especialistas en biopolítica y neurociencia.

Entre los principales temas figuran la memoria, la longevidad, el cuerpo y la biopolítica, con conferencias, conversatorios y espectáculos interdisciplinarios. (Facebook Festival El Aleph)

Desde su origen, el Aleph ha contado con la presencia de figuras como la filósofa Judith Butler, el escritor Amin Maalouf, la viróloga Susana López Charretón y ganadores del Premio Nobel, como Ada Yonath y Aaron Ciechanover. La edición 2026 mantiene la apuesta por la interdisciplina, al sumar ciclos de cine, danza y poesía científica con nuevos formatos de creación colectiva.

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Eventos imperdibles del Festival Aleph 2026

Estos son los eventos imperdibles de la programación del Festival El Aleph 2026. Cabe señalar que para las actividades con costo se toman en cuenta los descuentos del 50% para comunidad UNAM, INAPAM y personas jubiladas con credencial vigente.

7 de mayo

Teatro | 7:30 pm | Nombres de combate

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Teatro Santa Catarina

Compañía Teatro de Quimeras, dirección de Martín López Brie

Música | 8:00 pm | Fantasías (Recital de viola de gamba)

CCU / Sala Carlos Chávez

- Christoph Urbanetz (Austria)

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Danza | 8:00 pm | RÉQUIEM SP

CCU / Sala Miguel Covarrubias

- Ballet de la Ciudad de São Paulo, dirección de Alejandro Ahmed (Brasil)

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8 de mayo

Conferencia magistral / Concierto (12:00 pm) | La música del universo y la danza de las neuronas (Inauguración)

Aldea Aleph CCU / Sala Miguel Covarrubias

Elaine L. Bearer (Estados Unidos)

Música (7:00 pm) Música Tradicional de un País Inventado

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Aldea Aleph Foro B

- Ensamble BASASA (México)Teatro (7:30 pm) Nombres de combate

Teatro Santa Catarina

- Compañía Teatro de Quimeras, dirección de Martín López Brie (México)

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Danza (8:00 pm) RÉQUIEM SP

CCU / Sala Miguel Covarrubias

- Ballet de la Ciudad de São Paulo, dirección de Alejandro Ahmed (Brasil)

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9 de mayo

Conferencia performática (11:00 am) El tango de la memoria

Aldea Aleph MUAC / Auditorio

Rodrigo Quian Quiroga y Marcela Conti (Argentina)

Conferencia magistral virtual (1:00 pm) La poesía de la ciencia

Transmisión en vivo / Aldea Aleph MUAC / Auditorio

- Diane Ackerman (Estados Unidos)

Teatro (7:00 pm) Nombres de combate

Teatro Santa Catarina

- Compañía Teatro de Quimeras, dirección de Martín López Brie (México)

Música (8:00 pm) El universo a piano

OFUNAM CCU / Sala Miguel Covarrubias

- Abdiel Vázquez y José Francisco Salgado (México-Puerto Rico)

La “Aldea Aleph” será el nuevo epicentro del festival, con cabinas científicas interactivas, exposiciones multimedia y talleres abiertos a todo público. (Captura de pantalla Festival El Aleph)

13 de mayo

Conferencia magistral (11:00 am) La nueva narrativa de la longevidad

Aldea Aleph MUAC / Auditorio

Michel Poulain (Bélgica)

Danza (7:00 pm) La otra bruja / The other witch

FA / Teatro Estefanía Chávez Barragán

- Nejla Yatkin, coreógrafa y performer (Estados Unidos)

14 de mayo

Conferencia (5:00 pm) Gayle Chong Kwan. La gran instauración (2026)

Aldea Aleph MUAC / Auditorio

Gayle Chong Kwan (Reino Unido)

Danza (7:00 pm) La otra bruja / The other witch

FA / Teatro Estefanía Chávez Barragán

- Nejla Yatkin, coreógrafa y performer (Estados Unidos)

Teatro (8:00 pm) Hildegarda. Un aire atravesado por la luz

CCU / Teatro Juan Ruiz de Alarcón

- Clarissa Malheiros, Juliana Faesler (México)

16 de mayo

Multidisciplina (12:30 pm) BodyCartography Project | Espacios fluidos

CCU / Salón de Danza

BodyCartography Project (México-Noruega-Polonia-Estados Unidos)

Registro previo

Danza (1:00 pm) Danzas para Wormwood

Foro Experimental José Luis Ibáñez

- Scotty Hardwig (Estados Unidos)

Música (6:00 pm) Djiby Diabate Africa Jazz

Aldea Aleph Foro B / Explanada de la Espiga

- Djiby Diabate (Senegal)

Multidisciplina (7:00 pm) Narrativas del cuerpo resonante. Gala OJUEM

CCU / Sala Miguel Covarrubias

- Taller Coreográfico de la UNAM y Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (México)

17 de mayo

Multidisciplina (12:30 pm) Narrativas del cuerpo resonante. Gala OJUEM

CCU / Sala Miguel Covarrubias

Taller Coreográfico de la UNAM y Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (México)

Multidisciplina (12:30 pm) BodyCartography Project | Espacios fluidos

CCU / Salón de Danza

- BodyCartography Project (México-Noruega-Polonia-Estados Unidos)- Registro previo

Conferencia-Concierto (1:00 pm) Música, medicina y entropía

Aldea Aleph MUAC / Auditorio

- Héctor Rasgado Flores (México)Teatro (6:00 pm) Hildegarda. Un aire atravesado por la luz

CCU / Teatro Juan Ruiz de Alarcón

- Clarissa Malheiros, Juliana Faesler (México)

Música (6:00 pm) Miles Davis: Un viaje orquestal

Orquesta de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín

- Aldea Aleph Foro B / Explanada de la Espiga- Luca Poletti director (Italia)