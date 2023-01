La Venganza De Los Ex VIP: una revancha a famosos infieles, fiesta y “todos contra todos”

La Venganza De Los Ex VIP estrenará su segunda temporada (Foto: Cortesía)

Un grupo de influencers tendrá la oportunidad de conocerse y relacionarse en un lugar paradisíaco que es el mejor escenario para formar nuevas parejas, hasta que aparecen los “ex” que no conocen la dinámica del show y traen con ellos ganas de revancha por alguna herida del pasado o hasta la intención de retomar la relación que se frustró en otro momento.

Andrea Legarreta y Erik Rubín planean reality show familiar y éstas serían las condiciones Al más puro estilo de las familias Derbez, Montaner y Kardashian, los Rubín Legarreta ya consideran realizar un proyecto que muestre el día a día de los famosos junto a sus hija Mía y Nina VER NOTA

La Venganza de los Ex VIP estrenará segunda temporada, luego de convertirse en el programa de MTV más popular, superando incluso a Acapulco Shore que había sido acreedor al Miaw en la categoría “Reality Show de Año” durante 9 emisiones, perdiendo en la edición 2022.

Influencers, famosos nativos de redes sociales e incluso figuras de televisión llegan este martes 24 de enero por la señal principal de la popular cadena de televisión, así como vía streaming bajo la plataforma Paramount +. Brandon Meza, Diana Estrada, Christian Renaud, Lizbeth Rodríguez, La Divaza, Yurgenis, Isaac Torres, Leslie Gallardo, Ana Cisneros y El Rufas debutarán en el formato que ha permitido ver que ser infiel y famoso no te exenta de “pagar un karma”.

“10 famosos solteros se van de vacaciones al paraíso a buscar el amor, pero se sorprenden cuando sus exes empiezan a aparecer con sed de venganza… o reconciliación. Se unen en una paradisiaca playa del caribe colombiano con la promesa de encontrar el amor, pero sus vacaciones de ensueño se convierten en pesadilla cuando reciben poco a poco la inesperada llegada de sus más odiados exes”, detalló la cadena juvenil.

Metrobús CDMX: el estado de servicio en la última hora Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros VER NOTA

De una forma más íntima, dos famosos que más de uno recordará por ya haber participado en Acapulco Shore y su versión internacional platicaron con Infobae México sobre el regreso de este programa que promete más fiesta, “besos de 3″ y mucha sed de venganza, así como los retos personales y profesionales que tiene el regresar a un programa de telerrealidad después de ya haber estado en otro similar.

“Yo decidí entrar a La Venganza de los Ex VIP porque dejaron la vara muy alta, a mí me gustan los retos y sobre todo retarme. Soy una cazadora nata a la que le gusta obtener lo que quiere. Este es un formato que te exige mucho, porque está bien pasarla de fiesta y divertirte pero que de la nada lleguen personas que han sido parte de tu vida y que han movido sentimientos en ti, claro que te ponen en un lugar incómodo”, inició Leslie Gallardo ex participante de Acapulco Shore en su quinta temporada.

Cómo inició la historia de amor entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez La pareja se conoció cuando él estaba casado con Fátima Boggio, durante la telenovela “Fuego en la sangre” en 2008 VER NOTA

“Lo complicado era eso: saber que podía entrar en cualquier momento alguien importante que había formado parte de mi vida. Yo soy una persona súper emocional que vive todo al momento, entonces tampoco tuve miedo de engancharme con alguna persona. Quería experimentar y vivir, aunque no sabía cómo iba a reaccionar si yo me involucraba sentimentalmente con alguien que no conocía y entraba una ex pareja mía”, agregó Isaac Torres, participante de Super Shore.

¿Cuál es la dinámica de La Venganza de los Ex VIP?

Todo es risa, ligue y diversión con el grupo de solteros al conocerse, cuando sin ellos saberlo empezará el drama. Sus exnovios comienzan a aparecer frente a ellos. Pronto, los solteros entienden la terrorífica dinámica, pero la duda siempre permanece: ¿De quién será el próximo ‘ex’ en aparecer?

El drama se desarrolla a medida que cada ‘ex’ llega con sus propias intenciones. Unos llegan a cobrar venganza por una infidelidad o dolorosa ruptura, otros llegan con el objetivo de recuperar a su gran amor. Pero nada será tan fácil cuando hay nuevas relaciones formándose entre ellos.

SEGUIR LEYENDO: