“Fue la mejor época de mi vida”: el emotivo adiós de Karime Pindter de Acapulco Shore

Karime se despide del mundo "Shore" tras 15 temporadas Fotos: Diego Alva/Infobae México

Fiesta, diversión, insolencia y una incalculable cantidad de anécdotas son lo que se ha vivido a lo largo de 10 temporadas del aclamado reality show de MTV y Paramount+, Acapulco Shore.

Si bien las playas más hermosas de México han sido el escenario de un sinfín de aventuras que protagonizaron múltiples personalidades que la familia shore vio desfilar, quien se mantuvo siempre firme y leal a lo largo de ocho años y quince temporadas fue Karime Pindter, mejor conocida como La Matrioshka.

No obstante y pese a la amplia trayectoria que la súper estrella del reality show ha adquirido con el paso de los años, este 2022 anunció que su etapa dentro de Acapulco Shore concluiría con la décima temporada, cuyo último episodio fue transmitido la noche del pasado martes 13 de diciembre dejando un agridulce sabor de boca tanto para la audiencia como para los propios participantes del programa.

“Estoy feliz, emocionada, son muchas emociones que van entre nostalgia a triunfo, pero estoy muy bien”, comentó Karime Pindter en entrevista con Infobae México.

La mexicana ha sumado varios millones de seguidores en redes sociales gracias a su trabajo en MTV y Paramount + Foto: Diego Alva/Infobae México

Corría el año 2014 cuando La Matrioshka realizó su primer casting para entrar a un reality show que apenas probaría suerte en México; fue así como con su peculiar personalidad y sentido del humor logró formar parte de la primera generación de la Familia Shore, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para ella, pues aunque el recibimiento del público fue positivo, la relación con Manelyk, Luis Potro Caballero, Thalía, Joyce, Fernando, Tadeo y Jawy fue de lo más tensa durante los primeros episodios.

Pese a las adversidades, Karime Pindter encontró la resiliencia suficiente para demostrar que siendo ella misma podía conquistar el corazón del público de Acapulco Shore hasta convertirse en la mujer “rockstar y empoderada” que se despidió la noche del pasado martes por la puerta grande.

“En la primera temporada me sentí insegura y bulleada, pero tomé el toro por los cuernos y dije ‘Yo soy una perra’, así que le agregaría un ‘Confía en ti, aprende, ten paciencia, sigue luchando y vas a triunfar’”, recordó la súper estrella de Acapulco Shore.

La chica reality show aseguró que se encuentra feliz, tras decirle adiós al proyecto que le dio fama nacional

Aunque las ocurrencias y el sentido del humor de Karime Pindter ya no formarán parte de las siguientes temporadas de Acapulco Shore, en exclusiva con Infobae México, La Matrioshka compartió algunos de sus mejores secretos para encontrar ese equilibrio entre la fiesta y su vida personal, mismos que la han llevado a lograr convertirse en uno de los rostros más icónicos del reality show.

“Ese balance es entre chamba, espiritualidad, enfoque, mucho trabajo, chingarle cada día día para ser mejor”

La emotiva despedida de Karime Pindter de Acapulco Shore

El adiós de La Matrioshka de Acapulco Shore solo es un inicio de una nueva etapa en la vida de la chica reality, no obstante, tras miles de aventuras, experiencia y crecimiento, fue casi inevitable que la nostalgia se no se hiciera presente en una noche tan importante para ella.

“8 y 15 temporadas. Fueron años muy intensos, había momentos en los que hacía hasta tres temporadas por año , fue la mejor época de mi vida. El próximo año cumplo 30 así que me siento muy bendecida y afortunada por haberle dedicado la mejor etapa de mi vida al Shore, teniendo el trabajo de en sueño de cualquiera, pero me voy feliz, con nuevos retos y proyecto”.

La también influencer llegó a grabar hasta 3 temporadas en un año Foto: Diego Alva/Infobae México

Lo que le depara a Karime Pindter el 2023

Se dice que los finales son también el inicio de nuevas etapas y para Karime Pindter dicha frase se perfila para convertirse en realidad el próximo 2023. Y es que, pese a que su salida de Acapulco Shore dejó muchas dudas sobre el futuro de La Matrioshka, la icónica súper estrella del reality show ya se encuentra cosechando nuevos proyectos que sus fanáticos podrán disfrutar a través de su casa Paramount+ y MTV.

“Karime se va de Acapulco Shore, pero no se va de MTV o Paramount +, se viene muchas sorpresas y se viene en mi podcast más fresco que nunca, más renovada, más perra, así que esa es mi idea de momento. Vienen sorpresitas de stand up, programas, así que no se despeguen”.

Karime participó en la versión All Star del formato Shore, representando a México Foto: Diego Alva/Infobae México

Karime está consciente de que habrá un vacío que su presencia generará en el formato mexicano de la franquicia Shore, por ello alienta a nuevas generaciones a perseguir sus sueños, tal y como lo hizo ella 8 años atrás.

“Les diría: ‘Luchen por sus sueños, si están locos y quieren estar más locos, sin importar que la gente los juzgue, sean como quieran ser, trabajen, pero sobre todo sean ustedes mismos. Si quieren hacer algo, por más raro que sea, háganlo y van a triunfar’”.

