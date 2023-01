Atlas rompió el silencio y le abrió las puertas a Andrés Guardado para un futuro retiro (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

El veterano mediocampista del Real Betis y ex de la Selección Mexicana, Andrés Guardado de 38 años estaría pensando en colgar los botines próximamente, es por ello que uno de los temas que ha tocado recientemente de cara a su futuro profesional ha sido sobre donde le gustaría pasar su última temporada en las canchas.

Bajo este contexto y algunas semanas atrás, El principito cerró las puertas al club que le dio la oportunidad de saltar al máximo circuito del balompié mexicano, pues el Atlas supuestamente habría desechado esa posibilidad, así lo dio a conocer Guardado.

Además, aseguró que fueron los Tuzos del Pachuca los que le abrían ofrecido una despedida a la altura de su carrera. Ante esto José Riestra, presidente de los Rojinegros en una entrevista para Azteca Deportes dio a conocer que “las puertas estaban abiertas” para su regreso a la Academia.

“Es un tema delicado, genera polémica, hay gente a favor, en contra, el por qué toman esas decisiones de regresar y las puertas están siempre abiertas, siempre he dicho que mientras está la voluntad de ambas partes, siempre estarán abiertas, hay que entender los momentos y situaciones”, comentó.

El mandamás del Atlas aseguró que si ambas opciones se ponen de acuerdo, el regreso de Guardado a la Liga MX sería cuestión de tiempo y de negociar su traspaso con el Real Betis de España.

“En estos caso alguna razón tendrán para regresar o no, sí se dan las voluntades, hay que entender, hay que trabajar mucho más en la preparación, abrir el tema, y cuando se den las idas a Europa, se den con un proceso, para ir en busca de ese sueño, nos toca ir de la mano con ellos a Europa y explorar y esos casos han sido exitosos”, agregó.

Las declaraciones de Guardado quien acusó de que el Atlas les “cerró las puertas”

En entrevista en el segmento Primera Persona de Star+, Guardado reiteró sus deseos por sumarse a los Zorros, sin embargo, la respuesta que recibió no fue la esperada ya que, en al menos dos ocasiones, le negaron su fichaje, esto con el argumento de que no encajaba en el proyecto deportivo del equipo en ese momento, por lo que expresó su sinceridad del tema y empezó a descartar tal escenario.

“A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas, y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos no entraba en el proyecto. Me dijeron que no era momento para regresar”, confesó.

A pesar de que Andrés Guardado se convirtió en uno de los canteranos de la Furia que destacó en el futbol europeo, dentro de la escuadra que actualmente dirige Benjamín Mora, no tienen considerado al Principito, así que le negaron la posibilidad de volver a La Academia.

Desde la perspectiva de Guardado Hernández, las negativas que recibió le hicieron replantearse cómo quiere acabar su carrera en el futbol profesional, pues insistió en que el último club con el que compita también debe de tener el interés de colaborar en su retiro.

“Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando, obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres acabar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera […] entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho, que te sientas contento, valorado y estés a gusto”,

