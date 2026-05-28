Clima en México para este 28 de mayo: lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos afectarán a varios estados

México enfrentará este miércoles 28 de mayo una combinación de lluvias intensas, altas temperaturas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones climáticas estarán influenciadas por la onda tropical número 2, una vaguada en altura y canales de baja presión que mantendrán inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional.
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Las autoridades meteorológicas alertaron que las precipitaciones más fuertes podrían generar inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos en zonas urbanas y carreteras.
Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones
Para este 28 de mayo, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes e intensas principalmente en el sur y sureste del país, especialmente en estados cercanos al Golfo de México y la Península de Yucatán.
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Estados con lluvias intensas de hasta 150 milímetros:
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Estados con lluvias muy fuertes:
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- Oaxaca
- Veracruz
- Quintana Roo
Estados con lluvias fuertes y chubascos:
- Puebla
- Guerrero
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
El SMN explicó que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.
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CDMX y Valle de México tendrán tarde lluviosa y ambiente cálido
En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma.
Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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Pronóstico para el Valle de México:
- Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
- Temperatura máxima en CDMX: 26 a 28 °C
- Temperatura máxima en Toluca: 23 a 25 °C
- Rachas de viento: hasta 40 km/h
Las autoridades recomendaron tomar precauciones por posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en vialidades.
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Onda de calor continuará en gran parte del país
Aunque las lluvias dominarán varias regiones, el calor extremo seguirá presente en al menos 14 estados del país. El SMN indicó que persistirá la onda de calor en zonas del Pacífico, sur y sureste mexicano.
Estados que alcanzarán temperaturas de 40 a 45 grados:
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- Sinaloa
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
Estados con temperaturas de 35 a 40 grados:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Quintana Roo
- Morelos
- Jalisco
Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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Vientos fuertes y tolvaneras afectarán el norte del país
Además de las lluvias y el calor, el frente frío fuera de temporada continuará provocando fuertes rachas de viento y tolvaneras en entidades del norte y noroeste del país.
Estados con rachas de viento de hasta 60 km/h:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En algunas regiones podrían registrarse caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por polvo.
Oleaje elevado en costas del país
Las condiciones marítimas también se mantendrán complicadas en algunas zonas turísticas y costeras.
Zonas con oleaje de hasta 2.5 metros:
- Costa occidental de Baja California
- Costas de Yucatán
- Costas de Quintana Roo
Protección Civil recomendó a embarcaciones menores extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Autoridades piden mantenerse informados
El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse pendiente de los reportes oficiales debido a que las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas.
Asimismo, recordó que las lluvias intensas podrían ocasionar afectaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
- No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantener limpia la vía pública y coladeras
- Llevar paraguas o impermeable
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas y altas temperaturas
Las autoridades reiteraron que la combinación de lluvias fuertes, calor extremo y vientos intensos mantendrá condiciones meteorológicas complejas en gran parte de México durante este miércoles 28 de mayo.
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