Clima en México para este 28 de mayo: lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos afectarán a varios estados

México enfrenta un miércoles 28 de mayo marcado por lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este miércoles 28 de mayo una combinación de lluvias intensas, altas temperaturas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones climáticas estarán influenciadas por la onda tropical número 2, una vaguada en altura y canales de baja presión que mantendrán inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional.

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Las autoridades meteorológicas alertaron que las precipitaciones más fuertes podrían generar inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos en zonas urbanas y carreteras.

Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Para este 28 de mayo, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes e intensas principalmente en el sur y sureste del país, especialmente en estados cercanos al Golfo de México y la Península de Yucatán.

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Lluvias intensas ponen en alerta a gran parte de México este miércoles 28 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con lluvias intensas de hasta 150 milímetros:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Estados con lluvias muy fuertes:

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Oaxaca

Veracruz

Quintana Roo

Estados con lluvias fuertes y chubascos:

Puebla

Guerrero

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Tlaxcala

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Colima

Jalisco

El SMN explicó que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

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CDMX y Valle de México tendrán tarde lluviosa y ambiente cálido

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma.

El SMN advierte condiciones de lluvia en CDMX con posibles encharcamientos y reducción de visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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Pronóstico para el Valle de México:

Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C

Temperatura máxima en CDMX: 26 a 28 °C

Temperatura máxima en Toluca: 23 a 25 °C

Rachas de viento: hasta 40 km/h

Las autoridades recomendaron tomar precauciones por posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en vialidades.

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Onda de calor continuará en gran parte del país

Aunque las lluvias dominarán varias regiones, el calor extremo seguirá presente en al menos 14 estados del país. El SMN indicó que persistirá la onda de calor en zonas del Pacífico, sur y sureste mexicano.

Estados que alcanzarán temperaturas de 40 a 45 grados:

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Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Estados con temperaturas de 35 a 40 grados:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Morelos

Jalisco

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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La onda de calor continúa afectando gran parte de México con temperaturas superiores a los 40 grados en varias regiones. 4. Crédito:Cuartoscuro

Vientos fuertes y tolvaneras afectarán el norte del país

Además de las lluvias y el calor, el frente frío fuera de temporada continuará provocando fuertes rachas de viento y tolvaneras en entidades del norte y noroeste del país.

Estados con rachas de viento de hasta 60 km/h:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En algunas regiones podrían registrarse caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por polvo.

Oleaje elevado en costas del país

Las condiciones marítimas también se mantendrán complicadas en algunas zonas turísticas y costeras.

Zonas con oleaje de hasta 2.5 metros:

Costa occidental de Baja California

Costas de Yucatán

Costas de Quintana Roo

Protección Civil recomendó a embarcaciones menores extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Oleaje elevado afecta costas de México con alturas de hasta 2.5 metros en zonas del Pacífico y Caribe. REUTERS/Fernando Castillo

Autoridades piden mantenerse informados

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse pendiente de los reportes oficiales debido a que las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas.

Asimismo, recordó que las lluvias intensas podrían ocasionar afectaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Mantener limpia la vía pública y coladeras

Llevar paraguas o impermeable

Evitar actividades al aire libre durante tormentas y altas temperaturas

Las autoridades reiteraron que la combinación de lluvias fuertes, calor extremo y vientos intensos mantendrá condiciones meteorológicas complejas en gran parte de México durante este miércoles 28 de mayo.