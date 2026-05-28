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Clima en México para este 28 de mayo: lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos afectarán a varios estados

Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, entre las zonas con mayor riesgo por lluvias intensas este miércoles

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Mapa de México con el norte en tonos rojos y agrietado, representando sequía; el sur verde con gotas de agua azules; nubes y relámpagos sobre el Pacífico.
México enfrenta un miércoles 28 de mayo marcado por lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrentará este miércoles 28 de mayo una combinación de lluvias intensas, altas temperaturas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones climáticas estarán influenciadas por la onda tropical número 2, una vaguada en altura y canales de baja presión que mantendrán inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional.

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Las autoridades meteorológicas alertaron que las precipitaciones más fuertes podrían generar inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos en zonas urbanas y carreteras.

Estados con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Para este 28 de mayo, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes e intensas principalmente en el sur y sureste del país, especialmente en estados cercanos al Golfo de México y la Península de Yucatán.

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Vista aérea de una ciudad mexicana bajo una tormenta eléctrica. Edificios, avenidas con tráfico y charcos. Nubes oscuras y cuatro rayos iluminan el horizonte.
Lluvias intensas ponen en alerta a gran parte de México este miércoles 28 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con lluvias intensas de hasta 150 milímetros:

  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Quintana Roo

Estados con lluvias fuertes y chubascos:

  • Puebla
  • Guerrero
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Michoacán
  • Colima
  • Jalisco

El SMN explicó que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

CDMX y Valle de México tendrán tarde lluviosa y ambiente cálido

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y presencia de bruma.

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
El SMN advierte condiciones de lluvia en CDMX con posibles encharcamientos y reducción de visibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Pronóstico para el Valle de México:

  • Temperatura mínima en CDMX: 13 a 15 °C
  • Temperatura máxima en CDMX: 26 a 28 °C
  • Temperatura máxima en Toluca: 23 a 25 °C
  • Rachas de viento: hasta 40 km/h

Las autoridades recomendaron tomar precauciones por posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en vialidades.

Onda de calor continuará en gran parte del país

Aunque las lluvias dominarán varias regiones, el calor extremo seguirá presente en al menos 14 estados del país. El SMN indicó que persistirá la onda de calor en zonas del Pacífico, sur y sureste mexicano.

Estados que alcanzarán temperaturas de 40 a 45 grados:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán

Estados con temperaturas de 35 a 40 grados:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Quintana Roo
  • Morelos
  • Jalisco

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar atención especial a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La pobreza se mide por diversos factores
La onda de calor continúa afectando gran parte de México con temperaturas superiores a los 40 grados en varias regiones. 4. Crédito:Cuartoscuro

Vientos fuertes y tolvaneras afectarán el norte del país

Además de las lluvias y el calor, el frente frío fuera de temporada continuará provocando fuertes rachas de viento y tolvaneras en entidades del norte y noroeste del país.

Estados con rachas de viento de hasta 60 km/h:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

En algunas regiones podrían registrarse caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por polvo.

Oleaje elevado en costas del país

Las condiciones marítimas también se mantendrán complicadas en algunas zonas turísticas y costeras.

Zonas con oleaje de hasta 2.5 metros:

  • Costa occidental de Baja California
  • Costas de Yucatán
  • Costas de Quintana Roo

Protección Civil recomendó a embarcaciones menores extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Oleaje elevado afecta costas de México con alturas de hasta 2.5 metros en zonas del Pacífico y Caribe. REUTERS/Fernando Castillo
Oleaje elevado afecta costas de México con alturas de hasta 2.5 metros en zonas del Pacífico y Caribe. REUTERS/Fernando Castillo

Autoridades piden mantenerse informados

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población mantenerse pendiente de los reportes oficiales debido a que las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas.

Asimismo, recordó que las lluvias intensas podrían ocasionar afectaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
  • No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantener limpia la vía pública y coladeras
  • Llevar paraguas o impermeable
  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas y altas temperaturas

Las autoridades reiteraron que la combinación de lluvias fuertes, calor extremo y vientos intensos mantendrá condiciones meteorológicas complejas en gran parte de México durante este miércoles 28 de mayo.

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