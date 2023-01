FIFA multó y castigó a la Selección Mexicana por alinear a Alejandro Zendejas

El Tricolor se vio afectado por una alineación indebida en diferentes duelos amistosos

Gracias a un nuevo percance y equivocación dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Mexicana recibió una nueva multa por 10 mil 900 dólares, así como un castigo por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), esto debido a haber alineado al méxico-americano, Alejandro Zendejas durante cinco encuentros de índole amistoso a nivel mayor y con la Sub-23.

Este jueves, el máximo ente del fútbol anunció la sanción hacia la Federación Mexicana; sin embargo, desde un día antes, la agencia estadounidense “The Associated Press” los contactó, luego de que la Federación de Fútbol de Estados Unidos convocara a Zendejas para los partidos de preparación de la próxima semana contra Serbia y Colombia, los primeros para el cuadro de las “Barras y las Estrellas” tras el Mundial de Qatar.

México 🇲🇽 perderá dos de sus partidos amistosos y será multado por $10,900 USD por alinear a Alejandro Zendejas ❌



En información dada a conocer por AP, también perderán 3-0 los partidos Sub-23 en lo que fue alineado pic.twitter.com/ttPeqpNyJH — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 19, 2023

“La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de 10.000 francos suizos a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas” se lee en el comunicado que se emitió por parte del organismo internacional.

No obstante, también mencionaron que hablando específicamente del futbolista del América, el podrá acudir sin mayor problema a los compromisos con los “Yankees”. “Además de la multa, todos los partidos (disputados por Zendejas con México) se declaran como perdidos. Según las disposiciones del RGAS, sin embargo el jugador sigue habilitado siendo elegible para jugar con las selecciones de Estados Unidos”.

La sanción de FIFA a México por haber jugado con Alejandro Zendejas cuando no era elegible por no haber solicitado su cambio de Federación es un error administrativo que raya en el ridículo y demuestra una vez más las deficiencias gerenciales en la Selección Mexicana. — Raúl Guzmán (@raulguzman) January 19, 2023

Los encuentros en los cuales se sancionó al combinado azteca, la FIFA incluyó los duelos contra Ecuador el 28 de octubre de 2021 en Charlotte, Carolina del Norte, mismo que México terminó perdiendo 3-2, y en el que Alejandro ingresó por Uriel Antuna a los 66 minutos. Posteriormente, se mencionó el cotejo ante Guatemala del pasado 22 de abril en Orland, Florida, que acabó 0-0 y en el que arrancó de titular, para después ser sustituido al 72′.

De igual manera, los otros tres compromisos fueron en la categoría Sub-23 durante el verano del 2021. El primero se dio ante el combinado de Rumania en el que los americanos se impusieron por la mínima diferencia. Después fue el choque contra Arabia Saudí con un empate 1-1 y finalmente ante Australia concretando el pleno de victorias en los tres compromisos.

Con el castigo por parte de la FIFA, los cinco duelos terminaron con un marcador adverso de 3-0. Si bien, todos fueron partidos amistosos y aparentemente no afecta a grandes escalas, el cambio de los resultados tendrá un impacto sobre la Selección Mexicana en el ranking del máximo ente del fútbol.

Según los nuevos estatutos de la FIFA, dado a que el extremo derecho de las Águilas del América participó en una competencia oficial para una selección nacional juvenil de Estados Unidos, el futbolista tuvo que haber solicitado un cambio de afiliación por única vez para poder jugar con una el conjunto Tricolor.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥:



Al próximo partido en casa podrán asistir nuestros Incondicionales.

👉🏼 https://t.co/ieX3Ctdezv#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/IBqUchs9Jn — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 19, 2023

Cabe recordar que a mediados del 2022, el canterano del Dallas FC tuvo diferencias con la directiva del seleccionado mexicano, esto tras no haber firmado un documento en el que se estipuló que a partir de ese momento, solo defendería la camiseta de México. Tras solicitar algo de tiempo para leer bien el papel y tomar una decisión, Gerardo Martino lo relegó de las convocatorias.

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas […] Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión”, fueron las palabras del entonces estratega nacional.

