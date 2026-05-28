México

Detienen a cuatro personas por robo de celulares, relojes y joyería en la Miguel Hidalgo

Tres mujeres y un menor de edad quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica

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Una bolsa de plástico transparente con celulares, relojes analógicos y digitales, anillos, y cadenas de oro y plata apilados.
Una bolsa de plástico transparente llena de teléfonos celulares, relojes de pulsera y diversas joyas y cadenas de oro y plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 27 de mayo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas, —tres mujeres y un menor de edad—, por el robo de celulares, joyas y relojes en una tienda departamental de la cadena Coppel, situada sobre avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El grupo, integrado por un joven de 16 años y tres mujeres de 26, 29 y 41 años, presuntamente amenazaron a los trabajadores de la tienda con un arma de fuego para sustraer 56 teléfonos celulares, 11 relojes y varias piezas de joyería para escapar un automóvil color azul que ya lo esperaba.

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Después del asalto, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reaccionaron inmediatamente tras una denuncia ciudadana, implementando un cerco virtual para seguir a los sospechosos hasta un establecimiento de comida que se localizaría en la avenida Observatorio, colonia Cove, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde habrían escondido los objetos robados. .

Los policías que llegaron al lugar rápidamente ingresaron para detener, en flagrancia, tanto a quienes participaron en el asalto como a dos de las trabajadoras. Luego de la inspección, las elementos de la SSC recuperaron toda la mercancía robada: los celulares, relojes y joyería, mismos que fueron presentados ante el Ministerio Público junto a los cuatro detenidos.

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Primer plano de un bolso de cuero negro abierto mostrando celulares, relojes de lujo, joyas de oro con diamantes y perlas, y billetes de dólar.
Tres mujeres y un menor de edad habían robado celulares, joyas y relojes en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado a conocer los nombres de los detenidos por ser un menor de edad y para preservar el respectivo proceso, pero todos los presuntos responsables son puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su estatus legal.

El atraco en la alcaldía Miguel Hidalgo causa preocupación porque involucra la participación de mujeres en la organización del delito y la complicidad de empleadas de un establecimiento para ocultar los celulares, relojes y joyas hurtadas, lo que podría abrir nuevas vertientes de investigación sobre redes de apoyo para este tipo de actos delictivos.

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