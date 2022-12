Por qué Andrés Guardado ya no quiere retirarse en Atlas

Andrés Guardado ve complicado retirarse en Atlas (REUTERS/Bernadett Szabo)

Una vez que los jugadores mexicanos salen a Europa, hacen una amplia trayectoria y regresan al balompié mexicano, el objetivo que la mayoría persigue es el de retirarse en sus equipos con los que se formaron. Tal es el caso de Andrés Guardado; ahora que el mediocampista compitió en su último Mundial con la selección mexicana, el Principito ya estaría considerando su conclusión en el deporte profesional.

El Perro Bermúdez aclaró cuándo se retirará de la narración de futbol Luego de narrar su última Copa Mundial, Enrique Bermúdez aclaró el momento en que llegará el momento de decir adiós a su ocupación actual de forma definitiva VER NOTA

En ocasiones anteriores, Andrés Guardado confesó su ilusión de acabar su carrera profesional en Atlas; sin embargo, aquel objetivo poco a poco se ha ido desapareciendo, por lo que ya no tendría interés en retirarse en el club tapatío, según explicó en entrevista en el segmento Primera Persona de Star+.

Ante la incertidumbre de qué pasará con su contrato con el Real Betis Balompié del futbol de Sevilla, el jugador de 36 años ya estaría considerando otras opciones, así que en sus posibilidades contempló a la Liga MX, por lo que buscó a la directiva del Atlas.

A pesar del cariño que le tiene a la escuadra rojinegra, Andrés Guardado ve lejano la posibilidad de llegar al equipo (Foto: Twitter/@rodrigosalinase)

Pero, la respuesta que recibió no fue la esperada ya que, en al menos dos ocasiones, le negaron su fichaje, esto con el argumento de que no encajaba en el proyecto deportivo del equipo en ese momento, por lo que expresó su sinceridad del tema y empezó a descartar tal escenario.

“A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas, y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos no entraba en el proyecto. Me dijeron que no era momento para regresar”, confesó.

A pesar de que Andrés Guardado se convirtió en uno de los canteranos de la Furia que destacó en el futbol europeo, dentro de la escuadra que actualmente dirige Benjamín Mora, no tienen considerado al Principito, así que le negaron la posibilidad de volver a La Academia.

Desde la perspectiva de Guardado Hernández, las negativas que recibió le hicieron replantearse cómo quiere acabar su carrera en el futbol profesional, pues insistió en que el último club con el que compita también debe de tener el interés de colaborar en su retiro del deporte.

América vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el Clásico Joven en la Copa por México Antes del arranque del torneo de Clausura 2023 en la Liga MX, los dos equipos capitalinos medirán sus fuerzas en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México VER NOTA

Ahora el objetivo del lateral izquierdo se concentró en tener un club que comparta el mismo valor y emoción de concluir su trayectoria en el balompié, así que poco a poco la escuadra del Atlas se ha ido alejando.

“Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando, obviamente te hacen replantearte un poco el cómo quieres acabar tu carrera o en dónde quieres acabar tu carrera […] entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho, que te sientas contento, valorado y estés a gusto”, compartió.

Andrés Guardado llegó a su quinto mundial con el Tri (Ilustración Infobae)

Finalmente confesó que cuando buscó alternativas en la Liga MX, el club Pachuca fue el único que le brindó la posibilidad de regresar a México, hecho que sorprendió ya que no imaginó que Grupo Pachuca le diera tal oportunidad, por lo que agradeció el gesto, pero no reveló si llegará a los Tuzos en algún futuro.

César Montes dedicó conmovedor mensaje a Rayados luego de fichar con el Espanyol El defensa central compartió unas palabras dedicadas al equipo que lo formó en el futbol profesional, aseguró que sin ellos no habría llegado a Europa VER NOTA

Por otra parte se disculpó con la afición rojinegra, ya que a pesar de sus ganas de “colgar los botines” con Atlas, lamentó que no se diera el escenario soñado. Enfatizó que “no está en sus manos” la situación que está experimentando pues tanto en 2021 —cuando acabó su contrato con el Betis— y ahora con la no inscripción, no ha tenido una respuesta positiva.

“Lo que me gustaría decirle al aficionado del Atlas es que esto no está en mis manos, que lo he dicho muchas veces […] las dos veces recibimos una negativa, entonces no está en mí”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: