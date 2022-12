La desilusión de Andrés Guardado tras sus cinco mundiales con México

Andrés Guardado lamentó que en sus cinco mundiales con México no tuviera algún logro destacado (REUTERS/Molly Darlington)

En la historia de la selección mexicana, pocos jugadores han llegado a disputar cinco Copas Mundiales con la camiseta del Tri y uno de ellos es Andrés Guardado. El mediocampista sumó su quinto Mundial con México en Qatar 2022; sin embargo, el Principito confesó la desilusión que se llevó al terminar su ciclo con el equipo nacional.

Durante una entrevista para su equipo del Betis, Andrés Guardado contó cómo vivió su último Mundial, en el cual terminaron eliminados en fase de grupos, y reveló de qué se arrepiente cuando fue futbolista del conjunto Tricolor. Para el futbolista de 36 años, los cinco años no representan nada porque no logró algo destacado con la selección y su paso por el equipo fue inadvertido deportivamente.

Guardado se sinceró sobre su papel en el combinado nacional y apuntó que sus cinco Mundiales no tienen un valor relevante porque en todos esos años no consiguió alguna hazaña deportiva con México y en la mayoría de los juegos se quedó con el mismo resultado de años atrás en los Mundiales, por lo que lamentó que no pudo conseguir algo más en cada edición Mundialista que disputó.

Andrés Guardado jugó su quinto mundial en Qatar 2022 (REUTERS/Molly Darlington)

“La verdad es que es algo muy bonito, lo importante o lo que a mí me hubiera gustado —más allá de jugar cinco mundiales— es haber conseguido algo importante con mi selección en alguno de esos mundiales y no solo haber participado”, confesó.

Y es que desde que el Principito debutó con la selección en un Mundial hasta Qatar 2022, solo tuvo la oportunidad de llegar a octavos de final y en ésta última edición mundialista a la fase de grupos.

Sin embargo, pese a los resultados que sumó personalmente Andrés Guardado, no le quitó merito a su preparación física para llegar a su último Mundial, ya que con 36 años y la competencia con las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos supo prepararse para seguir siendo uno de los habituales convocados a la selección nacional.

Explicó que todos esos años estuvieron llenos de “sacrificios” pues trabajó en todos los aspectos para estar siempre en la disposición de jugar con el combinado azteca, además de tener un nivel competitivo idóneo para la selección. Consideró que fueron procesos mundialistas distintos en los que buscó

“No quiero quitar el mérito que eso conlleva, porque la verdad es mucho mérito lo que eso conlleva; mucho tiempo de sacrificio, mucho tiempo de estar manteniendo un nivel, una estabilidad. El tratar de año tras año seguir manteniendo una exigencia para seguir considerando para tu selección y para estas competiciones tan importantes”, agregó.

Fue bajo la dirección de Ricardo Lavolpe que Guardado tuvo su primer Mundial en Alemania 2006, a partir de ese momento se mantuvo firme en la selección mexicana. Sin importar el técnico que estuviera al frente del Tri, el canterano del Atlas aportó su talento al cuadro azteca.

