Las verduras que pocos saben que brindan beneficios para la salud del cerebro

Los ingredientes activos presentes en vegetales como la espinaca y el brócoli ayudan a tu organismo a combatir el desgaste mental y fortalecen la actividad cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de verduras de hoja verde y crucíferas se asocia con una mejora en la función cerebral y una menor velocidad de deterioro cognitivo.

Estudios recientes muestran que alimentos como el brócoli, la col rizada y las espinacas contienen nutrientes que favorecen la salud neuronal y la memoria.

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Especialistas en nutrición consultados por Infobae explican que los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en las verduras ayudan a reducir el estrés oxidativo y brindan protección sobre las neuronas.

Los ingredientes activos presentes en vegetales como la espinaca y el brócoli ayudan a tu organismo a combatir el desgaste mental y fortalecen la actividad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las verduras que brindan beneficios a la salud del cerebro

Como mencionamos antes, las verduras que aportan mayores beneficios a la salud del cerebro son principalmente las de hoja verde y las crucíferas, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard.

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Estas verduras destacan por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas (como la K, A y el ácido fólico), minerales (magnesio, hierro, calcio), fibra y compuestos bioactivos que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación cerebral.

Verduras recomendadas para la salud cerebral

Espinacas

Col rizada (kale)

Acelga

Lechuga romana

Berza

Hojas de remolacha

Rúcula

Bok choy

Entre las crucíferas, las más destacadas son:

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Brócoli (y brotes de brócoli, por su concentración de sulforafano)

Coles de Bruselas

Coliflor

Repollo

Pak choi

Nabos

El consumo regular de verduras de hoja verde y crucíferas se asocia con una mejor función cerebral y menor deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la remolacha aporta nitratos que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva.

Las verduras de hoja verde ayudan a un envejecimiento cognitivo más lento y mejores resultados de memoria, mientras que las crucíferas, como el brócoli, sobresalen por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, favoreciendo la protección y posible regeneración neuronal.

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