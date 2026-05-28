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Las verduras que pocos saben que brindan beneficios para la salud del cerebro

Una dieta rica en opciones de hojas verdes y crucíferas puede ser la clave para mantener la agudeza mental y promover una buena salud neuronal durante más años

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Los ingredientes activos presentes en vegetales como la espinaca y el brócoli ayudan a tu organismo a combatir el desgaste mental y fortalecen la actividad cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de verduras de hoja verde y crucíferas se asocia con una mejora en la función cerebral y una menor velocidad de deterioro cognitivo.

Estudios recientes muestran que alimentos como el brócoli, la col rizada y las espinacas contienen nutrientes que favorecen la salud neuronal y la memoria.

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Especialistas en nutrición consultados por Infobae explican que los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en las verduras ayudan a reducir el estrés oxidativo y brindan protección sobre las neuronas.

Ilustración de brócoli antropomórfico con capa azul y antifaz amarillo, emanando energía. Rodeado de íconos de vitaminas C, K, folato y un escudo con corazón. Fondo dinámico.
Los ingredientes activos presentes en vegetales como la espinaca y el brócoli ayudan a tu organismo a combatir el desgaste mental y fortalecen la actividad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las verduras que brindan beneficios a la salud del cerebro

Como mencionamos antes, las verduras que aportan mayores beneficios a la salud del cerebro son principalmente las de hoja verde y las crucíferas, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard.

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Estas verduras destacan por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas (como la K, A y el ácido fólico), minerales (magnesio, hierro, calcio), fibra y compuestos bioactivos que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación cerebral.

Verduras recomendadas para la salud cerebral

  • Espinacas
  • Col rizada (kale)
  • Acelga
  • Lechuga romana
  • Berza
  • Hojas de remolacha
  • Rúcula
  • Bok choy

Entre las crucíferas, las más destacadas son:

  • Brócoli (y brotes de brócoli, por su concentración de sulforafano)
  • Coles de Bruselas
  • Coliflor
  • Repollo
  • Pak choi
  • Nabos
Puesto de mercado con una caja de madera llena de manojos de verduras frescas de hoja verde como kale, acelga y espinacas. Hay sacos y una cesta de mimbre
El consumo regular de verduras de hoja verde y crucíferas se asocia con una mejor función cerebral y menor deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la remolacha aporta nitratos que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva.

Las verduras de hoja verde ayudan a un envejecimiento cognitivo más lento y mejores resultados de memoria, mientras que las crucíferas, como el brócoli, sobresalen por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, favoreciendo la protección y posible regeneración neuronal.

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