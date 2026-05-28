Las verduras que pocos saben que brindan beneficios para la salud del cerebro

El consumo regular de verduras de hoja verde y crucíferas se asocia con una mejora en la función cerebral y una menor velocidad de deterioro cognitivo.
Estudios recientes muestran que alimentos como el brócoli, la col rizada y las espinacas contienen nutrientes que favorecen la salud neuronal y la memoria.
PUBLICIDAD
Especialistas en nutrición consultados por Infobae explican que los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en las verduras ayudan a reducir el estrés oxidativo y brindan protección sobre las neuronas.
Cuáles son las verduras que brindan beneficios a la salud del cerebro
Como mencionamos antes, las verduras que aportan mayores beneficios a la salud del cerebro son principalmente las de hoja verde y las crucíferas, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard.
PUBLICIDAD
Estas verduras destacan por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas (como la K, A y el ácido fólico), minerales (magnesio, hierro, calcio), fibra y compuestos bioactivos que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación cerebral.
Verduras recomendadas para la salud cerebral
- Espinacas
- Col rizada (kale)
- Acelga
- Lechuga romana
- Berza
- Hojas de remolacha
- Rúcula
- Bok choy
Entre las crucíferas, las más destacadas son:
PUBLICIDAD
- Brócoli (y brotes de brócoli, por su concentración de sulforafano)
- Coles de Bruselas
- Coliflor
- Repollo
- Pak choi
- Nabos
Además, la remolacha aporta nitratos que mejoran el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva.
Las verduras de hoja verde ayudan a un envejecimiento cognitivo más lento y mejores resultados de memoria, mientras que las crucíferas, como el brócoli, sobresalen por su efecto antioxidante y antiinflamatorio, favoreciendo la protección y posible regeneración neuronal.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD