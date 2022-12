Andrés Guardado rompió el silencio tras fracaso en Qatar 2022: “Para abrir un poco los ojos”

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Andres Guardado during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El cuadro mexicano firmó una de sus peores participaciones en una Copa del Mundo durante Qatar 2022, de esta situación son conscientes las altas esferas de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), así como los propios futbolistas, tal fue el caso del capitán Tricolor, Andrés Guardado.

Bajo este contexto, el mediocampista mexicano que milita en el Real Betis de La Liga compartió su sentir tras la caída de México en Qatar 2022 y consideró que con la eliminación se puede abrir un poco el panorama para ver qué se está haciendo mal con miras a la edición del 2026.

Fue en una entrevista para AS donde Guardado aseguró que “el no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de fútbol mexicano”, comentó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico's Erick Gutierrez comes on as a substitute to replace Andres Guardado REUTERS/Molly Darlington

El cinco veces mundialista remarcó que esta es una oportunidad para que se cambien algunas formas que se han apropiado de forma negativa en el balompié mexicano en búsqueda del tan ansiado quinto partido en una Copa del Mundo.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del fútbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el fútbol para hacerlo. Con este fracaso se puede abrir un poco los ojos y ver qué estamos haciendo mal para mejorarlo y llegar a ese nivel”, evocó.

Acto seguido, el canterano de los Rojinegros del Atlas confesó su desagrado por el desenlace con el Tricolor: “Ha sido un sentimiento bastante agridulce. En el lado personal haber llegado al quinto Mundial no es fácil, son muchos años de mantener un nivel y de estar peleando un puesto en la selección”, remató.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico's Andres Guardado reacts after being substituted REUTERS/Molly Darlington

Fue bajo la dirección de Ricardo Lavolpe que Guardado tuvo su primer Mundial en Alemania 2006, a partir de ese momento se mantuvo firme en la selección mexicana. Sin importar el técnico que estuviera al frente del Tri, el canterano del Atlas aportó su talento al cuadro azteca.

En aquel mundial, con escasos 20 años tuvo su primera experiencia, en la que el Tri quedó eliminado en octavos de final. Para la siguiente Copa Mundial fue convocado por Javier Aguirre para Sudáfrica 2010, de igual forma no llegaron al quinto partido.

Para Brasil 2014 con la dirección de Miguel Piojo Herrera, el Tri estuvo cerca de llegar al quinto partido, pero un penal ante Países Bajos en octavos de final los alejó de la hazaña. En Rusia 2018 tampoco tuvieron una actuación destacada —a excepción de su victoria ante Alemania—, pero en Qatar 2022 el panorama fue más desalentador porque cayeron en fase de grupos.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi in action with Mexico's Andres Guardado and Jesus Gallardo REUTERS/Matthew Childs

Qué dijo el presidente de la FMF tras la caída de México en Qatar 2022

Sobre la caída del Tricolor en la Fase de grupos de Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) Yon de Luisa salió a dar la cara para hablar de la “restructuración” que tendrán al interior del seleccionado y la Liga MX como la “multipropiedad y el ascenso y descenso”, así como los jugadores “extranjeros” de cara al próximo Mundial que será en México, EEUU y Canadá 2026.

