La cuentística especulativa de Cristina Jurado en las páginas de “Mil desiertos”

"Mil desiertos", de Cristina Jurado

Publicada en 2022 por Eolas Ediciones, esta antología de relatos de la escritora madrileña Cristina Jurado, con prólogo de Teresa López-Pellisa, aborda una amplia gama de temas, desde la crítica social y el feminismo hasta la exploración de lo desconocido y lo sobrenatural. En ella, la autora se adentra en los asuntos del ecofeminismo, el realismo mágico, la ciencia ficción y el terror gótico.

Son nueve los relatos que componen las páginas de Mil desiertos, y a través de ellos somos llevados desde el terror más viceral hasta la investigación científica más rigurosa.

Le puede interesar: Edgar Allan Poe, el maestro del terror te da una lista de consejos para decorar tu hogar

Una característica distintiva de la narrativa de Jurado en este libro es su habilidad para subvertir las expectativas del lector. A menudo, sus historias toman giros inesperados que desafían las convenciones del género. En un relato como “Vertedero”, por ejemplo, la autora introduce elementos sobrenaturales de manera sutil, transformando una historia apocalíptica en una exploración de lo inexplicable. En “Inchworm,” la influencia de un video musical de David Bowie se entrelaza hábilmente en la trama, agregando capas adicionales de significado e intriga.

"Mil desiertos", de Cristina Jurado

Los relatos de este libro nos transportan a un lugar frío, desolado, yermo, plano y desprotegido: a un páramo. Exploran geografías del espacio y del espíritu que trascienden las galaxias familiares, así como los intrincados pasajes que conectan los mundos conocidos con aquellos que podríamos explorar.

En estas páginas, la autora presenta su visión, a través de la ficción, de asuntos como la muerte, la maternidad y la paternidad, el feminismo, la reproducción, la ecología, la violencia, la corrupción y los abusos.

Le puede interesar: De las pesadillas al éxito literario: “No despiertes al diablo”, la novela de Raquel Ortega que obtuvo el Premio Literario Amazon 2022

Mil desiertos nos lleva a imaginarios que transitan desde la tradición y el folclore hasta los paisajes apocalípticos y las naves espaciales del porvenir.

En entrevista con Pablo Concha para Libros & Letras, Jurado reconoce que la primera lectura que influyó en su deseo de ser escritora fue una biblia ilustrada para niños. “Era realmente delicioso y muy gore, con las murallas de Jericó, las estatuas de sal de Gomorra, el arca de Noé, Daniel y los leones”. Pronto se adentraría en los libros de Enyd Blyton, Michael Ende y Daniel Defoe, y luego de lleno a Herman Hesse, Borges, H. G. Wells, García Márquez e Italo Calvino.

Sin embargo, y acorde a lo que hoy escribe, son los libros de ficción especulativa y fantasía los que más sirvieron de influencia para Jurado. “Cuando me fui a vivir a Estados Unidos aún no existían los e-books y si quería leer tenía que optar por lo que estaba disponible allí en inglés, así que busqué literatura fantástica que me entretuviera. Allí descubrí Dune de Frank Herbert, The Bohr Maker de Linda Nagata, La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, y desde entonces no he parado de leer ese tipo de literatura”.

Le puede interesar: “No es un libro en contra de los hombres, es un libro a favor de las mujeres”, Isabella Santo Domingo sobre “Revivamos nuestra histeria”

La escritora española Cristina Jurado es una de las voces más interesantes del género de ciencia ficción en España. (Twitter).

Cristina Jurado no es ajena a las influencias que han moldeado su obra. Desde la influencia de la literatura clásica hasta su amor por la música de Bowie, la autora ha sabido tejer una red de inspiraciones que enriquecen sus relatos. Su enfoque en la “fusión de géneros no realistas” o “fusionpunk” resalta su deseo de evitar la complacencia y mantener la frescura y originalidad en su escritura.

A medida que la antología Mil desiertos recibe elogios, la autora no muestra signos de desaceleración. Con futuros proyectos en el horizonte, incluida una segunda colección de cuentos y una novela de fantasía oscura, Jurado continúa desafiando las convenciones del panorama actual de la literatura española y explorando nuevos territorios en la escritura de género.

Sobre la autora: Cristina Jurado

♦ Nacida en Madrid, España, en 1972.

♦ Es una escritora y editora española de fantasía y ciencia ficción ganadora de tres premios Ignotus.

♦ Ha escrito dos novelas, relatos cortos y editado varias antologías, además de numerosos artículos y entrevistas en la revista Supersonic, que también dirige.

Seguir leyendo: