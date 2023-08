Edgar Allan Poe, el maestro del terror te da una lista de consejos para decorar tu hogar

Los consejos de Edgar Allan Poe para decorar tu hogar. (Diseño a partir de imágenes: Jesús Avilés/Infobae).

Pensaríamos cualquier cosa de Edgar Allan Poe como escritor, pero no se nos pasaría por la mente verlo como un especialista en adornos y muebles. ¿O sí? Sin embargo, conocido por sus inquietantes cuentos y su poesía, no solo dejó su marca en la literatura, sino también en el mundo de la decoración de interiores. Aunque no lo crean, es cierto. En su ensayo “The Philosophy of Furniture”, publicado en 1840, Poe compartió su visión sobre cómo diseñar un espacio habitable, sumergiéndose en la estética y la armonía de los elementos. Así que, aunque parezca sorprendente, Poe no solo era un maestro del terror, sino también un crítico y consejero en el arte de decorar el hogar.

Casa de Edgar Allan Poe en Nueva York. (Pinterest).

El estilo y la filosofía de decoración según Poe

El ensayo de Poe revela su perspectiva crítica y sarcástica sobre la decoración, destacando que los europeos poseían un gusto superior en comparación con los yanquis, quienes se dejaban llevar por la ostentación de la riqueza en lugar del buen gusto. Para Poe, el lujo nobiliario de los países monárquicos se transformaba en ostentación en los Estados Unidos, donde la moneda tenía más poder que el buen gusto. Con su característico tono satírico, Poe rechaza los estilos decorativos de los países extranjeros y aboga por un enfoque más inglés.

Los consejos de Edgar Allan Poe para decorar tu hogar.

Los elementos clave de una habitación perfecta

Poe describe en detalle cómo debería ser una “sala perfecta”, brindando una guía de elementos y detalles que crean un ambiente armonioso. En primer lugar, destaca la importancia de la alfombra, considerándola el alma de la sala. Debe ser de “material Sajonia” y realzada con una cenefa de oro que contraste con el fondo carmesí. Las ventanas, según Poe, deben ser amplias, de suelo a techo, y estar cubiertas con cortinas de seda carmesí y visillos de plata, creando un juego de colores y texturas.

La Sala de Lectura de Edgar Allan Poe, meticulosamente recreada siguiendo las directrices de su ensayo, en el Sitio Histórico Nacional de Edgar Allan Poe en Filadelfia. (Pinterest).

El papel de pared satinado de tono gris plateado, adornado con arabescos carmesí, conforma el fondo de la habitación. Poe aboga por la presencia de cuadros y retratos, preferiblemente paisajes y cabezas femeninas de tonos cálidos y oscuros. Las pinturas deben estar enmarcadas con filigranas de oro y colocadas planas sobre la pared, rechazando las cuerdas que cuelgan del techo.

Elementos esenciales para una habitación de estilo Poe

La sala de acuerdo con Poe debería contener elementos clave para sumergir a sus ocupantes en su inconfundible atmósfera. Dos sofás bajos de madera de palo de rosa y seda carmesí con estampados en oro y flores son los únicos asientos permitidos, junto con sillas ligeras también de palo de rosa. Un pianoforte de la misma madera debe ocupar un lugar destacado, mientras que una mesa octogonal de mármol incrustada con oro se coloca cerca de los sofás, sin necesidad de manteles.

Los consejos de Edgar Allan Poe para decorar tu hogar. (Pinterest).

La iluminación juega un papel crucial en el enfoque de decoración de Poe. Recomienda una “luz fría” que genere sombras cálidas para realzar la atmósfera, y alaba la belleza de la lámpara astral y la lámpara de Argand.

Un espacio para la imaginación y la elegancia gótica

La filosofía de decoración de Edgar Allan Poe se traduce en un espacio lleno de contrastes y detalles, donde la armonía se encuentra con la oscuridad. Siguiendo sus pautas, se puede recrear una sala que evoca la esencia gótica y el estilo distintivo del autor.

Los consejos de Edgar Allan Poe para decorar tu hogar. (Pinterest).

Cada elemento, desde las cortinas de seda carmesí hasta los floreros de porcelana y la iluminación suave, contribuye a la atmósfera inquietante que Poe conocía tan bien. Así, aquellos que buscan un toque de elegante misterio pueden tomar inspiración del maestro del terror para decorar sus hogares.

