Las claves para ser feliz pueden estar, irónicamente, en la infelicidad

Fue en junio de 2022 cuando la mexicana Kimberly Ibarra, licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, se dio a conocer entre los lectores con su libro La filosofía en rosa, en el cual, a lo largo de 188 páginas reflexionaba alrededor de la forma como la filosofía le ha enseñado a ver la vida desde otras perspectivas, permitiéndole entender que esta disciplina es mucho más que contemplación o reflexión. Se trata de la búsqueda de la existencia y, como toda disciplina, tiene un lado oscuro, complejo, pero necesario.

Le puede interesar: Las sutilezas de lo cotidiano en “La luz y la montaña”, la nueva novela de la argentina Soledad Urquia

Un año después, la autora regresa con un libro en el que plantea y problematiza, a la luz de las ideas de filósofos clásicos y modernos, la constante búsqueda de la felicidad. En esta obra sus propios cuestionamientos se enfrentan a los ya planteados a lo largo de la historia para ofrecer una mirada mucho más panorámica al respecto.

En Felicidad en la infelicidad. Ensayos filosóficos, el concepto es abordado a partir de su propia historia para así poder analizarlo, interrogarlo, ponerlo en duda, y construir, desde distintas perspectivas y posiciones, ambientes y circunstancias, su significado más esencial, entendiendo que es en la imposibilidad de ser feliz donde más encontramos los caminos para alcanzar la felicidad.

La obra está dividida en seis capítulos construidos a partir de posturas ensayísticas con las que Ibarra la búsqueda de la felicidad a partir de su propia experiencia y la contrasta con los presupuestos filosóficos que han planteado distintas escuelas y pensadores con el paso del tiempo.

Le puede interesar: La necesidad de resignificar la lectura y la escritura en tiempos de WhatsApp, según Isaías Romero Pacheco en “Voces híbridas”

En las cerca de 103 páginas que componen Felicidad en la infelicidad. Ensayos filosóficos, los lectores encontrarán una serie de cuestionamientos sobre la “vida feliz”, a partir del concepto mismo de la infelicidad, amparados, a su vez, en las ideas planteadas en torno a la felicidad que fueron propuestas en la Grecia Antigua por el estoicismo, el cinismo, el hedonismo y el escepticismo.

A partir de ello, Ibarra plantea una pregunta interesante: “¿Quién define la felicidad en nuestros días?” Conforme avanza en sus reflexiones, más interrogantes surgen. Si es que podemos ser felices en este tiempo, ¿por qué es tan difícil conseguirlo?

“Si pareciera que todo está dicho, las personas seguimos buscando un concepto abstracto”, plantea la autora. Inspirada en la búsqueda del equilibrio para una vida ética y feliz propuesta por Aristóteles, la perspectiva pesimista de Arthur Schopenhauer y el absurdo de Albert Camus, esta obra pone en duda los conceptos establecidos y lo ubica sobre la mesa para crear a partir de lo ya instaurado.

Le puede interesar: ¿Nos mintieron en la escuela? El verdadero origen del “Lazarillo de Tormes” no es el que pensábamos

“La tesis principal de Felicidad en la infelicidad. Ensayos filosóficos es crear un concepto a partir de la falta. El desarrollo de mi idea comenzó con la historia de las escuelas helenísticas de la Grecia Antigua, la duda de aseverar el concepto felicidad en la actualidad, la búsqueda del equilibrio para crear vida práctica a partir de la teoría, el análisis de teoría filosófica para formar herramientas para la vida práctica, y la construcción de un concepto a partir de lo que conocemos: la infelicidad”, comenta Ibarra.

Esta obra, al igual que su primera publicación y su pódcast, está dirigida a aquellos lectores interesados en la filosofía como disciplina de la vida, y no para un público versado en el tema. No se requiere conocimiento previo para comprender el libro, no más la motivación, invita la autora, para pensar, interrogarse y juzgar la vida humana en sociedad.

Sobre la autora: Kimberly Ibarra

Kimberly Ibarra

♦ Es una escritora mexicana nacida en julio de 1996.

♦ Comenzó sus estudios profesionales en la Universidad de Guadalajara obteniendo el grado de Licenciada en Filosofía mediante una tesis hermenéutica sobre Ética y Política trabajando las obras de los filósofos Aristóteles y Michel Foucault.

♦ Se preparó en la obra filosófica de Friedrich Nietzsche en el Instituto de Filosofía de Jalisco. Posteriormente creó su marca de contenido intelectual titulada La filosofía en rosa® para la difusión audiovisual de la Filosofía llegando a más de 50 países.

♦ Publicó su primera obra filosófica La filosofía en rosa en junio de 2022 y la obra presente Felicidad en la infelicidad. Ensayos filosóficos en mayo de 2023.

♦ Actualmente continúa sus estudios e investigaciones enfocada en la Filosofía política desde la tesis del intelectual francés del siglo XX: Michel Foucault.

Seguir leyendo: