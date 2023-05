Entender que el primer obstáculo somos nosotros: la escritora Brianna Wiest y su plan para gestionar nuestras emociones en “La montaña eres tú”

La importancia de gestionar nuestras emociones bajo la mirada de la escritora Brianna Wiest en su libro "La montaña eres tú". (Thought Catalog).

Una montaña puede ser muchas cosas y una de las más simbólicas tiene que ver con la representación de esos grandes retos a los que nos enfrentamos día a día, especialmente aquellos que parecen ser insuperables, los más difíciles. Para conseguir la mejor versión de lo que somos, subir una montaña siempre será una opción. Conquistar la cumbre nos permitirá entender muchas cosas e identificar eso que no está funcionando.

Esa es la idea central que la joven escritora norteamericana Brianna Wiest intenta abordar en su más reciente libro publicado en español, una guía o una suerte de declaración acerca de aquellas conductas nocivas que nos llevan al autosabotaje, a dejar de lado la posibilidad de aceptar las mejores versiones de lo que somos.

Le puede interesar: Identidad, sexo y raza: tres obras que le hablan a la intolerancia

“Tu montaña es el obstáculo entre tú y la vida que quieres vivir. Enfrentarlo también es el único camino hacia tu libertad y conversión […] Tal vez sabes qué es tu montaña. Quizás es la adicción, el peso, las relaciones, los trabajos, la motivación o el dinero. Quizá no lo sabes. A lo mejor es una vaga sensación de ansiedad, baja autoestima, miedo o un descontento general que parece impregnar todo lo demás”, escribe Wiest.

Son cerca de 272 páginas las que componen “La montaña eres tú”, en el que la también poeta, por medio del conocimiento y la aceptación de los hábitos más dañinos que pueden hacernos la vida difícil, sugiere una serie de estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en la búsqueda por conseguir la liberación de experiencias pasadas que puedan estar interfiriendo con el aprendizaje de nuestro yo del futuro, impidiendo que abramos nuestro camino hacia la cima.

La idea es simple: la montaña estará allí, en el mismo sitio, no se moverá. Al final, seremos nosotros quienes nos movamos y tomemos la decisión de subirla y conquistarla.

Portada del libro "La montaña eres tú", de Brianna Wiest. (Planeta de Libros).

En “La montaña eres tú” los lectores podrán hallar respuestas a muchas de las preguntas que se han hecho en torno los obstáculos en la vida y, tal como lo sugiere el subtítulo, podrán encontrar algunas herramientas necesarias para transformar el autosabotaje en empoderamiento.

Le puede interesar: “Mi padre y otros accidentes”: la desopilante historia de conocer a tu padre 34 años después

Brianna Wiest, poeta y escritora, además de experta en inteligencia emocional, lleva una década aplicando todo lo que en su libro aborda. No podría haber concebido estas páginas si no hubiese sido así. “Es imposible escribir desde un lugar en el que no has estado”, ha dicho.

Para ella, la base del cambio es organizar cada uno de los escenarios de la vida, desde el más insignificante hasta el más relevante, buscando la forma de que a partir del caos puedan surgir las respuestas. Pero, ¿para qué todo esto? Wiest defiende la idea de que es desde abajo que aparecen las razones detrás de cualquier conflicto, solo fijándose en ellas es posible ser conscientes de este asunto de que “la forma en que te presentas cada día de tu vida define la persona en la que te conviertes”.

Tiene que ver con sentar un precedente de cómo será nuestra vida a partir de estos cambios. La idea es ir ascendiendo escalón por escalón. “Dominar las pequeñas cosas reforma tu identidad para que te veas más capaz, organizado y dispuesto”, dice la autora, pues aquí en donde conseguiremos desarrollar seguridad y confianza en nosotros mismos.

Le puede interesar: Un necrófilo que roba cuerpos, sesiones espiritistas y miedo al futuro: qué tiene Mariana Enríquez en la cabeza

Todos deberíamos estar en disposición de presentarnos a diario como la mejor versión de lo que queremos llegar a ser, tanto en lo pequeño como en lo grande. Wiest recomienda iniciar a partir de dos puntos: 1. Identificar el motivo subconsciente del comportamiento poco saludable que se está tratando de reemplazar. 2. Hacer cambios consistentes en las pequeñas prácticas cotidianas.

La lectura de “La montaña eres tú” es un verdadero apretón de manos para aquellos que día a día lidian con el temor de no poder ser ellos mismos, pues permite entender la importancia de gestionar nuestras emociones y acogerlas, sin importar su origen, hacernos amigos de ellas.

Solo cuando escuchamos lo que sentimos y usamos nuestra inteligencia para corregir lo que nos hace mal, la vida toma un matiz mucho más amistoso y no habrá montaña que no consigamos superar.

Seguir leyendo: