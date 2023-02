Julio Flórez: cien años de la muerte de un poeta maldito

Cien años del fallecimiento del poeta colombiano Julio Flórez Roa.

La suya es una de las obras más comentadas en las facultades de literatura en las universidades colombianas. En la educación secundaria también suele leérsele. Lo incluyen los profesores en sus planes de lectura, aunque no todos. Al igual que con Rafael Pombo, se les indica a los niños que deben aprenderse de memoria dos o tres versos, pero después de cumplir con el deber, de haberle echado uno o dos vistazos a sus versos, muy pocos son los que recuerdan su obra.

Hoy por hoy, el trabajo del poeta colombiano Julio Flórez Roa es uno de esos que necesita urgentemente un rescate. Si en 1923 todo el mundo sabía que Flórez iba a morir, en 2023 casi nadie se acuerda de qué murió. Por estas fechas se cumplen 100 años de su fallecimiento y muy poca gente consigue vincular su nombre al poema ‘Mis flores negras’, o recordarlo como uno de los grandes amigos del también poeta José Asunción Silva (de hecho, fue el quien leyó unos versos en el cementerio para despedirlo, el 25 de mayo de 1896).

En su época, alcanzó a ser uno de los poetas más populares de Colombia. Comenzó a escribir desde los 7 años y no paró de hacerlo hasta los 50, cuando el cáncer acabó con su vida. Se lo llevó como de un uppercut, directo a la mejilla izquierda.

Tan solo unos días antes, el presidente Pedro Nel Ospina lo nombró “Gran Poeta Nacional”, el 14 de enero de 1923, un domingo. Convaleciente, sin poder moverse, el poeta se refugiaba en su casa de Usiacurí, en el departamento del Atlántico. Ahí aguardaba la mala hora. “(...) cierro los ojos y entre mí te veo”, “algo se muere en mí todos los días”, “todo nos llega tarde, ¡hasta la muerte!”.

Ante el gobernante del partido conservador, el rostro de Flórez lucía desfigurado. El cáncer, una enfermedad extraña y digna de brujerías, así lo había dispuesto. No conseguía ya declamar, no hablaba, no expresaba emoción alguna. Con él, su esposa y sus cinco hijos, los honores a él entregados, y una obra digna del elogio y del recuerdo, aunque ya hayan pasado 100 años.

Julio Flórez nació en Chiquinquirá, el miércoles 22 de mayo de 1867. Hijo de una activista conservadora y un médico liberal, pronto se instruyó en letras, al interior del Colegio del Rosario de Bogotá. Muy temprano se lanzó a escribir y ya para los 15 años frecuentaba los mismos sitios que los poetas que se formaban bajo las ideas de los románticos.

En junio de 1883, apareció su primer libro de poemas bajo el título “Horas” y, según escribió Miguel Antonio Caro en alguna de sus crónicas, días después se ganó el título de “maldito”, silbado por haberse atrevido a recitar una oda a Víctor Hugo con una entonación inapropiada. Era un niño apenas. Con 17 años declamó en el entierro del poeta Candelario Obeso, y allí los bogotanos pudieron escuchar la voz del poeta que hablaría por todos durante largo tiempo.

Célebre como poeta liberal, al paso de los años, Julio Flórez era reconocido como el poeta del pueblo. Su voz era la de aquellos que no la tenían. Era el símbolo a través de las letras, y para las mujeres, el escritor cuya presencia era incomparable con la de ningún otro hombre sobre la tierra.

Con ese poder suyo, en 1900 fue el gestor de “la Gruta Simbólica”, la más grande tertulia de poetas en favor de la resistencia.

Negro todo en su vestir, así mismo fue negro su partir. Su vida fue la de un poeta maldito, que pese a ser celebrado, en la muerte no ha encontrado resonancia.

Alguna vez escribió Ricardo Silva Romero, que el poeta “cantaba sus orgías, recitaba sus vicios y llevaba a cabo ceremonias de medianoche en los camposantos. Fue por todo eso por lo que -tal como dice su biógrafa Gloria Serpa-Flórez- “fue señalado como sacrílego, blasfemo y apóstata”. Y en 1905 tuvo que emprender un exilio de cuatro años que lo llevó de Caracas a Barcelona, lo convirtió por el camino en una estrella de fama iberoamericana, lo obligó a aceptar un cargo en la embajada de España durante el gobierno conservador del general Reyes, y, a fuerza de mezquindades en su contra, lo llevó a sacar la peor de las conclusiones: una honda decepción que poco a poco fue menoscabando su cuerpo”.