Entre respetar la propia identidad y volverse un guerrero pacífico: cuatro lecciones de Januca, la fiesta judía de la luz

Januca la festividad de la luz (Reuters)

Januca, conocida como la fiesta de las luces, conmemora la celebración de la victoria judía sobre el régimen Greco-Sirio de Antiokus. La palabra hebrea Januca significa “inauguración”. En aquella época, los griegos que eran la potencia dominante, intentaron helenizar a los judíos y abolir muchas de sus prácticas. Este proceso lo iniciaron con la esperanza que los judíos se asimilaran a la cultura griega, lo cual incluyó la prohibición de observar el judaísmo y practicas tales como la circuncisión, el shabat y el estudio de la Torá, bajo pena de muerte.

Si bien muchos siguieron sus órdenes, hubo un pequeño grupo de judíos de temple guerrero, liderados por Matitiahu y su hijo Yehuda Macabeo, que llevaron a cabo una rebelión armada contra el ejército de los griegos. El aquel entonces rey Antíoco envió miles de tropas bien armadas para aplastar la rebelión pero luego de tres años y contra todos los pronósticos, los macabeos (nombre de este grupo célebre de judíos guerreros) tuvieron un éxito milagroso frente la mayor potencia de aquella época.

Tras las victoria, los macabeos entraron a Jerusalén y encontraron el Templo Sagrado en ruinas y profanado con ídolos, por lo cual procedieron a limpiarlo y lo reinauguraron (de ahí proviene el significado de Januca). Pero cuando llegó el momento de re encender la menorá o candelabro, solo pudieron encontrar una vasija de aceite puro por lo que de todas maneras procedieron a encender el fuego. El milagro consistió en que esa pequeña vasija ardió por ocho días. Por eso es que desde ese entonces, los judíos observamos esta festividad , celebrando y encendiendo una vela del candelabro durante ocho días, en honor a esa victoria histórica y al milagro del aceite.

¿Cuáles son las cuatro lecciones universales que podemos extraer de esta festividad para todas las personas sin importar su religión, raza, orientación sexual e ideología?

Como toda celebración religiosa, Januca contiene diversos mensajes que pueden conmovernos y movilizarnos hacia nuevas esferas de nuestra vida, sin importar si somos judíos o no. He aquí cuatro lecciones universales que podemos extraer y aplicar a nuestra vida diaria.

1) Ante todo, los propios valores

Ser fieles y respetar nuestros valores y esencia: Es importante afirmarte en tus valores, esencia y verdad interior. ¿Cuántas personas en el mundo padecen depresión, angustia y ataques de pánico por tener que esconder, disfrazar y reprimir sus verdaderos sentimientos y pensamientos? ¿Te sucede o al menos has experimentado el sentir que debías adaptarte a las expectativas de otras personas sacrificando tus propios valores? ¿Qué clase de síntomas te ha generado? Tan solo pensemos en aquellos países, círculos sociales e inclusive vínculos de pareja en los que sientes que no puedes afirmar lo que verdaderamente sientes y piensas.

En muchas parejas, suele acontecer una dinámica disfuncional que no permite una comunicación sincera, abierta y adulta, lo cual causa mucha infelicidad, dolor y estrés en el amor. ¿Has experimentado alguna vez esta clase de sensación en una relación de pareja, circulo familiar – social o trabajo? ¿Cómo te hace sentir ello? ¿Cuáles son tus miedos y creencias que te llevan a reprimir lo que crees que es tu verdad? Januca es un recordatorio universal para encontrar nuestra verdad y vivirla coherentemente en nuestra vida diaria.

También nos alecciona acerca del valor de respetar la diversidad en nuestra vida (ideológica, sexual, religiosa, racial , etc.) y enriquecernos con ella, en vez de querer suprimirla , como intentaron los griegos con los judíos hace miles de años. ¿Respetas la diversidad en tu vida personal y profesional? ¿O hablas de ella pero en el fondo juzgas a quienes son diferentes a ti? Muchas veces podemos precisar de otros “macabeos” o personas que sean nuestras aliadas para sentirnos apoyadas y avanzar en nuestro camino siendo fieles a nuestros valores y creencias.

Cuatro lecciones de Januca

Lo que si puedo aseverar como psicólogo clínico, es que aquellas personas que viven congruentemente con sus valores y verdades, respetando a los demás, manifiestan elevados niveles de bienestar, plenitud y tranquilidad de conciencia.

Algunas preguntas reflexivas para practicar esta primera lección: ¿Cuáles son tus valores y principios? ¿Vives acorde a ellos? ¿Te vinculas con personas afines que te brindan apoyo y respeto para que puedas expresarte tal como eres? ¿Respetas a otras personas que manifiestan opiniones y valores diferentes a los tuyos?

2) Prender la luz de la conciencia

Traer luz a nuestra vida es la tarea más sagrada: desde la mirada cabalística de Januca, el concepto de prender una vela durante ocho días nos remite al concepto de traer mayor luz a nuestra vida. Menachem Mendel Schneerson, el rebe, gran maestro, de la congregación Lubavitch y uno de los lideres espirituales más importantes del siglo XX, solía decir que “un poco de luz disipa mucha oscuridad”. Esta frase cautivante y poderosa sigue ejerciendo un impacto en millones de personas en todo el mundo sin importar su religión ya que nos invita a volvernos proactivos en relación a generar acciones generosas hacia los demás.

Desde la mirada religiosa judía se trata de estudiar la Torá, practicar los preceptos y llevar a cabo acciones de bien. Aunque desde un enfoque universal que abarca personas de toda etnia, religión u orientación sexual, implica volvernos personas más sensibles, amables y generosas, capaces de compartir más luz con los demás. ¿De que trataría esta luz que intentamos encender y preservar durante ocho días en esta hermosa festividad llamada Januca?

Me resulta interesante traer a colación a Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares quien acostumbraba a referirse al dios de la conciencia. Una expresión sabia y simple, que nos habla de la importancia de estar despiertos, lucidos y concientes en vez de estar “dormidos” con nuestros prejuicios, mandatos familiares y creencias limitadas. Januca nos insta a comprometernos en prender la luz de la conciencia en nuestra vida, para volvernos personas mas reflexivas, sabias, amorosas y atentas a lo que precisamos para crecer.

Si desarrollamos mayor capacidad reflexiva, paciencia y autoobservación, disminuimos nuestras actitudes reactivas e inadecuadas, nos volvemos personas más solidarias y empáticas con los demás. Desde este enfoque, la luz disipa la inconsciencia en la que podemos estar sumidos y nos vuelve más equilibrados. A su vez nos invita a ser mensajeros de luz, es decir, compartir lo que aprendemos con otras personas desde un lugar de respeto y calidez para ayudarlas a elevarse y superarse en sus vidas.

Cada cual verá como puede llevar esto en su vida diaria personal y profesional. Aunque también es necesario advertir que así como es importante compartir luz, también precisamos volvernos receptivos a lo que otras personas puedan compartirn con nosotros. Esto genera una dinámica de intercambio enriquecedora para todos. Por ello he aquí algunas preguntas reflexivas para aplicar esta segunda lección a nuestras vidas: ¿Qué haces para generar mayor luz, conciencia e inteligencia emocional en tu vida diaria? ¿Compartes tu luz con otras personas para hacer de este mundo mejor?

3) Guerreros, no víctimas

Entrenarnos para ser guerreros “macabeos”en vez de victimas: imagínate la época de los macabeos, miles de años atrás, cuando los griegos eran un imperio todopoderoso que acostumbraba a hacer lo que quería e imponer su voluntad a los pueblos que conquistaba. Si alguien osaba desafiarlos, lo mataban o en el mejor de los casos, los convertían en un pueblo esclavo.

Ahora trata de imaginarte que un puñado de personas valientes, aún concientes de que podían ser masacradas, eligieron rebelarse para tener una vida digna de vivirse. Este ejemplo increíble de coraje, fuerza y trabajo en equipo, lo encarnaron los macabeos, quienes osaron desafiar y luchar contra la nación mas poderosa del mundo en aquellos tiempos.

Y no solo lo hicieron sino que sostuvieron esa guerra y la ganaron. Al respecto te invito a leer la hermosa novela Mis glorioso hermanos de Howard Fast donde se retrata esta épica gesta de los macabeos en su lucha contra la tiranía. Ahora extrapolemos esto a nuestros días, y pensemos en Ucrania, que ha sido invadida injustamente por Putin, un líder despótico que no duda en condenar y encarcelar en su propio país a cualquier persona que se exprese a favor de la comunidad LGTB o bien tenga ideas diferentes a las que su gobierno preconiza. Imagínate la resistencia y coraje que debe ofrecer Ucrania para defender sus derechos y la libertad de sus ciudadanos frente a esta superpotencia nuclear rusa.

Sin olvidarnos de la noticia del momento que consiste en que el gobierno de Irán ha condenado a muerte al futbolista iraní Amir Nasr Azadani por haberse atrevido a protestar a favor de los derechos de la mujer en su país.

Defensa de Amir Nazr Azadani

Por ello Januca nos invita a asumirnos y entrenarnos para ser guerreros en pos de nuestros derechos. ¿Cómo podemos entrenarnos y lograr esto? Desde lo simple que es desarrollar hábitos saludables que nos permitan experimentar salud, bienestar y potencia. Cuando una persona se cuida y entrena, difícilmente consentirá el maltrato e injusticia en su vida.

Muchas parejas consienten una dinámica violenta y tóxica porque sus miembros no se entrenan para convertirse en guerreros equilibrados con capacidad de dialogar adultamente y trazar limites claros. Por ende pueden fluctuar en actitudes violentas entre si, o bien uno de ellos permanece en un estado de victimización callando su dolor e impotencia.

Januca nos invita a asumir nuestro poder personal, entrenarnos y construir una vida con vínculos respetuosos, gratificantes y equilibrados, en vez de permanecer en el malestar, maltrato e infelicidad. Por ello algunas preguntas reflexivas: ¿Qué haces en tu vida para cultivar un estado de guerrero pacífico en vez de permanecer en el dolor e impotencia? ¿Cuáles son las actividades que te ayudan a desarrollar dicho estado?

4) Gracias, estoy vivo

Celebrar el milagro de la vida cada día: seamos sinceros. Nadie sabe que sucederá mañana. A diario mueren personas. Muchas se acuestan a dormir y mientras duermen, pueden fallecer. Durante los dos primeros años de la época de Covid hemos visto fallecer a muchas personas que parecían sanas y vitales. Otras cayeron enfermas y en estado de riesgo. Si te pones a reflexionar profundamente sobre esto, no existen certezas acerca de la vida.





Esto trae mucha angustia, temor y desconcierto. Aunque también puede brindarnos una lección hermosa acerca de estar conscientes de que cada día de vida es un milagro en si mismo. Januca rememora el milagro de que una simple vasija de aceite sirviera para mantener el candelabro durantes ocho días. Ese milagro puede aplicarse a nuestra vida diaria. Cada día que nos despertamos es un día más que estamos vivos para poder reír, trabajar, amar, crear y hacer diversas cosas constructivas para el mundo que habitamos.

Por eso en el judaísmo la primera oración que decimos al despertarnos consiste en agradecerle a Dios por el simple hecho de estar vivos. En mi caso personal, si bien no me considero una persona religiosa en el estricto sentido formal, vengo practicando este agradecimiento desde hace 18 años y me genera placer, plenitud y bienestar desde las primeras horas de la mañana. ¿Cómo celebras el milagro de estar vivo en tu vida? ¿Qué haces para recordarte esta simple y potente verdad?

Estas han sido cuatro lecciones espirituales que nos brinda Januca para la humanidad. Espero que te sean útiles y puedas practicarlas en tu vida, y de esta forma volvernos portadores de mayor luz en nuestra vida. En un momento en que el contexto socioeconómico mundial atraviesa por mucha oscuridad de inconsciencia traducidas en conflictos internacionales, vale la pena recordar, meditar y aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria.

* Pablo Nachtigall también habla en su canal de TikTok: https://www.tiktok.com/@pablonachtigall

Seguir leyendo