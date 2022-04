Tres lecciones de la cachetada de Will Smith para nuestras vidas

Pablo Nachtigall, psicólogo

El domingo 27 de marzo encendí el televisor para ver como otros tantos años, la ceremonia número 94 de los premios Oscar. Parte de mi como la de otros millones de personas, disfruta observando el glamour de las estrellas de cine más famosas del mundo así como también me gusta fantasear que estos actores son personas deslumbrantes, que disfrutan de una vida increíble, abundante y con escasos conflictos psicológicos... o al menos eso lo creía hasta hace poco…

En la noche de la entrega de los premios Oscars 2022, sucedió un hecho inédito. El talentosísimo y carismático actor Will Smith, nominado al premio al mejor actor, subió al escenario y propinó una bofetada al presentador , el comediante Chris Rock, quien minutos antes había hecho una broma de dudoso gusto acerca de la cabellera rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett.

Luego de haberlo abofeteado, mientras estaba en su silla, Will Smith le gritó dos veces a Chris Rock “No menciones el nombre de mi mujer en tu sucia boca”. Chris Rock, se mantuvo centrado y en una actitud profesional, mientras continuaba su labor de conducir la ceremonia.

Al día siguiente los titulares de los diarios del mundo entero daban cuenta de este hecho violento que había cobrado máxima notoriedad debido a que Will Smith había ganado el Oscar y en su discurso había atinado a excusarse de manera pueril, disculpándose con la audiencia, espectadores y la academia pero no con el principal damnificado que era Chris Rock.

Claro está, que al día siguiente, Will Smith emitió un comunicado de prensa pidiendo disculpas públicas al comediante. Y al cabo de una semana, anunció que renunciaba oficialmente a ser parte de la academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, alegando que sus acciones había sido ofensivas, dolorosas e inexcusables. Mientras tanto la academia aceptó su renuncia, expresando que todavía se encontraban estudiando las sanciones disciplinarias que aplicarían al actor debido a su accionar inadecuado.

Como muchas personas, esta noticia me ha conmovido, entristecido y también generado sentimientos de enojo. Personalmente admiro a Will Smith por sus actuaciones en diversas películas donde ha abordado a sus personajes de manera sensible, profunda y humana.

De hecho, su última película, King Richard, que le ha merecido su primer Oscar, es una joya artística que encarna el amor y sacrificio de un padre en pos del crecimiento de sus hijas, una metáfora que bien podría aplicarse a la vida real de este actor.

Will Smith es un actor que integra carisma, personalidad y una disciplina férrea en cuanto a su profesión, razón por la cual es uno de los actores preferidos y más admirados en el mundo entero. Sin embargo en esta ocasión, precisamente en el momento culminante de su carrera donde estaba por recibir el premio mayor, se dejó llevar por su enojo y cometió un acto violento con consecuencias inimaginables para él y su familia.

¿Qué podemos aprender acerca de este hecho inédito para nuestra vida personal y nuestros vínculos de pareja?

El presente artículo pretende explorar desde el respeto y evitando la polarización acerca de quién está en postura correcta o incorrecta, tres reflexiones psicológicas que contribuyan a que todos podamos aprender y crecer.

Aquí, tres lecciones psicológicas que podemos extraer de este hecho:

Lección Nº1

No manejar nuestros enojos puede salirnos muy caro:

Will Smith perdió los estribos y se dejó llevar por su enojo. Literalmente se transformó en el Increíble Hulk, dejando una atmosfera cargada de dolor, malestar y confusión, cuyas consecuencias pueden ser muy caras: su ya renuncia forzada a la Academia, así como posibles sanciones disciplinarias y una posible demanda por parte de Chris Rock. Sin contar con el repudio de millones de personas en el mundo entero que han grabado en sus mentes lo sucedido y el remordimiento personal por haberse dejado llevar por su ira.

En países como Argentina y Colombia, conocidos por su calidez y pasión, resulta muy importante esta lección ya que somos personas que nos dejamos llevar fácilmente por lo que sentimos , aun cuando esto pueda traernos consecuencias graves. Todos podemos caer en la reactividad emocional y hacer cosas de las que luego nos arrepentiremos.

“¿Quién es fuerte? El que domina su instinto…”

El enojo es un estado emocional que precisamos aprender a gestionar en nuestra vida personal y en vínculos de pareja. Cuando en el amor nos dejamos llevar por la rabia sin medirla, estamos generando situaciones agresivas y violentas como las que presenciamos en la ceremonia de los Oscar. Y esto tiene impacto en quienes lo ven. Por ejemplo, en las familias, cuando los adultos manejan inadecuadamente su ira, los niños se vuelven testigos y víctimas pasivas de este enojo, y ello puede causarles malestar, dolor y cimentar las bases para que luego lo repliquen en sus vidas.

Otro efecto psicológico de actuar agresivamente como el caso de Will Smith, es que al otro día podemos sentir un inmenso remordimiento que nos carcome el alma y que puede llevarnos a disculparnos, o bien refugiarnos en el dolor y aislamiento. Definitivamente, no asumir el compromiso de manejar nuestra rabia, puede llevarnos a situaciones riesgosas, peligrosas y con consecuencias de diversa índole.

Furia suelta. Will Smith golpea a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar. REUTERS/Brian Snyder

Will Smith estaba por recibir el premio mayor de su carrera y minutos antes se dejó llevar por su enojo y reaccionó de manera violenta, y ahora deberá afrontar consecuencias muy graves que incluyen la posible pérdida de su Oscar. Por ello, l a próxima vez que estés en una situación en tu vida que te cause un enojo que amenaza con absorber tu capacidad reflexiva, tomate unos minutos para alejarte y respirar profundamente.

Esto te permitirá refrescar y enfriar brevemente tu mente y así traer un poco de reflexión. Sentir rabia no es un problema, pero si lo es si te dejas llevar y actúas de manera irreflexiva. El enojo bien manejado puede llevarte a comunicarte de manera clara y firme , expresando que algo no te ha gustado. Lo cual es muy diferente a pasar a la acción pasional sin medir consecuencias.

Como bien explica una frase del Talmud, un compendio de sabiduría judía milenaria, “¿Quién es fuerte? El que domina su instinto…” Recuerda que dominarte es un reflejo de fortaleza mental y emocional , algo que Chris Rock pareció entender cuando se abstuvo de responder de igual manera a la agresión de Will Smith.

Lección Nº2:

Humor corrosivo vs. humor constructivo

El humor puede ser un recurso formidable que puede traernos alegría, placer y distensión a nuestra vida, cuando hacemos un uso sabio y equilibrado del mismo. Aunque también puede ser utilizado para burlar, desvalorizar y descalificar a otras personas . Por algo es tan temido por dictadores de todo el mundo ya que puede poner en evidencia sus falencias y generar conciencia en los ciudadanos.

En este caso, Chris Rock utilizó su posición de poder como conductor para realizar una broma acerca de la cabellera rapada de Jade, esposa de Will Smith, cuando ella había declarado años atrás que sufría de alopecia por una enfermedad autoinmune que padecía.

Es muy importante que seamos conscientes del efecto de nuestras palabras en público . Generar bromas acerca de la apariencia de otra persona, puede resultar gracioso para algunos y humillante para otros. El humor destructivo es aquel que ejercemos para reírnos de algo que para el otro es doloroso, y eso tiene consecuencias negativas para su salud emocional.

El psicólogo extrae lecciones para la vida del incidente que conmovió la entrega de los Oscars.

En los vínculos de pareja, el humor s e torna tóxico, cuando la pareja suele intercambiar ironías, críticas y chistes descalificadores acerca del otro y su vida, generándose un clima emocional de tensión similar al de una guerra. De hecho, si estás en un vínculo amoroso, procura reflexionar junto a tu pareja qué maneras saludables y placenteras pueden compartir juntos para traer risas, gozo y diversión a sus vidas. Y también pueden hacerse el propósito firme de abstenerse de actuar de manera irónica y despectiva el uno con el otro.

Sobre todo, evitar el hacerse comentarios hirientes en público, ya que ello constituye uno de los actos más agresivos y dañinos para un vínculo de pareja.

En este sentido, Chris Rock emitió una broma que tuvo cierto efecto humillante en Jade Smith, y que hasta la fecha, no ha efectuado alguna autocrítica al respecto . Mientras que a nivel personal, la próxima vez que alguien haga bromas inadecuadas y agresivas acerca de ti o alguien que quieres, procura evitar el enojo explosivo y comunica de manera asertiva lo que piensas y sientes acerca de esa actitud.

Will Smith bien podría haberse abstenido de actuar de manera violenta, efectuando un comunicado al otro día en el cual expresase su opinión acerca del chiste que había hecho Chris Rock. Y si su esposa hubiese agregado su opinión de manera educativa y aleccionadora, probablemente la historia sería diferente y quien tendría que salir a dar explicaciones acerca de su humor corrosivo sería el comediante .

Lección Nº3

A todos nos puede suceder, no apuntemos con el dedo a nadie

Esta última lección es la más importante y engloba las dos lecciones anteriores. Todos podemos pasar por situaciones en las que experimentemos un enojo que nubla nuestra razón y nos lleva hacer cosas que podemos arrepentirnos. ¿Quién no se ha dejado llevar por la ira alguna vez? ¿Quién no ha apelado al humor irónico y agresivo? ¿Quién no se ha reído mientras otros se burlaban de los demás?

Es importante comprender que estas personas tan famosas y admiradas son meros seres humanos, que de hecho se encuentran sobre expuestos a la mirada de millones de personas. No las juzguemos ni apuntemos con el dedo . Aprendamos de lo que ha sucedido para evolucionar en nuestra propia vida y así transformar nuestra forma de vincularnos en nuestro vinculo de pareja y con nuestros seres queridos.

La próxima vez, observa con detenimiento como puedes actuar de una manera más adulta y centrada cuando te suceda algo como les ha pasado a estos actores

Lo sucedido ha sido muy movilizante para millones de personas porque ha mostrado como se puede echar por la borda una carrera sólida y a base de mucho sacrificio, en un instante de furia. Y también el poder destructivo que puede tener un broma enfocada en la apariencia del otro . Seamos más sensibles, humanos y concientes. La próxima vez, observa con detenimiento como puedes actuar de una manera más adulta y centrada cuando te suceda algo como les ha pasado a estos actores.

Por lo que estas son tres lecciones poderosas psicológicas que podemos extraer, reflexionar y aplicar a nuestra vida personal y en pareja. Sobretodo comprendiendo que todos somos seres humanos y también nos sucede lo que hemos visto en esta ceremonia. Todos podemos estar expuestos al enojo explosivo y el humor corrosivo. También podemos aprender a manejarlos eficazmente y abrirnos a nuevas perspectivas de bienestar, crecimiento y placer. Es cuestión de reconocer nuestras dificultades y comprometernos a trabajarlas por nuestro bien, y el de quienes nos rodean.

Pablo Nachtigall es Psicólogo clínico de adultos y parejas

Ficha

Título: Inteligencia emocional en el Amor: 34 consejos para genera un vínculo de pareja equilibrado, saludable y placentero en tu vida.

Autor: Pablo Nachtigall

Editorial: Intermedio

Disponible en: Colombia

Precio: $ 46.900 (pesos colombianos)