Por qué leer un libro adecuado puede salvar tu relación sentimental o ayudarte a elegir sabiamente a tu próxima pareja

Leer y pensar. Un punto de partida para relacionarnos mejor.

Leer es uno de los hábitos mas maravillosos y poderosos que podemos cultivar en nuestra vida. Cuando hablamos de leer me refiero a leer todo el espectro de géneros que pueden ayudarnos a cultivar nuestra cultura, placer, interés general y conocimientos. Afortunadamente en mi vida he tenido dos modelos maravillosos en mis padres, los cuales disfrutaban la lectura y la fomentaron durante toda mi infancia, lo cual me ayudaba a sumergirme en mundos fantásticos que me permitían conocer culturas, historias antiguas y las diversas emociones que atravesaban a sus protagonistas.

Recuerdo mi primer libro Erase una vez el hombre , que había comenzado a leer a mis 6 años y que narraba la historia de la humanidad desde sus inicios hasta los tiempos modernos a través de sus personajes entrañables y queridos. Dicho libro me conectó con mi primera pasión que era la Historia Universal, permitiéndome reír, emocionarme y desarrollar el interés por aprender y leer nuevos libros.

Durante los años siguientes siguieron nuevos libros como Tom Sawyer, Robin Hood, El príncipe y el mendigo, Tom Playfair, Corazón, Mujercitas, Hombrecitos, El Señor de los anillos… y cientos de otras novelas clásicas y contemporáneas que hicieron las delicias de mi infancia , adolescencia y adultez actual.

Cada libro o novela me resulta una oportunidad de viajar, conocer nuevas culturas, escenarios fantásticos y abrir mi mente, corazón y espíritu

Cada libro o novela me resulta una oportunidad de viajar, conocer nuevas culturas, escenarios fantásticos y abrir mi mente, corazón y espíritu. Esto ha generado una sensibilidad especial y un deseo ferviente de experimentar nuevas cosas, lo cual ha impactado significativamente en mi felicidad, placer y ganas de vivir. Al llegar a mis 17 años comencé a leer mi primer libro del género “Autoayuda y espiritualidad”, que refería a la meditación trascendental creada por Maharishi Mahesh Yogi. Aquel fue el primer paso para continuar leyendo hasta el día de hoy cientos de libros de superación personal que me han ayudado significativamente a incrementar mis aptitudes, desarrollo personal- espiritual y capacidades para liderar, crecer, escribir siete libros y vincularme en el amor.

Como psicólogo soy un ferviente promotor de la lectura en mis pacientes y participantes de seminarios ya que he comprobado, a lo largo de 20 años de experiencia clínica, que leer puede cambiar drásticamente tu vida e inclusive puede ayudarte a salvarla en aquellos momentos de oscuridad, dolor y desasosiego.

Superar el engaño

Recuerdo el caso de una paciente que había sido engañada por su esposo tras diez años de relación matrimonial y dos hijos en común. Ella se encontraba sumida en una crisis depresiva. De hecho, su relación de pareja aparentaba ser del estilo de aquellas que siempre estaban felices con una vida social activa dentro de un country de alto nivel socio- económico. Sin embargo, esta paciente no se sentía contenta ya que su matrimonio era una fachada que le permitía aparentar una vida soñada a los ojos de sus padres y amistades, por cierto muy superficiales. Cuando acudió a verme debido a su crisis de pareja e inminente separación, se sentía desgraciada y sin ganas de vivir.

Procedimos a trabajar desde un enfoque reflexivo, energético y corporal. A su vez le recomendé la lectura de un libro que me parecía adecuado para la situación que estaba atravesando. Afortunadamente esta persona se mostró receptiva a la lectura y al cabo de dos meses de tratamiento, me manifestó que se sentía mejor, aún triste y a la vez podía comprender que después de todo, la separación había sido lo mejor que pudo haberle pasado. Aquel libro que le había sugerido, fue determinante para complementar el tratamiento psicológico y ayudarla a “masticar” y procesar su situación de pareja. Con el tiempo esta paciente aprendió a reflexionar y extraer lecciones que le permitieron elegir una nueva pareja desde un lugar más adulto, sabio y centrado. Por ello, insisto que la lectura de libros adecuados a las dificultades y necesidades que estás necesitando trabajar en tu persona, puede ser una herramienta formidable para posicionarte en un nuevo lugar en tu vida.

Otras perspectivas

Para un ser humano, sobre todo un niño, fomentar la lectura, constituye uno de los hábitos mas importantes ya que lo ayuda a promover una actitud de confianza, poder personal, conocimientos y seguridad que luego impactará en su forma de encarar su vida adulta y abrirse a nuevas experiencias. Cuando leemos, podemos a dentrarnos en el mundo de otras personas y contemplar realidades diferentes , internalizando nuevos recursos que expanden nuestra creatividad, inteligencia y desarrollo. También podemos aprender de la sabiduría de aquellos que nos han precedido y han tenido el coraje de explorar, investigar y profundizar. No en vano los lideres de las empresas más importantes del mundo, recomiendan asiduamente leer libros.

En el plano del amor, la lectura de libros, puedo ayudarnos a desarrollar habilidades intra e interpersonales que impacten en nuestra capacidad de disfrutar, comunicarnos y compartir. Inclusive puede salvar matrimonios y ayudarnos, en caso de estar solteros, a elegir sabiamente una pareja. Recuerdo una época de mi vida, en la que hace muchos años, tenía dificultades para establecer vínculos sexuales satisfactorios con las mujeres . En aquel momento había comenzado la practica de Tantra yoga, y lo complementaba con un libro de Taoísmo sexual cuyos ejercicios practicaba diariamente y fueron fundamentales para ayudarme a experimentar mi sexualidad con una potencia, intensidad y placer que hasta el día de hoy agradezco. Un adulto que asume el compromiso de leer, tiene una manera diferente de expresarse, vincularse y comunicarse, que puede generar un impacto altísimo en su calidad de vida global, cultura general, bienestar, entusiasmo y sus resultados en el amor.

En tanto que como padres y educadores, asumir el compromiso de estimular en nuestros hijos, sobrinos pequeños o alumnos, es una de las actitudes más beneficiosas y poderosas que podemos hacer por la humanidad. Aquellos niños que desarrollan el gusto por leer, desarrollan una sensibilidad especial, un mayor interés por aprender, potencian sus habilidades comunicacionales y optimizan su desarrollo cognitivo- racional- creativo.

¿Por qué si leer es un hábito tan maravilloso son pocas las personas que lo practican?

Acorde a cifras publicadas por la Cámara Colombiana del libro, se estima en promedio que un colombiano lee 2,7 libros año, mientras que en Argentina puede alcanzar unos 5 por año. Una nación que promueve el hábito de la lectura en sus ciudadanos, ayuda a desarrollar personas más inteligentes, cultas, curiosas y emprendedoras en nuevas temáticas. Desde una mirada psicológica, una de las razones por las cuales las personas se muestran perezosas o faltas de constancia a la hora de leer, pueden ser las siguientes:

1. Falta de estimulación en el hábito de leer, en sus propias familias, gobierno y establecimientos educativos.

2. Creencia generalizada que leer es asumir una posición inmóvil y dedicarle una hora a mirar un libro cuando podríamos estar haciendo otra cosa.

3. Manejo inadecuado de nuestro tiempo, que nos hace creer distorsionadamente que no “tenemos tiempo para leer” .

4. La proliferación de plataformas de entretenimiento y la tecno adicción al celular que nos distrae de poder concentrarnos en leer un libro.

5. El prejuicio distorsionado, sobre todo en algunos países, que la lectura es para “nerds”, intelectuales o personas con cierta nivel de cultura.

6. La creencia limitante “Estoy mayor para comenzar a leer cuando nunca antes lo he hecho”.

El psicólogo Pablo Nachtigall y su libro "Inteligencia emocional en el amor".

Algunas recomendaciones

¿Experimentas dificultades para hacerte espacio en tu rutina semanal para leer un libro? ¿Te identificas con alguna de estas razones por las cuales no cultivas el hábito de la lectura?

Ahora que hemos identificado alguna de las creencias o motivos por las que podemos no destinar tiempo a leer ni cultivar el maravilloso hábito de leer, quisiera compartir contigo algunas recomendaciones o tips que podrían activar el poderoso hábito de la lectura en tu vida, y de paso salvar tu matrimonio o ayudarte a elegir sabiamente pareja:

· Los pasos de bebé son realmente efectivos: Si no has cultivado el hábito de leer, o bien hace tiempo que no lo lees, esta recomendación es simple y poderosa. los pasos de bebé implica que te comprometes a destinar tan solo unos 15 minutos por semana durante un mes , libre de distracciones, para concentrarte plenamente en la lectura de un libro que escojas. Puede ser una novela, autoayuda o lo que quieras. Si consideras que leer tan solo 15 minutos por semana, es algo escaso, déjame decirte que lo que importa es que sostengas la frecuencia. Y si sientes que quieres más tiempo, puedes aumentar el tiempo a 20 minutos, o bien leer unas dos veces por semana por espacio de no más de 10 minutos.

· Comparte tu compromiso de leer con personas que te nutran: Decidir cultivar el maravilloso hábito de la lectura puede ser un paso que cambie tu calidad de vida a niveles insospechados. Por ende es muy importante que compartas tu meta con 1 o 2 personas que estén cultivando ese hábito y sepas que te apoyarán en este cambio.

· Escoge libros que, te brinden recursos para construir un amor saludable y evitar vínculos tóxicos: Si estás padeciendo conflictos y dificultades en tu relación de pareja, o bien estás soltero/a y te cuesta elegir sabiamente, escoger un libro apropiado, puede resultar un recurso formidable para reflexionar, clarificarte y lograr nuevos resultados. Como autor de un nuevo libro relacionado con el amor equilibrado de pareja, me resulta esencial leer un libro que sea profundo y promueva cambios concretos, de otra manera sentiría que estoy perdiendo mi tiempo.

· Elige leer libros acerca de temáticas que te interesen y despierten curiosidad: Siempre es importante elegir lo que nos da placer conocer. Embarcarte en la lectura de un libro aburrido por el simple hecho de sentir que “debes leerlo” para complacer a alguien externo, no sirve. Por ello siempre elige una temática que te entusiasme, que sea placentera para ti, sin importar si es una novela de género fantástico, vampiros, liderazgo, productividad empresarial o histórica.

Espero que algunas de estas recomendaciones te sean útiles. Créeme que decidir desarrollar este hábito, puede transformar tu vida, proporcionarte nuevos horizontes, brindarte altas dosis de placer y ayudarte a modificar positivamente manera de vincularte en tus relaciones de pareja.

* Pablo Nachtigall es Psicólogo clínico de adultos y parejas

* Autor de los libros Inteligencia emocional en el amor (Disponible en tiendas de Colombia y en Buscalibre Internacional) y de Inteligencia emocional en la empresa y Bendito dinero, disponibles en Bajalibros.com

