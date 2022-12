“Hotel California”: una novela que explora la leyenda musical de los Eagles

El misterio ha rodeado por décadas a la canción, Hotel California , la más famosa de la banda estadounidense Eagles; ahora el escritor mexicano y fenómeno de TikTok Ramón Valdés Elizondo toma este tema musical para trasladarlo a una historia escrita, el resultado es una novela de misterio y terror cósmico en la cual convergen el cielo y el infierno a través de la mirada de Damián, el protagonista de esta historia, la cual se presenta como una oportunidad para que el lector explore el miedo que da lo sobrenatural y el horror que puede existir, sobre algo mucho más grande que la existencia misma.

“Siempre que escuchaba la canción yo pensaba que había una novela ahí; un buen día, durante la pandemia, le empecé a hacer caso a ese instinto y comencé a escribir un cuentito corto que resultó una novela de misterio y terror, basada en la leyenda de este hotel fantasma, en el que una vez que entras hay ciertas complicaciones para poder salir”, dijo Ramón Valdés Elizondo en entrevista con Enfoque Noticias.

En la novela, Damián huye a toda velocidad de dos asesinos en una solitaria carretera, logra eludirlos, pero su automóvil se está quedando sin gasolina. A la distancia descubre un hotel que por fuera parece estar en condiciones de abandono, llama a la puerta y lo recibe Mercedes, una mujer rubia y hermosa que lo invita a pasar; por dentro, el hotel es espectacular, cada detalle está cuidado hasta la perfección, pero hay algo sombrío que se esconde entre sus paredes y pasillos. En su recorrido, el protagonista cree escuchar voces que dicen su nombre, algo que le atribuye al cansancio y el estrés.

Al continuar en su exploración por el Hotel California, comenzarán a asomarse sus propios fantasmas y los recuerdos de un pasado tormentoso que lo han asechado toda lavida.

Damián angustiado vive una experiencia aterradora cuando intenta marcharse al día siguiente y suceden cosas inexplicables que impiden su salida. De pronto, Damián se da cuenta de que está atrapado en este lugar que cambia y susurra y el cual lo hace dudar si está viviendo una pesadilla o si todo es producto de sus alucinaciones.

Ramón Valdés Elizondo relata esta historia en poco más de 250 páginas editadas bajo el sello de Harper Collins México.

El Hotel California se convierte en un personaje más dentro de la narrativa de este universo y una excusa perfecta para que el autor transite por la ficción mexicana y el terror norteamericano y por el terror cósmico característico de H.P. Lovecraft.

Elizondo en particular se ha dedicado a la escritura de misterio. “Los escritores tenemos un mundo monocromático, pero es maravilloso construir en base a eso, todas las imágenes mentales que hay alrededor de una buena novela y el misterio”.

A pesar de que Elizondo hace uso de género estadounidense, la mayoría de los personajes de “Hotel California” son mexicanos y otros dos extranjeros. Este hotel, aunque está en México, escapa a la espacialidad de este territorio.

En la canción de Eagles se encuentra el verso — this could be heaven or this could be hell —, y precisamente al paso de las páginas, Damián, el autor y el lector se cuestionan sobre la presencia del cielo y el infierno. El propio hotel pone a disposición maravillas y sinsabores que rozan el misterio y lo sombrío de la leyenda en torno a este sitio, del que se presume tuvo como huésped a Anton Szandor LaVey, fundador de la iglesia de Satán.

“Es algo más, es una tierra que de pronto cruzas y estás en algún lugar, pero para mí, una de las mayores alabanzas que puedo hacer a los grandes maestros del terror que es Allan Poe, Lovecraft y Stephen King, es que sea un hotel, que haya un terror cósmico, pero que sea prehispánico”, dijo Ramón Valdés Elizondo en entrevista con Sinembargo.

