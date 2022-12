Booktubers borrando estigmas: “Los jóvenes no leen… y otras mentiras que nos han contado”

Representantes de esta comunidad que tiene como plataforma a YouTube, donde las personas suben videos hablando de textos literarios, se dieron cita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en el encuentro “Los jóvenes no leen… y otras mentiras que nos han contado”.

Los creadores de los espacios Morra Que Lee, Cartas de un Lector y Libros, Libros, Libros, conversaron con los asistentes con el fin de aclarar algunos de los prejuicios que aún existen sobre los libros juveniles y los jóvenes lectores.

Michelle Ortiz (Morra Que Lee), Rodrigo Unda (Cartas de un lector) y Ale Solares (Libros, Libros, Libros), se presentaron en el marco de la FIL Joven; fueron presentados por Ativka Díaz Berman, bloguera y fundadora de la Asociación de Lectoras Libros Before Tipos AC, para conversar sobre los mitos del habito del consumo juvenil en libros, frente al panorama abrasivo del Social Media.

Michelle Ortiz de Morra Que Lee y Ale Solares de Libros, Libros, Libros.

“Existen miles de formas de leer: los audiolibros es leer, las novelas gráficas es leer, hay muchas formas de leer que siento que la gente más grande no ve o no considera, por eso dicen “los jóvenes no leen”, pues no leen lo mismo que tú, pero de que leen, leen”, expresó Ale Solares.

La creadora de contenido de Libros, Libros, Libros, también afirmó que en diversas ocasiones se le ha cuestionado cómo ella misma se llegó a convertir en una líder de estas comunidades lectoras online. “Creo que esto pasa con muchos de los lectores, no es que se nazca, ni que se vuelva, yo siento que todos somos lectores porque cada que alguien me dice “es que no me gusta leer”, respondo, no es que no te guste, si no que no has encontrado el libro que haga que te guste leer”, agregó Solares, quien reiteró además que cada lector tiene la capacidad de convertirse en líder, si así lo desea.

Por su parte, la bloguera Michelle Ortiz, mejor conocida como Morra Que Lee, confesó lo triste que es ver los comentarios negativos sobre la literatura juvenil o la enfocada en LGBT+; afirmó que aún se tienen que borrar muchos estigmas sobre este sector, que tiene el mismo valor que otros. “Me ha tocado ver a chicas de mi edad menospreciar el género juvenil, eso es una tontería, porque es una puerta, y a través de ella caminan todos los futuros lectores, que más adelante podrán enfocarse en algo más serio o de objeto de estudio”.

Rodrigo Unda de Cartas de un Lector.

El creador de contenido Rodrigo Unda destacó que otro de los puntos que se deben cambiar en la literatura es la forma en que el sistema educativo introduce la lectura a los pequeños que comienzan a estudiar. “En las escuelas no nos han enseñado a amar la lectura, nos ponen a leer libros de hace cientos de años, con los que no podemos conectar porque estamos viviendo tiempos distintos”, y concluyó que tampoco se debe satanizar a quién no le gusta la lectura, porque tal vez solo no ha encontrado el camino a ese amor.

En el encuentro “Los jóvenes no leen… y otras mentiras que nos han contado”, Ale Solares expresó, que aquellos adultos que creen que los jóvenes no leen están en un error porque no saben de la existencia de creadores de contenidos como ellos, que buscan convertirse en una guía para las personas que están empezando en la lectura y demostrar que existen muchas maneras de leer fuera de una caja cuadrada del pensamiento. “Para ellos solo tienes que leer libros en físico, entonces dan por hecho que no leemos”, expresó.

