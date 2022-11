En la imagen: Ramona de Jesús, Lola Halfon y Victoria Ramírez.

Se acerca el fin del año y desde ya empiezan a salir los listados de los libros más leídos del 2022, los más importantes y los más novedosos. Se habla de las novelas más interesantes y de los autores revelación, también de los géneros más vendidos y de la editorial que más lectores convocó durante el año. Es toda una pasarela de títulos y nombres, pero rara vez se le da a la poesía un espacio amplio en estos listados.

A los lectores nos dicen cuáles fueron los y las novelistas más destacados, pero... ¿qué hay de los poetas? ¿Y la poesía escrita por mujeres? No vemos un listado con sus nombres.

En esta ocasión, porque me han sorprendido de gratas formas, quiero hacer mi propio listado con las poetas latinoamericanas que considero todos deberían leer antes de que se acabe el 2022. Hay un montón de propuestas y voces muy interesantes, pero yo he escogido tres en particular, por su presente y lo que se proyecta para el futuro en cuanto a la fuerza de sus obras nacientes y la juventud de sus carreras.

Son tres mujeres, tres poetas: una colombiana, una argentina y otra chilena. Las tres juntas, estoy seguro, darán de qué hablar en los años venideros. Quizá en 2023 les veamos en alguno de estos listados. La contundencia de sus voces y la fiereza de sus poemas me hacen pensar que tienen mucho por delante y es por ello que hoy les reseño aquí.

No es un top 3, por lo que no hay posiciones. Las ubico de este modo porque así les conocí, primero a la una, luego a la otra, y por último, la que cierra. Aquí están, entonces, las tres jóvenes poetas latinoamericanas para leer antes de que acabe el año:

RAMONA DE JESÚS

(Medellín, 1990)

Ramona de Jesús, autora de "Dos metros cuadrados de piel". (Foto: Blog Fieber Festival).

Su nombre ya reclamaba atención desde hace unos años, pero fue en este que consiguió llamarla, al consolidarse luego de haber ganado en 2020 el Premio Nacional de Poesía Obra Inédita con su libro Dos metros cuadrados de piel.

Es poeta y pugilista. Realizó sus estudios de bachillerato en la India y desde el 2009 reside en Berlín, donde obtuvo su maestría en literatura comparada en la Freie Universität. El manuscrito de su segunda obra ‘La biología de las sombras’, le mereció en el 2021 la beca de creación literaria otorgada por el ministerio de cultura de Berlín. En el 2019 obtuvo la residencia de escritura de la Fundación Jan Michalski en Suiza con su traducción inédita al inglés de la obra Viaje a pie del filósofo antioqueño Fernando González.

De Jesús ha sido poeta invitada del Festival International de Poesía de Berlín y del Festival de Poesía Latinoamericano de la misma ciudad. Su poesía, ensayo y ficción aparece publicada en varias antologías en Colombia, Alemania y Argentina. Sus versos son como ganchos que se quedan agarrados en el pecho.





he colgado mis cordales

como lámparas

del techo

yo también

he visto

que las cosas

cuando buscan su curso

encuentran

su vacío

yo también

cosa entre las cosas

en el frágil

rostro

del cielo raso

he visto

mi abandono

espejo sin contornos

donde cualquier extraño

es mi amante

aquel doble

donde escribo





LOLA HALFON

(Buenos Aires, 1993)

Lola Halfon, autora de "Todavía hay fuga". (Foto: Revista Altazor).

Sus poemas son azulejos. Halfon ha sido antologada en distintas publicaciones: Jardín, 100 poemas sobre flores de 100 poetas argentinxs (2021); Flotar, 100 poemas sobre ríos de 100 poetas argentinxs (2021); Patagonia Insurgente (2021); Por senderos no pisados (2020) y Transversal, poesía contemporánea de Río Negro (2020). Ha publicado los libros Diarios de encierro (2020) y Todavía hay fuga (2022), este último, de la mano de Tanta Ceniza Editora, es el que, probablemente, le permita ganar más lectores. Basta con prestarle atención.

Lola Halfon es poeta, claro. Reside en Bariloche y es parte de la Biblioteca Popular Carilafquen, de la Colectiva de Escritoras Patagónicas y de la Librería El Plan. Coordina talleres de escritura y lectura y organiza eventos de poesía.





acá yo fueron

mis primeras palabras

nada se había caído

aunque todos escuchaban

cayó

no sé si quería que me miren

o que mi hermano mayor

no destroce la casita

hecha con los objetos

que tenía al alcance

no destroce mi casita

con la pelota

siempre la pelota

acá yo exigía

y ahora entiendo

no solo un pedido o un aviso

sino un grito milagroso

la celebración de existir

no me imaginé que hoy

diría estas palabras

otra vez

como una bienvenida

a la expansión

un acuerdo un refugio

la certeza

de que nadie

más que una

puede

destrozarse la casita





VICTORIA RAMÍREZ

(Santiago de Chile, 1991)

La joven poeta es una de las voces más interesantes de la nueva poesía chilena. (Foto: Jampster).

Es periodista de la Universidad de Chile. Ha participado en diversos talleres literarios y le dio por incursionarse en el documental con el cortometraje “Todos los ríos dan a la mar”, sobre la poeta chilena Cecilia Vicuña. En 2016 obtuvo el Premio Roberto Bolaño en poesía, y el primer lugar de la categoría poesía juvenil en el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral 2017. Actualmente prepara su primer libro.

Sus versos queman la parte interna del pie, y huelen a lavanda junto a la nariz. Si bien no ha publicado su primer libro, lo que de ella se puede apreciar en antologías y revistas de poesía es, simplemente, sublime. Escribe como si llevara ochenta años encima.





La mitad de los quemados de la Posta Central

se han quemado a sí mismos

con bencina o con alcohol

se han fosforeado

desde la ventana que da hacia Portugal

se pueden ver los magnolios

allá adentro las vendas respladecen

como lámparas de sal

me pregunto quiénes son esa mitad

de los quemados

si acaso comentan el origen del fuego

o esas mujeres que fueron bellas

se tocan la cara y piensan en sus maridos

y si se sientan en torno a una hoguera

se abrazan como una tribu volcánica

les sienta bien el alivio

de la sobrevivencia

para ellas las llamas han suturado las costuras

y caminan como santas averiadas

con la dignidad rota para que las reciban en el cielo

y si todos pudiéramos revertirnos

volver visibles nuestras grietas

correría el agua a través de nosotros

¿nos traspasaríamos, nos arruinaríamos?

nuestras hendiduras nos impedirían mentir

entonces si me afirman

que la mitad de los quemados de la Posta Central

son un porcentaje a lo bonzo

puedo mirar sus magulladuras

desear sentirlas como se supone que se sienten

sulfurarme como se supone que debo sulfurarme

y sentir los magnolios y fumarme las colillas

juntar los encendedores que dejan en mi casa como trofeos

o medallas o estatuas milenarias

rendir en cada chispazo homenajes modestos

tener altares como ofrendas colgando de las paredes

oír con tristeza los anuncios de la radio

los pequeños incendios

propagándose

besarme con chicos que echan de menos a otros chicos

todo eso un alivio tierno, porque así son todos los alivios

mirar por la ventana y ver a los magnolios

pensar que ya es época de magnolios,

que es hermoso que una flor salga de un árbol

que los árboles den flores y frutas al mismo tiempo

todo eso pensando en la sala de los quemados

de la Posta Central

en esa blancura triste como astillas de cuarzo

estalactitas en mi espina dorsal

y la mitad de los quemados por voluntad propia

Junto a ellas hay una gran cantidad de voces interesantes. Puedo rescatar en estos momentos a la venezolana Pamela Rahn, a la colombiana María Paz Guerrero y a las argentinas Aixa Rava y Paula Giglio. Si de listados hablamos, este es gigante. Aquí intento nada más mencionar algunos nombres.

