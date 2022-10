Doris Lessing: escepticismo, pasión y fuerza visionaria

La escritora habría alcanzado los 103 años en 2022.

Lo usual es que una vida termine cuando tiene que terminar y que el resto siga su curso, pero en el caso de los escritores, de los buenos escritores, no es así, su vida terrenal se acaba el día en que mueren, pero la obra que dejan les permite seguir ocupando un espacio entre los vivos y eso es precisamente lo que sucede con Doris Lessing, una de aquellas escritoras.

La nacida en Kermanshah, en la República Islámica de Irán, el 22 de octubre de 1919, habría llegado a los 103 años de edad en este 2022, cuando una pandemia habría supuesto para ella otro obstáculo por superar. Le faltó poco para llegar, pues recién falleció en 2014, cuando tenía 94 años.

Durante los años que estuvo activa en la escritura, la obra de Doris Lessing consiguió ser una de las más originales de la segunda mitad del siglo XX, por ello es que, en últimas, terminan dándole el Premio Nobel de Literatura en 2007, reconociéndole su “capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria”.

Sus historias tienen mucho de autobiográfico, inspiradas con frecuencia en su infancia y la realidad social política de su país. De allí que se haya convertido en una de las abanderadas del feminismo en los últimos años. Además, fue comunista, pacifista, ecologista y anticolonialista. Todas ideologías plasmadas en los personajes al interior de sus novelas, las cuales se centran en varios de los conflictos culturales, las injusticias de la desigualdad racial, las contradicciones entre la conciencia individual y el bien común.

(Getty Images)

Escribió desde novelas, un buen número de relatos, hasta teatro, ópera, poesía y ensayo. Su primer libro publicado, “Canta la hierba”, apareció en el año 1950, pero no fue sino hasta 1962, con la publicación de “El cuaderno dorado”, que consiguió la fama, de la mano del feminismo y la reivindicación de sus ideales.

En esta novela, considerada su obra maestra, Lessing narra la historia de Anna Wulf, una madre divorciada que se dedica a la escritura y tiene que enfrentarse a la realidad de su bloqueo creativo. Aterrada por la posibilidad de volverse loca, Anna decide plasmar sus vivencias y pensamientos en cuatro cuadernos de distintos colores: en el de color negro registra su vida como escritora, en el rojo sus ideas políticas, en el amarillo sus experiencias personales y emociones más íntimas, y en el azul su cotidianidad. Sin embargo es un quinto cuaderno, el cuaderno dorado, el que reúne todos los cabos sueltos de su vida y el que posee la clave para recuperarse de aquel bloqueo en el que se encuentra estancada.

En su momento, el libro fue destacado como un testimonio clave sobre la condición femenina y la crónica rigurosa de toda una generación. El cuaderno dorado es una poderosa narración acerca de una mujer en la búsqueda de su identidad política y personal, y debe lidiar con los traumas del pasado, causados por el rechazo emocional y la traición sexual, las ansiedades del trabajo y las tensas relaciones con la familia y los amigos.

Portada del libro "El cuaderno dorado", de Doris Lessing, en su edición de DeBolsillo.

De su extensa obra también es posible destacar títulos como “Diario de una buena vecina”, de 1983; “La buena terrorista”, de 1985, o E”l quinto hijo”, de 1988. Lessing también exploró la ciencia ficción, entre 1979 y 1983, y aunque significó para ella la adquisición de interesantes estrategias narrativas, no consiguió generar una buena impresión en la crítica y sus lectores, no todos, no consiguieron conectar lo suficiente.

A sus 76 años apareció la primera parte del libro que dedicó a la exploración de la historia de su propia vida. “Bajo mi piel”, su autobiografía, fue acogida con gran entusiasmo por los lectores y, una vez más, le dio rienda suelta a sus temas de siempre, aquellos que ya le habían permitido ganar presencia en sus otras obras, tratados aquí con mayor maestría y madurez.

En total, Lessing escribió más de cuarenta obras y al momento de su muerte, en noviembre de 2013, era considerada una escritora comprometida con las ideas liberales y las causas feministas, marxistas y anticolonialistas. Su literatura consigue trascender las fronteras y los tiempos porque, más allá de hablar de una sociedad o de una época en específico, retrata las condiciones humanas más innatas, que es lo mismo por lo que todos los grandes escritores terminan siendo inmortales.

En una entrevista que le hizo la escritora Rosa Montero en 1997, Lessing reflexionaba sobre los temas de su escritura y varios de los momentos de su vida que terminaron siendo material de su literatura. Sobre el final dijo algo que puede ser lo que mejor define lo que ha sucedido con su legado, que su curiosidad, sus inquietudes, sus tristezas y alegrías, aún después de tanto tiempo, y aún sin estar ella misma presente, todo se mantiene intacto.

