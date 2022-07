Las mejores recetas vegetarianas de @tubetabel, la cocinera que viajó a Cuba y ahora busca sacar al capitalismo de sus comidas

Antes de convertirse en una de las influencers gastronómicas de mayor y más rápido crecimiento de Argentina, Vicky Murhpy viajó a Cuba, recién salida del colegio, para estudiar la carrera de Cine. Sin embargo, en los dos años que duró su estadía en la isla, gracias a su interculturalidad y la cantidad de estudiantes de todas partes del mundo, Murphy descubrió una nueva pasión: la cocina.

Cuando volvió a la Argentina, pasó más de una década trabajando en producción audiovisual, pero en 2017 decidió dar un giro brusco en su vida para dedicarse a lo que más placer le generaba: compartir su cocina con otros . Así fue que creó la cuenta de Instagram @tubetabel, un proyecto en el que comparte recetas vegetarianas y veganas, además de consejos para innovar, experimentar y, por qué no, jugar con ingredientes, ya que “alimentarse a base de alimentos naturales y responsablemente no tiene que ser un embole, sino todo lo contrario” , dice la autora.

Fue en Cuba, mientras estudiaba Cine, donde Vicky Murphy encontró su pasión por la cocina y la experimentación con ingredientes de todas partes del mundo.

En su primer libro, Deconstruyendo el paladar, Vicky Murhpy comparte más de 60 recetas a base de plantas que apuntan principalmente a mujeres que quieran ser más conscientes de sus hábitos alimenticios y sus consecuencias, pero sin imposiciones, reglas ni exageradas dietas . Para la facilidad de los y las lectoras, estas están agrupadas en distintas categorías: “Mujeres que comen con las manos”, “Si no hay legumbres no es mi revolución”, “Cocinar para quienes no tienen tiempo”, “Saquen el capitalismo de mis comidas”, “Paladar edulcorado” y “Esas raras comidas nuevas”.

La cocinera argentina con más de 100 mil seguidores sostiene que lo que comemos también constituye un acto político que debe ser tenido en cuenta, aunque su relevancia sea muchas veces menospreciada: “Comer mejor no solo trae un beneficio individual, la manera en que nos alimentamos puede cambiar nuestras formas de relacionarnos con el mundo: comer es un acto político; podés militar, podés discutir, podés tener un rol más o menos activo y también puede que no te interese pero no tomar partido es también una forma de posicionarte”.

Portada de "Deconstruyendo el paladar", el libro con más de 60 recetas basadas en plantas de la cocinera argentina Vicky Murhpy.

Pan de molde sin gluten

Ingredientes

♦ 2 taza de trigo sarraceno en grano

♦ 1 taza de agua

♦ 1 cucharada de kefir o vinagre sin pasteurizar

♦ 2 tazas de harina de arroz

♦ 1 cucharada de levadura instantánea para panificados

♦ 2 cucharadas de aceite de oliva

♦ 1 cucharadita de sal

♦ 2 cucharaditas de mix de semillas

Pan de molde sin gluten.

Remojar el sarraceno en abundante agua por al menos 8 horas.

Pasado el tiempo colar.

Licuarlo o procesarlo con 1 taza de agua y el kefir o el vinagre. Tiene que quedar una mezcla fluida pero espesa.

En un bowl mezclar el sarraceno licuado con el aceite, la levadura y la sal. Agregar las semillas e integrar la harina de a poco.

Se va a formar una textura cremosa y densa, pero bien húmeda.

Este pan no se amasa. Cubrir con un paño y dejar leudar por 3 horas.

Pasado el tiempo, pasar la mezcla a un molde rectangular.

Esparcir semillas por arriba (opcional).

Dejar leudar 1 hora más.

Cocinar en horno medio precalentado hasta que se ponga firme y comience a dorarse la superficie, 30 a 40 minutos aproximadamente.

Dejar enfriar para desmoldar y cortar.

Se puede conservar en freezer, en rebanadas, hasta por 3 meses.

Ensalada de lentejas a la menta

Ingredientes

Para la ensalada

♦ 1 taza de lentejas cocidas

♦ 1 pepino

♦ 1 cebolla morada

♦ 1 zucchini

♦ 10 a 12 tomates cherry

♦ 1 manojo de perejil

♦ 6 a 8 aceitunas negras

♦ 8 a 10 hojas de menta fresca

Para el aderezo

♦ 3 cucharadas de crema de cajú

♦ 3 cucharadas de agua

♦ 3 cucharadas de aceite de oliva

♦ 1 cucharada de jugo de limón

♦ 1 cucharadita de mostaza tipo Dijon

♦ 1 diente de ajo

♦ Sal a gusto

Ensalada de lentejas a la menta.

Pelar y picar en cubitos la cebolla. Cubetear el pepino y cortar el zucchini en rodajas y luego en tiritas, ambos con piel. También los cherry en rodajas y las aceitunas descarozadas.

Armar la ensalada mezclando las lentejas frías con los vegetales y las aceitunas. Sumar el perejil y la menta picados un tanto gruesos.

Para el aderezo licuar o procesar todos los ingredientes. Probar y ajustar la sal.

La ensalada sin aderezo se conserva en heladera durante 3 días.

Una vez aderezada, consumirla dentro de las 48 horas.

El aderezo por separado dura hasta 5 días refrigerado.

Sugerencia: Podés reemplazar las lentejas por mijo o quinua para hacer una versión del clásico tabule pero sin gluten.

Hamburguesas de quinua y remolacha

Ingredientes (4 o 5 unidades)

Para las hamburguesas

♦ 2 papas medianas

♦ 1 taza de quinua cocida

♦ 1 remolacha chica

♦ 1 cucharadita de curry en polvo

♦ Sal

♦ 1 cucharada de aceite (opcional)

Para las papas horneadas

♦ 2 papas

♦ Sal

♦ 2 cucharadas de aceite

Para la salsa cheddar

♦ 4 cucharadas de untable de cajú

♦ ½ zanahoria hervida

♦ 1 cucharadita de vinagre

♦ 1 cucharadita de levadura nutricional

♦ Sal a gusto

Para servir

♦ Pan de hamburguesa

♦ Hojas de lechuga

♦ Rodajas de tomate

♦ Aros de cebolla morada

Hamburguesas de quinua y remolacha.

Pelar las papas y la remolacha, cortarlas, y hervirlas en abundante agua hasta que estén bien blanditas. Las papas seguramente tardarán menos en cocinarse que la remolacha, en ese caso retirar y seguir con la cocción.

Una vez listas ambas verduras, pisar con pisapapas hasta hacerlas puré. Condimentar.

Agregar de a poco la quinua cocida e ir integrando.

Hay que lograr una mezcla consistente para poder armar los medallones con las manos. Si está muy húmeda y pegajosa, sumar quinua o una o dos cucharadas de la harina que se prefiera. Dependerá mucho del tiempo de cocción de las verduras. En caso de estar muy seca, incorporar una cucharada de aceite y/o agua.

Los medallones se cocinan en sartén, plancha o al horno. Lo ideal es que se tuesten, así quedan más compactos.

Para las papas horneadas, lavarlas bien y cortar en forma de cuña.

Acomodar sin que se encimen en una fuente, agregar sal y aceite por arriba. Cocinar en horno fuerte precalentado hasta dorar.

Para la salsa cheddar, procesar todos los ingredientes hasta lograr una textura cremosa. Si está muy espesa incorporar algo de aceite.

Armar las hamburguesas y acompañar con las papas recién salidas del horno.

Los medallones se conservan en heladera por hasta 4 días o en freezer durante 3 meses.

La salsa cheddar dura 4 días en heladera y 3 meses freezada.

Palta rebozada

Ingredientes (para 16 unidades)

2 paltas

Para el ligue

♦ ¼ taza de harina de garbanzo

♦ 3 cucharadas de agua

♦ 1 cucharadita de sal

♦ ½ cucharadita de ajo en polvo

♦ ½ cucharadita de pimentón

Para el rebozado

♦ ½ taza de polenta

♦ ½ taza de harina de arroz

Para el dip

♦ 1 morrón

♦ 1 diente de ajo

♦ 3 cucharadas de aceite de oliva

♦ 3 cucharadas de agua

♦ Sal a gusto

Palta rebozada.

Primero armar el dip. Hornear el morrón hasta que esté blando y la piel se despegue con facilidad. Una vez pelado, procesar con el ajo, el aceite de oliva y el agua. Condimentar, probar y ajustar en caso de ser necesario. Conservar en heladera hasta servir.

Para la palta rebozada, comenzar con el ligue. Unir la harina con los condimentos y agregar el agua. Batir enérgicamente para integrar.

En un plato mezclar los ingredientes del rebozado.

Cortar la palta al medio. Luego dividir cada mitad en cuartos de forma tal que salgan 8 láminas de cada palta.

Pasar las láminas por el ligue y luego por el rebozado, cubriéndolas por completo.

Pincelar con aceite una placa apta para horno.

Cocinar en horno fuerte precalentado entre 5 y 10 minutos o hasta que se doren.

Servir caliente con el dip para acompañar.

Sugerencia: Te recomiendo preparar esta receta en el momento.

Si bien se pueden conservar en heladera hasta por 2 días, se disfruta más cuando las cuñas de palta están más firmes y recién hechas.

Carrot cake

Ingredientes

Secos

1 taza de harina de almendras

¾ taza de harina de sarraceno

¼ taza de harina de garbanzos

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharadita de canela

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de pimienta de Jamaica molida

1 pizca de cardamomo en polvo

1 puñado de nueces partidas (opcional)

Húmedos

½ taza de aceite neutro

¾ taza de azúcar rubio

1 cucharada de extracto de vainilla

½ taza de leche vegetal

1 taza de zanahoria rallada

½ cucharadita de jengibre rallado

Para la crema

½ taza de castaña de cajú remojadas

¼ taza de agua hirviendo

2 cucharadas de azúcar rubio

Jugo de medio limón

1 cucharadita de ralladura de limón

Carrot cake.

Para el bizcochuelo

Batir todos los húmedos menos la zanahoria.

Por otro lado, mezclar todos los secos menos las nueces.

Integrarlos bien. Sumar los secos a los húmedos hasta unirlos por completo. Agregar la zanahoria rallada y las nueces. Integrar todo.

Pasar la mezcla a una budinera previamente pincelada con aceite. Cocinar en horno medio precalentado por alrededor de 35 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

Para la crema

Mezclar el agua caliente con el azúcar para que se disuelva.

Procesar las castañas con el almíbar y el jugo de limón y su ralladura. En caso de querer una textura más fluida agregar

un poco más de agua fresca.

Si se opta por la cobertura se conserva en heladera por hasta 4 días.

Sin crema puede estar en la mesada cubierta con un repasador limpio y seco durante 5 días.

Se puede freezar por hasta 3 meses. En este caso se recomienda hacerlo sin cobertura.

Sugerencias: Podés reemplazar la harina de sarraceno por harina de arroz, y la de garbanzos por almidón de maíz.

Helado de cebolla caramelizada

Ingredientes

2 cebollas grandes

½ taza de leche de coco

¾ taza de azúcar rubio

50 gramos de manteca de cacao

1 cucharadita de cognac o brandy (opcional)

1 cardamomo en vaina

1 pizca de sal

Para decorar

Chocolate derretido

Mantequilla de maní

Helado de cebolla caramelizada.

Picar finamente las cebollas y saltearlas con unas gotas de aceite en una sartén con tapa. Ir mezclando hasta que se ablande y poco a poco empiece a caramelizar. En caso de usar alcohol agregarlo en este momento y revolver para que evapore. Cuando el líquido se haya consumido, apagar y conservar.

Por otro lado, calentar a fuego suave la leche con el azúcar y la vaina de cardamomo. Revolver y cuidar de que no hierva. Cocinar por 10 minutos, apagar el fuego e inmediatamente agregar la manteca de cacao y revolver para que se disuelva e integre. Retirar el cardamomo.

Una vez que la leche tome temperatura ambiente, licuarla junto a la cebolla. Pasar el batido a una fuente de metal, como una asadera. Llevar al freezer y cada veinte minutos retirar, revolver y regresar al frío. Repetir estos pasos hasta que tome una consistencia de helado, a lo largo de 3 a 4 horas. (El tiempo dependerá de la profundidad del molde; cuanto más profundo, más tiempo tardará en tomar la consistencia cremosa).

Luego ya se puede servir o pasar a envase hermético y conservar en el freezer por hasta 2 meses.

Para servir sumarle hilos de chocolate derretido y mantequilla de maní.

Sugerencia: Si usás leche casera tiene que ser superconcentrada. Cuanta más grasa sólida tenga, mejor.

Quién es Vicky Murphy

♦ Nació en Buenos Aires, Argentina.

♦ Estudió Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Cine en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, donde vivió dos años.

♦ Comparte recetas e imparte clases a través de su cuenta gastronómica de Instagram, @tubetabel, en la que tiene más de 100 mil seguidores.

♦ Dirige el podcast “El arte de la fermentación”.

