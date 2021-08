La profecía jamás cumplida, el día que casi la expulsan del colegio y por qué deja un zapato sobre la biblioteca: 67 hechos poco conocidos de Maru Botana

Es reconocida por su personalidad espontánea y fresca en la cocina y en la vida

1. Nació un día patrio, el 17 de agosto de 1969. Su nombre es María José González Botana.

2. Heredó la pasión por la cocina de su mamá, que no era una profesional culinaria pero había realizado muchos cursos. Solía hacerles un menú distinto cada día antes de ir al colegio y Maru siempre se acercaba a ayudarla.

3. Cuando Maru era chica pasaba horas leyendo el libro de Doña Petrona. Se iba a la cama con los libros.

4. Si en su casa no había nadie, aprovechaba para cocinar e inventar platos. Su juego preferido era lograr un buen alfajor de dulce de leche.

5. A los 12 años preparaba muchos platos por día y ya en su familia no había quien los comiera. Pegó unos carteles en los negocios barriales anunciando: “Vendo tortas, vendo servicios”, y los vecinos comenzaron a hacerle encargos.

6. Tuvo su primer novio a los 10 años. De los 20 a los 22 años vivió un lapso sin nadie a su lado, y se preguntaba si la sequía era porque se había puesto de novia tan chica.

7. Creció en el barrio de Belgrano y fue alumna del colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Era una alumna simple. “Pero me hablaba todo”, admite.

8. En el secundario estaba en el grupito de las más bravas. En cuanto hacía una macana la descubrían porque se ponía toda colorada.

9. Una vez tiró una bombita de olor y casi la expulsan. Otra vez un chico la fue a buscar a la salida del colegio, algo totalmente prohibido por la institución, y recibió un gran reto de una de las religiosas.

10. Al terminar el secundario decidió estudiar Administración de Empresas porque en ese momento no había casi escuelas de chef ni se lo veía como una carrera. Se recibió en la Universidad de Belgrano.

Con su mamá, Susana. "Fuiste y serás mi reina toda la vida, mi amiga, mi compañera , mi consejera. Me hiciste libre, fuerte e independiente. Amaste la vida, la familia, un ejemplo de madre y abuela", le escribió

11. Mientras cursaba la Licenciatura empezó a cocinar para unos amigos de su hermano que habían puesto una pista de patinaje y le pidieron que haga las tortas para vender en el local.

12. Como la cocina familiar era chica, a las 12 de la noche sacaba las tortas, las envolvía y las apilaba en el palier de su casa.

13. En la adolescencia preparó varias tortas de casamiento y las dejó reposar en el living. Al otro día, cuando fue a decorarlas, se dio cuenta que estaban llenas de hormigas. Las armó igual y las entregó sin que nadie se diera cuenta y mucho menos se quejara.

14. Un día fue a una exposición de gastronomía y conoció a Francis Mallman. Charlaron. Ella quería ser cocinera pero él le ofreció ser moza en su restaurante, Patagonia.

15. Maru aceptó, pero el primer día de trabajo se presentó en el local de Mallman con un montón de tortas que llevaba en su auto. El chef la tomó como ayudante de pastelería de Pablo Massey.

A través de su cuenta de Instagram, Maru Botana reveló que fue la encargada de realizar la mesa dulce del casamiento de Luis Suárez y publicó tres de las tortas que podrán degustar los invitados: Almendrada de manzanas acarameladas, Chocotorta y Bombón

16. Durante cuatro años esa cocina fue su mundo. Sus amigas la iban a ver y se sentaban en los tachos de harina para hacerle compañía y conversar.

17. Viajó a Europa y en la ciudad de Strassbourg, Francia, hizo “stage” de pastelería en el restaurante Le Crocodile bajo la dirección del chef Emile Jung. Sumó experiencia en ciudades como Milán, Paris, Lisboa y Ámsterdam, y en la Expo-Sevilla.

18. Al volver, con 22 años, sus padres la ayudaron a poner su propio local en Suipacha y Arroyo. En esa época pensaba que jamás se iba a casar porque llegaba al local a las siete de la mañana y se iba a las diez de la noche.

19. Fue entonces cuando conoció a Bernardo Solá, su marido. Vivían a una cuadra de distancia pero se ignoraban. Cuando él fue compañero de su hermano menor en Agronomía empezaron a hablar y se enamoraron.

20. Afirma que su Bernardo se enamoró definitivamente el día que le organizó un cumpleaños sorpresa, con una gran fiesta, y preparó un menú de patés y canapés.

“¡Guau! ¡Qué difícil es elegir el hombre de tu vida y no equivocarte! Cuantás veces te preguntas ‘¿por que lo elegí?’, pero a lo largo de este tren de la vida, cuando en las diferentes paradas, hermosas, tristes, y a veces tan difíciles, él siempre está a tu lado", escribió, sensibilizada en su 21 aniversario de casada (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

21. Maru y Bernardo se casaron el 29 de marzo de 1996. Luego de tres años de matrimonio, el 17 de mayo de 1999 llegó Agustín, su primer hijo.

22. “Berni vivía en un dúplex y su hermano en la parte de arriba. Entonces voy a la casa, empezamos a tener sexo, y de repente cae la abuela. Me escondí abajo de la cama y me pillé de los nervios. Berni, mientras tanto, hablaba con ella”, contó en PH.

23. Una semana antes de casarse y por sugerencia de Dolli Irigoyen la convocaron para integrar Utilísima Satelital. Fue tanta la sorpresa que acortó su luna de miel para empezar a grabar Todo dulce, un ciclo muy original porque no había nada dedicado a ese género.

24. Comenzó a hacerse conocida por las cargadas que le hacía Raúl Portal en su ciclo Perdona nuestros pecados. Es que Maru cocinaba en patines y cometía una gran cantidad de torpezas que, lejos de avergonzarla, la hacían reír.

25. En Utilísima todo tenía que ser perfecto. Ella practicaba las tortas y los huevos de Pascua para que todo saliera sin fisuras. “Una vez había hecho un huevo con flores y gelatina, estaba perfecto, y de repente con el calor de las luces se desarmó”. Ante la situación, en vez de desesperarse comenzó a reírse en cámara y contagió a todo el estudio.

En 1996 apareció por primera vez como conductora de su programa “Todo Dulce”, en Utilísima Satelital

26. Su estilo informal y su risa constante comenzaron a ser su marca personal. Mostrar que un postre no podía salir perfecto o que costaba desmoldar un flan y reírse. Nunca terminaba de decir las recetas porque se ponía a contar anécdotas y a reírse.

27. Los técnicos se disputan trabajar en sus programas. La cocinera se caracteriza por la realización de recetas caseras y enormes, y al finalizar la emisión, invita a toda la producción a degustar lo elaborado.

28. Después de cinco años al frente de Todo dulce la convocaron de Telefe para el ciclo Sabor a mí.

29. “Cuando me vi por primera vez en televisión me parecía un desastre. ‘No sirvo para la televisión’, pensé… Me causa mucha gracia que me acepten”. (Ahora, septiembre, 2000).

30. Hiperquinética, no puede estar un día sin hacer gimnasia. Entrena de lunes a viernes, dos horas por día, con un personal trainer.

31. Aprendió a manejar con un Renault 4 y fue uno de sus hermanos el que le enseñó “las cosas básicas”.

32. Su primer auto, un Peugeot 306, lo ganó en la televisión con el juego del corchito en el programa Sábado Bus, de Nico Repetto. Llegó a la final con Marcela Tinayre.

Maru ha estado en la industria de restaurantes desde 1993, cuando abrió su primera pastelería “Magic Cakes”. Hoy es dueña de 5 restaurantes en Buenos Aires. verónica Guerman / Teleshow 162

33. Odia la pizza comprada. En una entrevista del año 2000 contó que nunca había probado una hamburguesa de una casa de comidas rápidas. “Veo a los chicos comer esa suela y no lo puedo creer. Sé que a mi hijo voy a tener que llevarlo, pero hay que enseñarles a comer”.

34. Sus platos preferidos son la brochette de langostinos con risotto, acompañado por alguna ensalada y los ravioles de calabaza con mozzarella, sobre colchón de rúcula con aceite de oliva y astas de queso parmesano y sal en escamas. Los mariscos, los sushis extravagantes y el pescado le fascinan.

35. “Todos me dicen que soy tipo Susanita (el personaje de Mafalda): siempre soñando con tener muchos hijos. Cuando pueda viene otro, adoro los chicos. Adoro a Agustín, y cada vez que lo miro le agradezco a Dios tener este tesoro. Cuando veo a una mujer embarazada pienso que no hay nada más grande. ¡Nada!”. (Diario Crónica, septiembre, 2000).

36. “Siempre fui de no planificar, soy más de que empiece la vida y ver cómo lo arreglamos sobre la marcha”. (Ahora, mayo, 2001).

37. En el 2001 su papá fue víctima de un intento de homicidio por parte de Carlos Gil, un ex integrante de las Fuerzas Armadas que le disparó a quemarropa al acusarlo de mala praxis.

"Nunca planeamos tener muchos hijos con Berni cuando estábamos de novios", recordó Maru Botana, en el living de Cortá por Lozano

38. Ese mismo año tuvo a su hija Lucía. 15 horas después de dar a luz salió al aire en vivo en su programa Maru a la tarde.

39. Uno de sus pasatiempos favoritos era llevar a sus hijos a observar aterrizar y despegar los aviones desde Aeroparque.

40. Los fines de semana su casa estaba repleta de hijos, sobrinos y amigos. Para entretenerlos los ponía todos a cocinar galletitas y budines, y luego tomaban el té con lo que habían preparado.

41. Le gusta mucho ir al supermercado. Adora comprar en los del Barrio Chino, en Belgrano.

42. En su casa siempre hay pan casero porque “es lo que mejor me sale en la cocina”.

43. Cuando quedó embarazada de Santiago, su quinto hijo luego de Agustín, Lucía, Matías y Sofía, temiendo el enojo de su marido, mandó a una amiga a que se lo dijera.

"Siempre sentí que mi vida, la familia y el trabajo es un 360. Disfruto un montón de mis hijos aunque termino agotada a veces. Me voy arreglando. Bernie se va los martes al campo y vuelve los viernes a la noche. Pero lo que más me agota son los chats de mamis", se sinceró Maru ante Vero Lozano

44. Su mamá siempre contaba la anécdota de una amiga que la llamó para profetizarle: “Ojo, tu hija no va a quedar embarazada porque como está todo el día en la cocina va a tener problemas de esterilidad por el calor de los hornos”.

45. “Lo más lindo de la vida es criar muchos hijos. Y al contrario de lo que la gente cree es más fácil. Se cuidan entre ellos, los liberás, los dejás hacer más cosas, y aprenden a compartir desde chiquitos”. (Ahora, marzo, 2007).

46. Asegura que sus fortalezas son la paciencia, la perseverancia y la organización.

47. En septiembre de 2008 afrontó uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando Facundo, su sexto hijo, un bebé de seis meses de vida, murió de muerte súbita. Sus seguidores crearon un blog para darle fuerza en ese momento. Fue visitado por 65 mil personas que le dejaron cinco mil mensajes.

48. Luego de un mes volvió a su programa y dijo: “Dios se equivocó con Facu, pero me dio la misión de volver a darles alegría”. Al tiempo dio la noticia de que estaba embarazada y el 23 de marzo de 2010 nació Juan Ignacio.

49. Con siete hijos, Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, y María Inés, asegura que la convivencia familiar es buena pero que en su casa se pierden todos los cargadores de los celulares.

La cocinera suele ser protagonista de memes cuando se habla de alguien con muchos hijos. "Quería tener muchos hijos y pedía ese deseo cuando pasaba debajo de un puente y un tren" (Foto: Gentileza Perchersky Prensa)

50. “Siempre sentí que mi vida, la familia y el trabajo es un 360. Disfruto un montón de mis hijos aunque a veces termino agotada. Me voy arreglando. Bernie se va los martes al campo y vuelve los viernes a la noche. Pero lo que más me agota son los chats de mamis”. (Cortá por Lozano, enero, 2020).

51. “No estaba en mis planes ser famosa y me encanta. Nadie de mi familia pertenece al medio. Soy el mejor ejemplo de que las cosas se pueden lograr si te mantenés en una misma línea… Despacio, llegás”. (La Razón, mayo, 2010).

52. Odia las malas palabras y prohibió decirlas en su casa. Su mayor insulto es “vos sos pavo”.

53. Una de sus habilidades es hacer muy bien la cama.

54. En sus charlas suele intercalar muchas frases. Sus favoritas son “pase lo que pase, hay que seguir”, la alegría y la tristeza van de la mano”, “siempre hay que volar alto”, “el no siempre está, hay que ir por el sí”, “la educación y la ubicación no pasan de moda”.

Le encanta poder compartir lo que le gusta con la gente. Por eso le fascina la adrenalina de ser anfitriona de espectáculos culinarios.

55. Se baña tres veces al día, porque le gusta “estar fresca”. “El primero después de entrenar a las 7, que es el mejor horario para entrenar. Entreno dos horas. Después a la noche. Y por ahí alguno en el medio, si tengo algún evento”.

56. Una vez estaba con sus hijos en un viaje largo a Canadá y en una escala quedaron varados en un aeropuerto cerca de cinco horas. Ella ordenó: “¡Todos a bañarse!”, y terminaron haciéndolo en el baño del aeropuerto.

57. “Me divierto mucho con Bernie. Mucho auto, mucha ducha, caballo. Bernardo es muy divertido, muy loco, muy calentón”, sorprendió la cocinera en PH.

58. Le gusta hacer collages y armar rompecabezas.

59. Asegura que para hacer feliz a toda la familia el mejor plato es milanesas con papas fritas. En su casa todos los jueves se come ese plato. Según la cocinera, el secreto para hacerlas está en pasarlas por huevo, sal y pan rallado, pero una sola vez y no con mucho pan rallado.

Maru Botana es madre de siete hijos junto a Bernardo, su marido: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, y María Inés. El 21 de septiembre de 2008, sufrió la pérdida de su hijo menor Facundo, de muerte súbita.

60. En su casa no compra galletitas porque las prepara caseras. “Pero eso es un problema, porque se que en el colegio canjea las mías por otras de marca. Lo tengo que aceptar y lo dejo porque sino el chico no tiene infancia. Para mí, las mías son mas ricas, pero no le puedo decir nada, es un niño”.

61. Cuando trabajaba por su cuenta preparó un buffet para una fiesta y lo fue a entregar en una camioneta. Al llegar a destino estaba todo volcado y tuvo que volver a cocinar cada plato.

62. Confesó que “perdió” a alguno de sus hijos en varias oportunidades. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”.

63. Cuando Agustín tenía seis años lo cambió de colegio en zona norte y era compañero de una hija de Catherine Fulop. Maru tenía un evento y se olvidó que estaba en el cumpleaños. Cathy estaba haciendo teatro y de repente la llama y le dice: “Che, Maru, me están llamando de casa que están esperando que lo vayan a buscar a Agus”. Maru reconoció: “Me recontra olvidé. Ella, divina, me mando un chofer, todo. Pero Agustín se quería matar”

Maru con "El Turco" Naim en "Cocinando para vos"

64. “Yo no me compro carteras, no me compro zapatos, no me compró casi nada, pero me gasto la plata en viajes que me fascinan y como somos 9 integrantes de la familia es imposible gastar poco. Berni dice que estoy loca pero a mí me encanta viajar en familia”. (Modo sábado, octubre, 2019).

65. Suele dejar un zapato arriba de la biblioteca para acordarse de lo que no se tiene que olvidar.

66. Le propusieron estar en la primera edición de Masterchef, en la conducción, y lo rechazó. “Me parece bárbaro que triunfen, pero no podría decirle a nadie ‘este plato es un horror’. Me muero”.

67. Hace unas semanas se convirtió en tendencia a raíz de un video que con total inocencia grabó chupando un hielo que tenía una forma fálica que no percibió. La cocinera recordó el momento y lanzó un fuerte mensaje: “En Argentina los hombres están mal atendidos y las mujeres creían que yo era una monja”.

Maru ha estado en la industria de restaurantes desde 1993, cuando abrió su primera pastelería “Magic Cakes”. Hoy es dueña de 5 restaurantes en Buenos Aires

