Se llama “Nadie”, es el único librero de la Villa 31 y ahora también escribe poesía

Nadie, el alquimista de la cultura en el Barrio 31

“Lo hice hace dos días. Como soy librero, quería hacerlo por la librería. Los jóvenes empezaron a llegar más seguido acá y ese tipo de lecturas causa impresión”. Quien cuenta la historia es Nadie. Nadie es Nadie Huamán Rojas, el poeta, escritor, artista plástico y librero del Barrio 31. Es el único que tiene una librería en la zona. Prácticamente, se ha convertido en especie de una celebridad en el barrio de Retiro.

Ahora, acaba de publicar su nueva obra: se trata del poema “Soy Librero”, un manera de auto-homenajear su oficio y también su profesión como poeta. Lo escribió en menos de 48 horas y se inspiró en el Martin Fierro. Es que la emblemática obra narrativa gauchesca escrita por el poeta argentino José Hernández en 1872 se transformó en una especie de libro de culto en la 31.

“Me inspiré en el Martin Fierro cuando dice: ‘Aquí me pongo a cantar’ pero, en mi caso, digo que soy librero. Quería hacer algo parecido y que fuera popular”, revela su creador, que ya lleva tres cuentos y cuatro novelas publicadas en Argentina. El poeta-librero revela que el Martín Fierro es el libro más vendido en estos momentos en su comercio . “Lo compré en 180 pesos y lo vendo en 200. Compré como 60 Martin Fierro y ya vendí 30″.

Su Facebook se inundó de “me gusta” y tuvo una catarata de comentarios apenas realizó el posteo, en la noche del domingo. “Librero y alguito más...No se quede en modesto mi amigo. Ud. es, entre otras tantas cosas, un obsequioso Alquimista de las palabras... Va un Abrazo!!!”, forman parte de algunos de los elogios de sus seguidores apenas salió a la luz su última creación como poeta. Es que Nadie, o “Bigote”, como también le dicen, es muy conocido en el vecindario. Para muchos es como una especie de alquimista: comerciante, librero, escritor, poeta y artista plástico , entre otras actividades que ha desempeñado.

Nadie en su librería, la única del Barrio 31 (Franco Fafasuli)

De la recolección a la literatura

Nació hace 56 años en Chosica, uno de los distritos que conforman la provincia de Lima, en Perú. En 1993 vino a la Argentina a probar suerte, se enamoró de Buenos Aires y se quedó para trabajar como obrero de la construcción. Desde hace 16 años se instaló en el Barrio 31, donde vive actualmente. Antes, en 2007, se dedicaba a vender objetos que iba recogiendo en edificios en demolición como puertas, fierros, inodoros y ventanas, entre otros materiales usados. Además, recolectaba toda clase de libros que iba encontrando abandonado en las calles.

Así descubrió Asalto al paraíso, el libro de Marcos Aguinis, uno de sus escritores favoritos cuya obra no se conseguía en Perú, y le sirvió para mejorar su escritura. “Lo encontré en una bolsa de basura en la calle. Me gustó para escribir el lugar donde uno radica, que es el lugar donde debe quererlo más”, relata el librero escritor. Esos libros que iba juntando después los donaba en las bibliotecas. Pero como algunas cerraron, el hombre fue acumulando su propio stock para después dedicarse a la venta de libros y seguir ligado a la literatura, su otra gran pasión.

Así nació “Los libros de Nadie”, su librería que abrió hace tres años en el mismo lugar. Varios medios lo entrevistaron ya que tiene la única librería del Barrio 31 . Su comercio se encuentra en la Avenida Machu Picchu 2228 (antes se la conocía como la manzana 109), cerca de la entrada principal de la terminal de ómnibus de Retiro. Allí trabaja todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche. Nadie posee más de 2.000 títulos que van desde novelas, poesías, libros espirituales, filosofía sociología, libros de autoayuda, sobre derecho, matemáticas, textos escolares y cuentos para niños, entre otros géneros. Y en la primera planta, arriba, está su casa.

¿Cómo consigue los libros? Los cartoneros son sus principales proveedores : le traen ejemplares en buen estado que fueron recogiendo en distintos lugares como en tachos de basura, en plena calle, terrenos descampados y basurales. El hombre los compra por kilo, a un precio módico, entre unos 100 y 200 pesos. Quiere que todos salgan ganando. Si necesita algún libro puntual o a pedido, también acude a otros proveedores “especiales” que se lo consiguen en el barrio de Once. Luego, los pone a la venta a valores accesibles para todos. La mayoría se consiguen por 200 pesos . Si el dinero no alcanza, también negocia el importe con sus clientes para que puedan llevárselos a leer a sus casas.

Con el tiempo, su librería se transformó en un lugar frecuentado por los vecinos, visitantes de otros barrios y también por turistas extranjeros. Es una suerte de refugio cultural. “Vienen jóvenes lectores y hablamos sobre el poema”, afirma el poeta-librero. Por allí pasaron varios escritores, poetas y novelistas argentinos y latinoamericanos, distintas personalidades de la cultura y también de la política. Hasta el corresponsal de guerra y fotógrafo iraní Reza Deghati, del National Geographic, visitó su librería en La 31.

Nadie y el corresponsal de guerra y fotógrafo iraní Reza Deghati, del National Geographic cuando visitó su librería en el Barrio 31.

“Ahora se acerca mucha gente al barrio, vienen muchos curiosos pero siempre se llevan algo. Como salí en todos los medios, ahora vienen acá, comienzan a encararme y me mandan saludos de todos los países. Es mi modo de vivir y a mí me gusta”, confiesa con humildad.

Es que Nadie es todo un símbolo del barrio que se ganó un lugar en la cultura: además de vender libros, también participa en distintos culturales y festivales de poesía en el barrio en distintas provincias y también en Latinoamérica. Entre sus referentes figuran los escritores como Marcos Aguinis, José Ortega y Gasset y Ernesto Sabato y el brasileño Jorge Amado.

En el Barrio 31 conviven argentinos trabajadores y de bajos recursos, y personas de distintas nacionalidades provenientes de Colombia, Perú y Paraguay. Además, muchos jóvenes llegaron al país para estudiar y trabajar, se instalaron en el vecindario y suelen juntarse en la librería de Nadie para charlar sobre literatura y recitar poemas, algo que también los atrapa. “Hace poco vino un vecino que está estudiando Derecho y otro, Medicina. Otro se recibió de arquitecto en el barrio”, revela.

¿Cuáles son los libros más vendidos en la 31?

Primero está el Martin Fierro, según cuenta el librero-poeta. Luego, viene El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, el más aclamado entre los más chicos. En tanto, los libros sobre mitología griega ocupan el podio de las preferencias de los vecinos.

Además, los libros de poesías para chicos figuran entre los más solicitados mientras que las novelas del estadounidense John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura y autor de bestsellers como De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla y Al este del Edén, aparecen en el top five de los más vendidos. Mientras La Biblia, que ha sido un boom de ventas en los tiempos más duros de la pandemia y cuarentena estricta en La 31, sigue estando entre los más elegidos.

"Martín Fierro", el libro más vendido de la librería de Nadie

Pasión literaria

Su amor por la literatura proviene de su Chosica natal, un distrito ubicado en la parte oriental de Lima, a una hora la capital peruana. Su padre buscó un nombre para buscarle en La Biblia pero ninguno le había seducido. Pero una vez que leyó la Odisea, de Homero, encontró que Ulises se hacía llamar “Nadie”, y así bautizó a su hijo.

Sin embargo, Nadie recién pudo conocer su identidad en la escuela, cuando un profesor de literatura le explicó el verdadero significado de su nombre y desde entonces comenzó a relacionarse con la mitología: primero investigó su origen, quiso saber quién era y cuál era el motivo de su existencia, y llegó a la siguiente conclusión: “En este mundo somos nadie: no sabemos nada ahora mismo ni hacia dónde vamos. En ese batallar seguimos luchando por seguir viviendo pero no sabemos para qué vivimos”.

La pasión por escribir novelas y poemas también nació en Chosica, un pueblito frecuentado por escritores peruanos. Nadie aprendió a leer y a escribir en el colegio como si fuera una obligación para traducirle a su madre analfabeta las cartas que le enviaba su padre, un constructor que trabajaba muy lejos. Entonces, el intercambio se hizo cada vez mayor mediante la escritura.

Entre sus cuentos figuran: Las Historias del abuelito Auki, La caída del Cóndor y El hijo del cartonero. También publicó las novelas El hijo del General, La grandeza del Inmigrante -en el que relata su experiencia como extranjero viviendo en Argentina-, Antología de poesía (con la participación de poetas de 24 países), y Los amigos de Chosica, una antología poética con motivo del Bicentenario del Perú, publicada en 2021.

"Los amigos de Chosica", la antología poética de Nadie

En tiempos de crisis económica y pandemia, el poeta-librero también se gana la vida vendiendo libros e indumentaria en su local en el Barrio 31. “Ahora pongo dos perchas adelante y eso me ayuda para salir adelante. También hay vecinos del barrio que se acercan y me traen libros para venderlos”, confiesa.

Y eso no es todo: Nadie dibuja y pinta cuadros desde que tiene 9 años y los vende por todo el vecindario. “Dibujo paisajes y otras obras de campo. Son pinturas en acrílico. El último que dibujé es el de una niña agarrando el planeta. Lo puse a la venta y en un par de horas vinieron dos jóvenes a comprarlo”. Y agrega: “también hay otros que se acercan y me piden que les haga un caballito comiendo pasto, algunas gallinas y otros animalitos del campo. Vienen me dicen: ‘¡Hey Bigote, yo quiero un cuadro así!”. Ya hice varios. Un cuadro grande lo vendo en 2.000 pesos. El barrio parece un museo, mis cuadros están por todos lados”, se ríe Nadie.

Respecto a su reciente poema “Soy librero”, buscará publicarlo más adelante junto con otras recopilaciones que estuvo creando. En mayo, partirá rumbo a Uruguay para presentar su libro La grandeza del inmigrante junto con el escritor y cantautor tucumano Lito Molina, quien puso su voz para recitar varios de sus poemas en formato audiolibro.

Nadie y su otra pasión: la pintura (Franco Fafasuli)

SOY LIBRERO

Soy librero y soy único,

único en este barrio encolorido

tengo por impresor a cartoneros, y

almas donantes que comparten mi alegría;

Y por compu a la mente que afina

la ubicación del libro encolumnado.

Soy librero

porque mis oídos buscan,

el amanecer en otras miradas;

Porque mis ojos atrapan

sin descanso, los ruidos en la oscuridad;

Porque las ondas de mi alma

predican esta entrega infinita.

Y soy librero,

porque tengo los sueños atrapados,

en la mirada de un desconocido.

Porque la tecnología, ha desarrollado

una rápida lectura;

Y porque mi sensibilidad se niega

a dormir en este olvido.

Tú, lector,

cuando veas, que una palabra escapa

por la portada de un libro desconocido,

será Tal vez por la alta lectura,

o la baja mirada a este libro

que aún conjura en tus ojos.

Nadie H R





SEGUIR LEYENDO: