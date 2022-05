Duki anunció su primer recital en un estadio: “Es dejar una huella tan grande que nadie la pueda borrar”

El artista será el primero en hacerlo para la escena urbana

Somos parte de una época de la música urbana está marcando a una generación entera, y quizás el mayor referente de la movida en Argentina sea Duki, que día a día sigue escribiendo varias de las páginas más valiosas del género. Este viernes anunció algo que esperaban sus oyentes hace mucho: Desde el Fin del Mundo, un recital distinto, en un lugar épico como lo es el estadio de Vélez Sarsfield. A lgo que será “otro palo pa’ la historia” y que va a ser un antes y un después en su carrera.

La gran noticia la anunció mediante un stream en Twitch y un vivo en Instagram desde la cancha, en el que vistió el camperón del Milan con el que participaba en las batallas de freestyle en el Quinto Escalón y que sus fans reconocieron al instante, casi como trayendo esa nostalgia de los primeros años al máximo punto de su carrera. Ahí, en el campo de juego del estadio José Amalfitani, pudimos charlar con él.

— ¿Cómo se trabaja para armar un recital así? Desde que nace la idea de “che loco, vamos a armar un recital en Vélez, vamos a romper todo” hasta este momento. Seguro es un montón de sudor y trabajo...

— Es mucho. Son distintas partes, distintos procesos. Por ejemplo el equipo de la oficina estuvo armando todo esto para hoy, que sería el trabajo de pre venta, después durante la venta de entradas, se empieza a armar el lugar, se viene con el productor para ver cómo armar el escenario, el show, la cantidad de canciones... Son distintas etapas que se van cumpliendo hasta que llega el día final donde se ve todo. Pero la verdad que el armado es bastante sudor y trabajo digamos. Gracias a Dios tengo un equipo enorme que me acompaña en todos lados. También es un hecho histórico tan lindo que se disfruta. Tal vez estás estresado o todo el tiempo tratando de agregar y mejorar cosas pero es algo que se súper disfruta y la gente y el show en sí te lo devuelve.

Duki anunció que su recitan Desde el Fin del Mundo será en Vélez.

— En una de tus entrevistas dijiste que uno de tus sueños era dejar un disco que quede en la historia para siempre y llenar un estadio. Bueno, estás cumpliendo uno de tus sueños. ¿Qué sentís?

— Es un poco lo que hablaba hoy, de dejar una huella tan grande que nadie la pueda borrar. Creo que junto con el disco las dos cosas cumplían lo mismo. Es algo histórico que trasciende más allá de los gustos musicales o de las ideas de las personas. Cuando algo es tan grande solo te queda reconocerlo, no pódés seguir hateandolo. El pibe fue, llenó un estadio, ¿qué vas a seguir hablando? El chabón si lo hizo es por algo, porque no son 5.000 personas.

— ¿Cuántos entran acá?

— 40.000 me dijeron. Entonces empieza a tomar otra magnitud y hay un inconsciente colectivo que empieza a reconocer que es un acto histórico, un acto que va a trascender , es algo que es como una leyenda digamos.

Duki pasó por plazas, teatros, microestadios y distintos escenarios, pero un estadio de estas magnitudes es algo distinto, y más aún por lo que representa ser el primero del trap en darse ese lujo. La locación también tiene un significado extra, porque en Vélez vivió su primer concierto cuando con apenas 11 años fue con su papá a escuchar a Charly García en 2009. Ahora tendrá la posibilidad él de ser el protagonista de una noche que probablemente será mágica para muchos.

Locura por el Duko en el último Lolapalooza (@tomiraimon)

— ¿Cuántos mini Duki pensás que va a haber en el campo o en las gradas soñando con ser lo mismo que sos vos ahora, soñando con ser quizás el referente de una nueva generación?

— Me gustaría que haya muchos. Sería hermoso. No sé si necesariamente que haya gente que quiera ser artista, pero sí que haya gente que entienda que triunfar en la vida se puede, que vivir de lo que a uno le gusta y animarse a hacerlo se puede lograr, ¿no? Eso es lo más sarpado. Y por otro lado la imagen que yo recuerdo que lo compartí con mi papá, y de estar pensando que hay muchos nenes que vienen con sus papás también, que me parece re loco . Tal vez sus papás, que vinieron a escuchar a Charly, hoy día vuelven a estar acá en el lugar que estaba yo, pero haciendo su unión, que fue lo que hizo Charly con mi papá y conmigo.

— ¿El show va a tener sorpresas? ¿Invitados? ¿Artistas?

— Sí, obvio. Artistas vamos a tratar de invitar a todos los que podamos.

— Se va a re picar...

— Se va a re picar, se va a pudrir. Yo desde mis primeros shows que soy de subir mucha gente al escenario así que seguramente tengamos acá desfile de todos los pibes y las pibas.

Además de la música se toma tiempos para él y para disfrutar en tres actividades: “Mis tiempos libres trato de acomodarlo para aplicar alguna de esas tres misiones: o jugar a los jueguitos, o al pádel o al básquet. Juego a la compu, le mando al Counter, pero estoy muy metido con el pádel y el básquet”. Siempre demostró su fanatismo por la NBA y varios talentosos jugadores son nombrados en algunas de sus canciones, y recientemente también mostró su apoyo a jugadores de esports como Luken y dgt de 9z, que hace pocos días disputaron el Major de CS:GO. Hace un tiempo también había hecho referencia a Josedeodo, jugador argentino de League of Legends que hace año y medio juega en Estados Unidos. “A Josesito lo re banco, miro sus videos, todo... Banco la escena, banco la movida, son todos unos capos”, aseguró.

El concierto será el 6 de octubre y la preventa de entradas comenzará este lunes, mientras que la venta general arrancará un día después. Si bien aún faltan casi cinco meses, el Duko va a estar “distraído” porque en la previa tiene una serie de conciertos por distintas partes del mundo: “Lo bueno es que me armaron una gira ordenada y con muchas fechas, así que voy a tener de qué preocuparme. Tengo como tres meses en España tocando, gira latinoamericana, lanzamiento de Temporada de Reggaeton 2, tengo bocha de cosas para hacer así que voy a estar ocupado. Voy a estar nervioso tres o cuatro días antes, que no voy a tener nada para hacer y voy a estar corriendo por las paredes”.

— Y el cierre de oro va a ser acá.

— Va a ser acá.

— ¿Desde el Fin del Mundo hasta donde?

— Desde el Fin del Mundo hasta el más allá...

— ¿Qué es el más allá? ¿Infinto?

— Más allá. Cuando vos me digas “es acá”, bueno, más allá. Siempre va a haber algo más allá.

El poster promocional del show de Duki en Vélez, y y una comparativa de su imagen tras el pasar de los años.

