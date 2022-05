¿Realidad o ficción? Un corto viral de una estación de tren japonesa mostró el futuro de los videojuegos

El corto demuestra las capacidades del nuevo motor gráfico de Epic Games

Un desarrollador demostró los límites de lo que se puede crear con el motor de juego Unreal Engine 5 con un video que se ha viralizado bajo el nombre de Etchū-Daimon. Este corto muestra la estación homónima en Toyoma (Japón) y ha sorprendido por la capacidad de borronear el límite entre la realidad y el mundo digital de la mano del trabajo de una sola persona.

Esta demo dura apenas 3 minutos y fue creada por el 3D enviroment artist Lorenzo Drago, que utilizó la herramienta Lumen que viene incluida con el motor gráfico. Con el objetivo de conseguir un ambiente lo más fotorrealista posible, el artista logró un corto perturbador de esta estación de tren japonesa.

Reproducción de la estación Etchū-Daimon en Unreal Engine 5

Drago contó que utilizó controles de Realidad Virtual para moverse a través del ambiente e inclusive le agregó un toque especial con una cámara que replica la inestabilidad de una grabación en celular smartphone. El tiempo transcurre pacíficamente mientras se muestra el espacio desierto y en el momento que más normal parece la grabación, el ambiente se oscurece por completo.

Cuando el video vuelve a mostrar parte del paisaje, lo único que revela que la escena artificial es el extraño posicionamiento de la linterna y ciertos aspectos de rebote de la iluminación.

Reproducción de la estación Etchū-Daimon en Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 fue publicado oficialmente por Epic Games el 5 de abril de este año. En el momento de su estreno, la compañía habilitó dos proyectos modificables de forma gratuita para que los desarrolladores e interesados en la reproducción de ambientes virtuales pudiesen experimentar con las herramientas que ofrece el motor de videojuegos next-gen.

Muestra de City Sample, utilizado en Matrix Awakens

Además de un tentativo juego de Superman, una prueba de cómo se vería un nuevo Spiderman y otros experimentos que se viralizaron a partir de la modificación del demo City Sample (el proyecto que muestra la ciudad de la última película de Matrix) por parte de aficionados, Unreal Engine 5 aún no ha mostrado su potencial capacidad en una experiencia interactiva formal . Según lo que han asegurado durante su estreno, las producciones de un Tomb Raider y una nueva entrega de la franquicia de The Witcher están utilizando la herramienta, pero no ha dado ninguna fecha en específico de estreno.

Las nuevas herramientas que presentó Unreal Engine 5 son Lumen Global Illumination and Reflections y Nanite Virtualized Geometry. El artista detrás de “Etchū-Daimon” contó que logró utilizar la primera en su corto de tres minutos, la cual le permitió una iluminación reactiva a los parámetros como el ángulo de filmación, la luz utilizada para iluminar todas las superficies, cómo las distintas texturas se comportan en tanto el rebote de luz y otros factores que se pueden ver en el transcurso del video.

Ejemplo de la utilización de Nanite Virtualized Geometry y Lumen Global Illumination and Reflections

Drago también comentó que no tuvo la oportunidad de aprovechar al máximo el Nanite Virtualized Geometry, el cual plantea un sistema de micropolígonos que permite crear cantidades masivas de detalles geométricos. A pesar de no haber utilizado esta herramienta, las poderosas imágenes que se han mostrado de “Etchū-Daimon” han comprobado que la tecnología detrás de los motores de videojuego no tienen problema en reproducir ambientes digitales que no se diferencian de la realidad.

SEGUIR LEYENDO: