FMS Perú: pasó la primera jornada con la vuelta del público presencial

FMS Perú inicia su segunda temporada con público. Skill es uno de las cartas fuertes. (Urban Roosters)

Volvió la FMS Perú con su segunda temporada y la jornada recibió a los 12 participantes que le pusieron el cuerpo a las primeras seis batallas. El inicio, además, le dio la bienvenida al público que, después de mucho tiempo ausente por las condiciones que estableció la pandemia, pudo volver a disfrutar del mejor freestyle en forma presencial.

La temporada, que inició en Perú, tiene otro condimento y es que estrenó el nuevo formato de la FMS. Como explicaron desde Urban Roosters, siempre trataron “de escuchar a su comunidad para buscar mejoras. En cada temporada, el formato de competición ha experimentado cambios basados en las opiniones del público”, explicaron en una publicación.

Según texto que explicaba las novedades “las tres primeras rondas son intocables. El Easy y Hard mode ponen a prueba el nivel de improvisación con palabras de los MCs y no hay queja alguna al respecto. En cuanto a las temáticas, en un principio se decidió sustituir el round por Kick Back, pero tras recibir feedback de freestylers y público, no cabe duda que la ronda debería de seguir como fija”.

Después se refirieron al Random Mode, que se puso en práctica por primera vez durante la última temporada y que combina hasta 5 pruebas distintas con diferentes estímulos. Con esta nueva temporada que arrancó “se van a sustituir los rounds de actualidad y terminaciones por Kick Back” y los “freestylers deberán de elegir un beat entre un elenco de varios estilos musicales para rapear a 8×8 libre”.

El otro cambio que se implementó en esta instancia es que se decidió usar uno de los modos en cada jornada para todas las batallas y la disminución del tiempo de cada ronda de 160 a 120 segundos. La parte final de cada batalla, por su parte, tampoco recibió modificaciones ya que consideraron que los formatos “son efectivos a la par que disfrutables para los amantes del freestyle”.

Los cruces de la primera temporada fueron los siguientes: Blackcode vs. Diego MC; Kian vs. Vijay Kesh; Stick, último campeón de la Red Bull Batalla Perú, vs. Jair Wong; Jaze, el campeón de la primera edición, vs. Strike; Jota vs. Skill; y Nekroos vs. Ghost. Después de los enfrentamiento, Blackcode, Kian, Stick, Jaze, Jota y Nekroos fueron los ganadores de las batallas.

Los freestylers también pasaron por adelante del micrófono para dar entrevistas y en su turno, Stick se refirió al paso de los representantes de Perú por la FMS Internacional: “aunque no lo crean y existan muchos reclamos, nosotros la sudamos, dejamos todo en la cancha, pero se valora a las personas que en vez de insultarte, hundirte, están ahí para decirte ‘muchacho, parate’”.

Después de vencer a Strike, Jaze destacó que lo bien que se sintió con el público presencial, “sentirnos así de cerca te enciende una llama diferente, hace tiempo que no competía con público acá y es lo mejor que hay en el mundo”. Además, agregó que con respecto a la edición anterior y su propio estilo “lo que cambió fue el público, vi al público y eso me recordó a algo pasado, creo que competí bien, pero no rapeé tan bien como a mi me gustaría”

En su turno, Jota explicó que “ha sido una batalla más de respeto y admiración que de otra cosa” frente a Skill, a quien derrotó por segunda vez en el formato FMS. También señaló que “fue una batalla tranqui, no nos hemos dicho muchas cosas, hemos usado el formato pero ni siquiera mirándonos, sino atacando a un rival imaginario”.

