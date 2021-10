Red Bull Batalla: Gazir se impuso como el campeón nacional de España y va a ser el representante en la Final Internacional

Gazir se impuso como el campeón nacional de España y va a ser el representante en la Final Internacional

Llegó el momento más esperado para España con la final nacional de la Red Bull Batalla. Desde el Wizink Center, los mejores freestylers del mundo se cruzaron para quedarse con la cima y buscar su lugar en la Internacional. Una de las finales que más miradas atrae se metió de llenó en la comunidad de streamers y contó con cobertura de dos de sus principales exponentes: Ibai y Papo MC.

Los participantes de la final española fueron Gazir, que viene de ser el campeón de la Final FMS Internacional 2021. Tirpa lo siguió como subcampeón. A ellos se les suman Aigor, Blon, Botta, BTA, Force, Jesús LC, Mario VI, MC Men, Mister Ego, Mnak, Mounts, Reuto, Sara Socas y Sweet Pain.

En la previa Papo MC había anticipado a sus candidatos: “Si el destino acompaña, mis 4 semifinalistas son: Mnak, Gazir, Tirpa y Blon. Posible Force”. Minutos antes del arranque empezó a transmitir desde su canal y marcó: “Por favor les voy a pedir que sean lo menos tóxico posibles. Hay jueces muy raperos, muy artísticos hoy, ya veo venir una votación con la que no van a estar de acuerdo, ya veo el quilombo que se va a armar, así que les pido que disfruten”. Y destacó: “valoremos esta situación y disfrutemos lo que vamos a ver en vivo”.

No faltaba nada y Papo se estaba por mudar al canal de Twitch de Amazon Music, desde donde iba a cubrir la noche, y anticipó: “Que día que vamos a vivir, ¿están listos? No puedo explicar cómo me siento cuando llega el día de Red Bull, me siento distinto. Sobre todo en estas, España, Argentina, México, Perú, son muy picantes”.

Cuando empezó la transmisión salieron al escenario los tres conductores del evento. “Están otra vez con nosotros en el templo del freestyle” arrancó Queen Mary ante el público que volvió a la presencialidad y le dio un condimento especial a la final. Pero no estaba sola, porque se le sumaron Bekaesh y Marina Vinyals. El DJ fue Verse y Bnet, Zasko y Robledo los jurados.

Los octavos de final

Mario VI y Tirpa tuvieron la responsabilidad de abrir la noche con la primera batalla. A Tirpa se lo vio muy metido en la batalla y el jurado fue unánime y le dio el pase a los cuartos. Los que siguieron fueron Sara Socas vs MC Men y fue el turno de la primera réplica. El segundo round no tuvo un resultado unánime y los jueces pidieron réplica: “no estoy para nada de acuerdo con este resultado” marcó Papo desde su cobertura. Finalmente, y de forma unánime, Sara Socas avanzó a la siguiente ronda.

La tercera batalla los tuvo a Mister Ego y Gazir como protagonistas y fue uno de los cruces más esperados. Papo en la previa ya había subido el hype: “va a ser un acontecimiento épico, Mister Ego es de esas personas que uno no los considera posibles campeones, pero te puede voltear a un favorito campeón tranquilamente, ojo con Mister Ego”. Después de la réplica, vino un segundo round muy ajustado, aunque se impuso Gazir.

Reuto vs BTA. La cuarta batalla fue la más ajustada y también la que se quedó con el round más flojo. Finalmente pasó BTA. Después vinieron Botta y Mounts, un veterano contra un debutante. Botta sacó a relucir su experiencia y pasó.

“Esto es una locura”, dijo Khan desde el stream que compartió con Ibai y antes de que arranque la batalla entre Blon y Mnak, “la batalla del cuadrante”, uno de los cruces más esperados de los octavos. “Blon en cuanto a contenidos estuvo bastante bien, respondiendo, tirando, no digo que es una paliza, pero un puntito más”, marcó Papo MC. En la segunda ronda Mnak decidió mencionar El juego del calamar y se puso su propia trampa. Blon demostró que es el jefe de las temáticas y sacó a relucir su conocimiento sobre series. Los jueces pidieron réplica, aunque para Papo la victoria de Blon era clara. Pero Mnak no tuvo nada que hacer, Blon volvió a imponer su nivel y pasó a cuartos.

Antes de dar paso a la última batalla de la primera ronda Jesús LC superó a Aigor. Force y Sweet Pain, uno de los cruces que también más expectativas había generado, cerraron la etapa inicial donde finalmente se impuso Sweet Pain.

Los cuartos de final

Así dieron paso a los cuartos y Tirpa y Sara Socas tuvieron la responsabilidad de abrir esa instancia. Sara Socas estuvo a punto de arrancarle una réplica, pero avanzó a semis Tirpa, “un tipo que ya está en el Olimpo del freestyle” destacó Ibai para las casi 120 mil personas que en ese momento estaban siguiendo su transmisión.

Con estilos muy diferentes, Gazir y BTA tuvieron un cruce muy parejo. Gazir se quedó con el pase directo, después de un cierre que se vio más contundente. En la semi ya lo esperaba Tirpa, por lo que repitieron el mismo enfrentamiento de la FMS Internacional. La tercera batalla estuvo a cargo de Botta y Blon, y se la llevó el segundo.

Llegó el cierre de cuartos: Jesús LC vs Sweet Pain. Lo ajustado del encuentro los llevó hasta la réplica definitiva. Con dos votos, Sweet Pain se quedó con el cupo en la semifinal.

Las instancias definitorias

Antes de que arranquen las batallas, Papo eligió sus candidatos. Con Gazir no dudo, pero entre Blon y Sweet Pain la tuvo más difícil y decidió “no elegir a nadie, los voy a dejar elegir a ustedes”.

La transmisión que encabezó Ibai superó los 125 mil viewers cuando cuando tomaron el escenario Tirpa y Gazir. Para Khan fue una de las mejores batallas que vio y los jueces percibieron claramente lo mismo porque pidieron réplica. Gazir, el niño diabólico, pasó a la final.

Ibai y Khan encabezaron una de las transmisiones de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de España

Sin respiro, Blon y Sweet Pain fueron a buscar el segundo cupo en la última instancia. Aunque Blon pareció imponerse, sobre el final el cruce se puso más ajustado y dieron paso a la réplica. Si en la primera parte la balanza se inclinó apenas para el lado de Blon, la segunda ronda lo vio más sólido a Sweet Pain y forzaron un último round que quedó del lado de Sweet Pain.

Ya estaban definidos los finalistas: Gazir vs Sweet Pain. Después de que Tirpa se quedara con el tercer puesto, llegó el momento de buscar la cima. Gazir se agigantó, demostró un nivel imposible y se coronó campeón de la Final Nacional de la Red Bull Batalla España. De esta forma, va a ser el responsable de representar a España en la Final Internacional que ya tiene sede y fecha: el 11 de diciembre en Chile.

“Lo de la final es de estos momentos que se dan en el freestyle que te empiezan a llover ideas del cielo. A nivel de importancia y de nivel que he dado, es la mejor que he hecho”, explicó el campeón en la entrevista que le dio a Ibai y Khan. Además, marcó que de cara a la final “me veo bien, con mucho orgullo. Estoy muy motivado, porque se que tengo detrás a ellos (el resto de los competidores) que se que van a estar conmigo”.

Así se cerró una fecha más de la temporada 2021. La próxima final nacional es la de Dominicana y se va a desarrollar el 16 de octubre. El 30 va a ser el turno de Argentina y Ecuador espera al 13 de noviembre.

No se quien le puede ganar a Gazir hoy en día realmente. — Papo MC (@PapoMcArg) October 8, 2021

