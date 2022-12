Blizzard: balance de su 2022 y anticipos de un 2023 con Diablo IV, BlizzCon y más

Diablo IV es uno de los videojuegos más esperados de 2023 (Foto: Blizzard)

Hace pocos días, el presidente de Blizzard, Mike Ybarra, compartió su balance del año en el sitio oficial del estudio responsable de World of Warcraft, Overwatch y Diablo. Después de protagonizar noticias negativas alrededor de abusos y una cultura laboral condenable, la compañía llevó adelante grandes cambios en su organización para mejorar su cultura durante todo 2022. Además, Ybarra reveló impresionantes números del año que pasó y anticipó algunas cositas para 2023.

Ybarra mencionó que todavía se está construyendo lo que será una nueva era de Blizzard, mientras sigue en proceso la adquisición del conglomerado Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Si bien su posteo se centró en remarcar los cambios internos que se hicieron en la compañía para apostar a un futuro más inclusivo y diverso, también se compartieron algunas impactantes cifras de lo que fue el año para los videojuegos del estudio.

“Este año se jugaron alrededor de 12 mil millones de horas de juegos de Blizzard y hasta 50 millones de nuevos jugadores se unieron a la comunidad”, confirmó el presidente de la compañía. Los principales títulos responsables de estos números fueron Overwatch 2, que a pesar de las polémicas y decisiones erradas logró revitalizar la franquicia; Diablo II: Resurrected, el remaster del clásico lanzado el año pasado; y World of Warcraft, que lanzó tanto su nueva expansión, Dragonflight, como Wrath of the Lich King en su versión Classic. Este año también vale destacar la presencia de Hearthstone y el lanzamiento del esperado Diablo Immortal, el videojuego mobile que captura a la perfección la esencia de la saga, aunque también cosechó polémicas alrededor de sus microtransacciones.

Diablo Immortal fue uno de los principales lanzamientos de Blizzard en 2022

De cualquier manera, el objetivo de Mike Ybarra con su balance es mostrarles a los jugadores esos cambios estructurales que van a asegurar un mejor futuro tanto para los trabajadores como para los gamers que acompañen al estudio. Las ventas y los lanzamientos son algo que podemos ver a diario, pero no hay manera de saber qué ocurre dentro de la compañía si no lo cuentan sus propios responsables.

Ybarra destacó a Jessica Martinez, responsable del área de Cultura dentro de Blizzard, posición creada este mismo año. Martinez, junto con Makaiya Brown, responsable del área de Diversidad, Equidad e Inclusión, están llevando adelante reestructuraciones y acciones para que Blizzard sea un espacio de trabajo más diverso y habitable para sus empleados. Más allá de las charlas, capacitaciones y talleres dedicados a este fin, Ybarra asegura que es un trabajo conjunto de todos los miembros de la empresa para asegurar un ambiente laboral óptimo.

En ese sentido, Ybarra confirmó que se aumentó el porcentaje de empleadas mujeres y personas no binarias, así como también la representación de etnias minoritarias, aunque se trata de solo el principio. “Este trabajo nunca se va a terminar. Para ustedes, nuestros jugadores, nuestra esperanza es que perciban esto en nuestros juegos, la forma en que nos comunicamos y más – explicó Ybarra –. Estamos aprendiendo sobre la marcha y son todos ustedes quienes nos mantienen en el camino correcto”.

Otros cambios en la estructura de la empresa pusieron a Allen Adham, co-fundador de Blizzard, en la posición de Director de Diseño, para asegurar que la jugabilidad y el diseño sigan siendo la marca registrada y los elementos que diferencian a Blizzard del resto de la industria. En eso, Ybarra admitió que volvieron a revisar que valores y objetivos tenía Blizzard en sus comienzos, para honrar la tradición y volver a poner el foco en lo importante, tal y como hizo la Selección Argentina luego de su derrota con Arabia Saudita al comienzo del Mundial. Ybarra mencionó que los cambios en la cultura del estudio buscarán retomar esos valores y ver cómo pueden actualizarse y modernizarse en una industria que no para de crecer.

Se esperan detalles de BlizzCon 2023 en los primeros meses del nuevo año

Entre otras novedades que vale la pena mencionar, Holly Longdale, responsable de WoW Classic, ahora será la Productora Ejecutiva a cargo de todo lo relacionado a World of Warcraft; mientras que April McKee será la encargada de traer de vuelta BlizzCon, el multitudinario evento presencial que reúne a todas las franquicias del estudio con anuncios y competencias en vivo. El evento tuvo que suspenderse en 2020 por la pandemia, pero no volvió a realizarse por todas las complicaciones que trajeron las denuncias de acoso y abuso de los últimos años.

Si bien el balance del año de Blizzard no se enfoca demasiado en sus títulos, se anticipó que el nuevo juego survival que sigue en desarrollo duplicó el tamaño de su equipo de desarrollo y designó a Dan Hay como su Gerente General. El videojuego, sin título oficial por ahora, será la primera propiedad completamente nueva de Blizzard desde el lanzamiento de Overwatch en 2016, pero se desconoce cuándo podremos ver algo de la experiencia en acción.

Ybarra tampoco habló muy específicamente de los juegos de Blizzard, pero sí agradeció a la comunidad de jugadores por ser rápidos a la hora de expresar sus opiniones. En 2022, tanto el lanzamiento de Diablo Immortal como la llegada de Overwatch 2 fueron sucesos que generaron muchísima repercusión, con fans contentos con las novedades y otros completamente enojados con las novedades que ambos títulos incorporaron a fórmulas ya conocidas y establecidas.

El equipo responsable de World of Warcraft realizó un posteo aparte para anticipar que se lanzarán seis parches de contenido a lo largo de 2023. Dos de ellos van a ser enormes, con nuevos mapas y zonas para recorrer, mientras que el resto tendrán el objetivo de mantener la experiencia renovada y a los jugadores entretenidos, como eventos, actualizaciones de sistemas y campañas narrativas con contenido cinemático.

Se esperan grandes actualizaciones y novedades para todo 2023 en World of Warcraft (Foto: Blizzard)

También es interesante destacar una pequeña frase de Ybarra en su posteo que dice: “Juntos estamos trayendo a Blizzard de vuelta, mejor que nunca”. Por un lado, está claro que se refiere a los valores antes mencionados que hicieron al estudio el monstruo del gaming que es hoy, con franquicias que recaudan tanto o más que algunas de las películas más taquilleras del mundo. Pero por el otro, la condenable cultura de trabajo que se quiere dejar atrás es uno de los elementos que siempre estuvo presente en la compañía, inclusive en momentos icónicos de su historia, como el lanzamiento original de World of Warcraft. Al mismo tiempo, Ybarra asumió su posición hace solo tres años, pero parece haber logrado más en términos culturales que el estudio en toda su historia previa.

Por supuesto, lo más relevante de 2023 para Blizzard será el lanzamiento del esperadísimo Diablo IV, previsto para junio. Junto con BlizzCon y las novedades que presenten los títulos ya establecidos antes mencionados, Blizzard espera tener un 2023 cargado de novedades y celebraciones. Habrá que ver si novedades en el caso de Activision opacan algunos de estos lanzamientos e iniciativas o si las novedades de los principales títulos caen bien entre los jugadores, pero desde Blizzard están contentos de despegarse cada vez más de la imagen que alguna vez dieron para anticipar un futuro mucho más atractivo y centrado en la diversión para todos.

