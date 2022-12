Después de los festejos, Messi le dio la bienvenida oficial a su colaboración con Call of Duty

Terminó el Mundial de Qatar y la Selección Argentina fue la gran protagonista al levantar la copa más ansiada por todos los equipos. La victoria, además, tuvo un condimento especial porque representó la coronación de Messi, que fue una pieza clave para sellar ese resultado.

El universo de Horizon se sigue expandiendo: la franquicia va a sumar un título multijugador La confirmación llegó a través de una búsqueda para sumar diferentes recursos humanos VER NOTA

Una vez en su país natal, el seleccionado pudo festejar con los hinchas, que salieron a la calle para acompañar la caravana que inició en el predio de la AFA y que intentó llegar al Obelisco, el icónico monumento porteño. Sin embargo, la celebración se vio desbordada y las cifras hablan de que más de 5 millones de personas se reunieron en distintos puntos para saludar al equipo.

En el medio de esos festejos, los futbolistas de volcaron a sus redes sociales para mostrar el registro que hicieron de la jornada y Messi no fue la excepción. “No traten de entenderlo. ARGENTINA. Con lo bueno y con lo malo, TE AMO”, publicó en su cuenta de Instagram, pero antes se dio el espacio para destacar -en forma oficial- su colaboración con la franquicia Call of Duty.

“Amarrate los botines. Corré por la cancha con el Paquete de Operador de Messi, ya disponible en Call of Duty #Warzone2 y #ModernWarfare2″, escribió junto a un video que muestra el personaje del juego que lanzaron inspirado en el futbolista.

Hogwarts Legacy: nuevos detalles sobre los combates y el uso de la misteriosa Sala de los Menesteres En una transmisión dedicada a sus fans, Warner Bros. Games demostró que dejó atrás los intercambios de hechizos simpáticos y los cambió por pura adrenalina VER NOTA

Disponible desde hace algunas semanas, la colaboración fue parte de los contenidos anunciados para la Temporada 01 de Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone 2.0. El evento, llamado Modern Warfare FC, no solo presentó a Messi, que llegó acompañado de los operadores basados en Neymar y Pogba.

m1xwell, uno de los players de VALORANT más destacados, se refirió a la publicación de Messi

Como presentaron al momento del anuncio, el Paquete de trazadoras: Lote de operador Messi incluye “al legendario Leo Messi como operador, junto con el elegante proyecto del arma ‘Pulga atómica’ y el sólido proyecto del arma ‘Trueno azul’”. Además, los jugadores pueden acceder a otros elementos extra, como skins para vehículos.

Epic Games Store regala Them’s Fighting Herds, un juego de pelea entre ponys y caballos endemoniados La extraña propuesta de estética My Little Pony estará disponible para canjear hasta el 20 de diciembre a las 13hs. VER NOTA

Seguir leyendo: