God of War Ragnarok confirmó que sumará la opción de New Game Plus en otoño 2023

God of War Ragnarok no quiere dejar de ser portada en todos los medios especializados: tras una semana donde se llevó también todos los premios en la elección de PlayStation Blog, Sony Santa Monica anunció que le agregaría al juego la opción de New Game Plus. Esta opción le daría una nueva capa de rejugabilidad a la secuela de God of War (2018) y permitiría volver a enfrentarse a la narrativa sin perder el progreso de la primera vez que se jugó.

“Sabemos que muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo, así que estamos felices de confirmar que New Game Plus estará disponible para God of War en Primavera 2023″, escribió la desarrolladora desde el Twitter oficial del juego. La fecha se refiere a la primavera del hemisferio norte y el otoño de la región sur.

Si bien aún no existe mucha más información sobre este nuevo modo, sí se especula que el New Game Plus de God of War Ragnarok podría ser similar al de su edición del 2018, el cual también agregaba nuevas opciones de dificultad, más items, armaduras, encantamientos y habilidades que los jugadores y jugadoras podrían destrabar.

Una secuela a la altura de las expectativas

“Es el resultado de un aprendizaje de muchos años. Es el punto máximo de una franquicia que evolucionó muchísimo desde su primera entrega; es una historia que va a emocionar a los fans como nunca; es el cierre que nadie espera de una saga muy particular; es una maravilla visual y auditiva; y probablemente sea lo mejor que un usuario de PlayStation 4 puede experimentar, su última joya.a”, escribió Infobae Latin Power en su reseña exclusiva de God of War Ragnarok.

