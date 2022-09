Cómo es Kirby’s Dream Buffet, un juego colorido que no llegó en el mejor momento

Ya hemos mencionado recientemente que el fenómeno histórico de la pandemia causada por el COVID-19 despertó el interés de muchas personas sobre la temática gaming y el tiempo de ocio comenzó a ser ocupado, cada vez más, por los videojuegos. Así fue como conocimos de imprevisto a Fall Guys, un título que rompió récords a diestra y siniestra por todos los canales de streaming y hace muy poco se transformó en free-to-play.

La organización Nintendo Company siempre apostó por este género y podemos apreciarlo a simple vista con su emblemática serie Mario Party, que tan premiado ha resultado a lo largo de los años. Este 2022, con un timing un poco cuestionable y una modalidad paga, HAL Laboratory se arriesgó a desarrollar Kirby’s Dream Buffet, un party game que apunta a sesiones de mini juegos breves y competencias no rankeadas de forma local u online encabezada por su mascota rosada .

Este proyecto nos enamora con lo visual. Pese a que solo dispone de 30 cuadros por segundo, la puesta en escena tan colorida, alegre y divertida es una razón más que suficiente para adentrarte en este mundo de comidas. Rodar por montañas de helado, saltar inesperadamente en barras de chocolate o hacer espirales entre las tortas de frutilla no hacen más que generarte antojos a cualquier hora. Hay muchos assets de Kirby and The Forgotten Land (el último juego de la saga) y la banda sonora despliega su máximo potencial en los momentos de adrenalina con el tema original de la franquicia y también suma nuevos temas súper pegadizos.

Esta obra dispone de diferentes modos de juego, entre los que se destacan el Gran Prix Gourmet, que -como su nombre lo indica- es un recorrido por varios pequeños desafíos que conducen a la acumulación de puntos mediante la ingesta de frutas y golosinas, hasta obtener un ganador final. Por otra parte, está la opción de seleccionar carreras o minijuegos sueltos. La mayoría de estas competiciones, ya sean de forma local o en línea, alimentan un medidor de Rango Gourmet que sirve para desbloquear artículos de customización del personaje.

Podrás encontrar una interesante variedad de objetos para personalizar a tu Kirby, no solo en colores, sino también en vestimenta. Además, en cada escenario se soltarán poderes especiales de forma randomizada que le darán a tu personaje una característica superinteresante por un tiempo limitado. Será crucial hacer uso de esas mejoras temporales que nos transforman en gelatina o aspiradoras para sacar provecho sobre nuestros rivales en esta glotona experiencia.

A nivel técnico, la pequeña consola de Nintendo cumple a la perfección con las expectativas de un título de esta magnitud. Como viene sucediendo en las entregas exclusivas de la marca, la optimización está en su punto máximo y no experimentarás ninguna falla de rendimiento. La realidad es que al no tratarse de un esport o shooter competitivo extremo donde un FPS puede definir tu partida, todo el posible input lag entre los joy-cons y la pantalla termina pasando desapercibido.

Como es el caso de casi todos los party games, definitivamente no recomendamos adquirir esta obra a los que solamente juegan títulos single player, ya que la monotonía de la IA y una ausencia del modo historia no serán suficientes para satisfacer al usuario. Kirby’s Dream Buffet está diseñado para utilizarse entre amigos o familia, quizás un escalón por debajo se encontraría buscar matchs con desconocidos en el modo online. Si estás cansado de jugar siempre lo mismo de manera grupal en la Switch, esta puede ser una opción interesante que va a refrescar las juntadas. No obstante, el contenido hasta el momento no es demasiado extenso y con algunas horas encima ya conocerás los puntos fuertes y débiles de cada minijuego .

