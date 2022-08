Call of Duty: Next, el evento que mostrará las novedades de Modern Warfare II y más sorpresas

Luego de la conclusión de Call of Duty: League, Activision reveló que tenía mucha información guardada sobre los planes de su legendaria franquicia de shooters. La principal noticia fue sobre Call of Duty: Next, el nuevo evento que se transmitirá el 15 de septiembre y promete contar qué le espera a la serie.

La fecha también advirtió a los jugadores y jugadoras que revelará de forma completa el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare II y lo hará de la mano de streamers dedicados que mostrarán cómo funcionará en tiempo real.

Activision también compartió las fechas de la beta abierta que estará bajo el control del estudio Infinity Ward y que le permitirá a sus usuarios experimentar en equipos de seis contra seis los múltiples mapas y modos que se anunciarán durante el evento.

Los jugadores y jugadoras que hayan reservado el juego o posean códigos de acceso anticipado podrán ingresar a la experiencia desde cualquier plataforma, ya que la Beta de Modern Warfare II se liga automáticamente con su cuenta.

El período se dividirá entre los jugadores de PlayStation (que podrán ingresar desde el 16 de septiembre hasta el martes 20), los jugadores de PC (quienes podrán probarlo desde el jueves 22 de septiembre hasta el lunes 26) y Xbox o quienes lo hayan adquirido a través de Steam o Battle.net (los que podrán jugar a partir del 22 de septiembre).

Activision anunció que también existirán muchas sorpresas reservadas para el Call of Duty: Next, durante el cual también se revelarán los detalles de Call of Duty: Warzone y sobre la versión de Call of Duty: Warzone para mobile. Mientras tanto, la fecha de lanzamiento del Modern Warfare II sigue firme en el 28 de octubre en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

