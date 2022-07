Prime Gaming presentó seis juegos gratuitos para descargar en agosto

La plataforma de videojuegos que viene incluida con la suscripción al servicio de streaming de Prime Video ha anunciado los nuevos títulos que se incorporan a su biblioteca a partir del primero de agosto. Además de los juegos de estrategia, simulación y aventuras point and click, el combo habilita a sus usuarios a canjear paquetes de contenido y cosméticos en experiencias online como Pokemón Go, Fall Guys, Roblox, League of Legends y Two Point Hospital, entre otros.

Prime Gaming también celebra el campeonato de la liga de Call of Duty que se desarrollará del 4 al 7 de agosto, durante el cual habilitará contenido especial que podrá integrarse al juego.

¿Cuáles son los nuevos juegos de Prime Gaming?

- StarCraft: Remastered: El lanzamiento del 2017 revive la batalla de estrategia en tiempo real entre los Terrans, Protoss y Zerg, quienes buscan hacerse del control de las ocho regiones de esta icónica franquicia de ciencia ficción.

-Zak McKracken and the Alien Mindbenders: Esta aventura gráfica clásica invita a los jugadores y jugadoras a seguir los pasos de Zak McKracken, un reportero de mala fama que debe volver en el tiempo para evitar que una especie de alienígenas utilicen la “máquina de la estupidez” para atacar a la humanidad.

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

-Recompile: ¿Cómo sobrevivir a la inminente perdición de la tecla “Suprimir”? En Recompile, los usuarios tomarán el control de un programa que es conciente que desean eliminarlo y busca sobrevivir dentro del ecosistema de una antigua máquina Mainframe.

- Beasts of Maravilla Island: No todas las experiencias se tratan de mantener el paso frenético de la adrenalina. En Maravilla Island, los jugadores deberán descubrir las mágicas criaturas de la isla, entender su comportamiento y lograr capturar las mejores fotografías de estas especies exóticas.

Beasts of Maravilla Island

- ScourgeBringer: No es complicado entender que Kyhra debe salvar a la humanidad, pero si lo es sobrevivirlas formaciones de plataformas en movimiento aleatorio que buscan impedir su misión. En este plataformero rápido, se pondrá a prueba la agilidad y habilidad de los jugadores mietnras siguen el camino para detener la destrucción de la Tierra en manos de antiguas máquinas tiránicas.

- Family Mysteries: Poisonous Promises: Para aquellas personas que buscan afilar su capacidad deductiva, Family Mysteries propone decenas de escenarios de objetos escondidos para que los usuarios resuelvan los pasajes de una historia clásica de misterio y corrupción.

ScourgeBringer

