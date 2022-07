“Refund Me If You Can”, el juego de terror que desafía a pasarlo en menos de dos horas

Refund Me If You Can

Muchos de los servicios al cliente de Steam han generado fuertes debates entre sus usuarios, pero nunca un juego se atrevió a utilizar de este metalenguaje para proponer una dinámica de juego. Así es como llega Refund Me If You Can (”Reembolsame si puedes”), la aventura que desafía a los usuarios a pasar el juego en menos de dos horas y si lo hacen, pueden pedir su dinero de vuelta tranquilamente .

La propuesta es del estudio independiente Sungame Studio, el cual ha creado una pesadilla laberíntica de la cual hay que sobrevivir sin ser atrapado por un diabólico monstruo.

Refund Me If You Can

Los jugadores y jugadoras encarnarán a la protagonista Sarah, quien solo puede despertarse del oscuro encierro si encuentra cuál de los cien caminos distintos es el que la llevará a la salvación. Los usuarios no están totalmente desprotegidos de la criatura que los acecha, ya que poseen en su inventario un pack de linternillas para marcar qué espacios y acertijos ya se han resuelto. El premio final se consigue al sobrevivir y pasar el laberinto antes de las dos horas, lo cual desbloquea un logro que solo podrá ser obtenido durante ese período.

Refund Me If You Can

Si bien no existe un mecanismo automático de reembolso dentro del juego, “Refund Me If You Can” aprovecha el servicio de Steam. En el caso que se haya tenido éxito en la misión en menos de dos horas, los jugadores pueden pedir la devolución de su dinero (que consiste en unos $68 ARS) a través de help.steampowered.com. Lamentablemente, la plataforma solo devuelve el precio del juego y no los agregados impositivos que se aplican dependiendo el país de compra.

SEGUIR LEYENDO: